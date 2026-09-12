Yunanistan’da skandal! Doktorlar ünlü şarkıcı Yorgos Mazonakis’i hayata döndürmek için yapay zekaya sormuşlar

Yunanistan'ın en ünlü sanatçılarından 54 yaşındaki Yorgos Mazonakis'in Atina'daki özel bir klinikte hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada skandallar zinciri patlak verdi. Polisin yaptığı dijital incelemelerde, fenalaşan ünlü şarkıcıya müdahale etmeye çalışan doktorların yapay zeka uygulamasına "Bir hasta nasıl hayata döndürülür?" şeklinde arama yaptıkları ortaya çıktı.

Ünlü Yunan şarkıcı Yorgos Mazonakis'in plazmaferez işlemi için gittiği başkent Atina'daki bir sağlık merkezinde fenalaşarak hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada çarpıcı detaylar gün yüzüne çıktı.

Yunan basınında yer alan haberlerde, soruşturmayı yürüten polis ekiplerinin iki doktorun dijital cihazlarında yaptığı incelemede, "bir hastanın nasıl hayata döndürülebileceğine" ilişkin yapay zeka aramalarına ulaştığı belirtildi.

Doktorların olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin ifadelerinde çelişkiler bulunduğu, Mazonakis'in merkeze geliş saatine ilişkin beyanların tanık ifadeleriyle uyuşmadığı aktarıldı.

Haberlerde Mazonakis'in plazmaferez koltuğunda çekilen bir fotoğrafının daha sonra telefondan silindiğinin tespit edildiği, polisin fotoğrafın ne zaman çekildiğini ve ne zaman silindiğini araştırdığı kaydedildi.