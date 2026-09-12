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Yunanistan’da skandal! Doktorlar ünlü şarkıcı Yorgos Mazonakis’i hayata döndürmek için yapay zekaya sormuşlar

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Yunanistan'ın en ünlü sanatçılarından 54 yaşındaki Yorgos Mazonakis'in Atina'daki özel bir klinikte hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada skandallar zinciri patlak verdi. Polisin yaptığı dijital incelemelerde, fenalaşan ünlü şarkıcıya müdahale etmeye çalışan doktorların yapay zeka uygulamasına "Bir hasta nasıl hayata döndürülür?" şeklinde arama yaptıkları ortaya çıktı.

Yunanistan’da skandal! Doktorlar ünlü şarkıcı Yorgos Mazonakis’i hayata döndürmek için yapay zekaya sormuşlar 1

Ünlü Yunan şarkıcı Yorgos Mazonakis'in plazmaferez işlemi için gittiği başkent Atina'daki bir sağlık merkezinde fenalaşarak hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada çarpıcı detaylar gün yüzüne çıktı.

Yunanistan’da skandal! Doktorlar ünlü şarkıcı Yorgos Mazonakis’i hayata döndürmek için yapay zekaya sormuşlar 2

Yunan basınında yer alan haberlerde, soruşturmayı yürüten polis ekiplerinin iki doktorun dijital cihazlarında yaptığı incelemede, "bir hastanın nasıl hayata döndürülebileceğine" ilişkin yapay zeka aramalarına ulaştığı belirtildi.

Yunanistan’da skandal! Doktorlar ünlü şarkıcı Yorgos Mazonakis’i hayata döndürmek için yapay zekaya sormuşlar 3

Doktorların olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin ifadelerinde çelişkiler bulunduğu, Mazonakis'in merkeze geliş saatine ilişkin beyanların tanık ifadeleriyle uyuşmadığı aktarıldı.

Yunanistan’da skandal! Doktorlar ünlü şarkıcı Yorgos Mazonakis’i hayata döndürmek için yapay zekaya sormuşlar 4

Haberlerde Mazonakis'in plazmaferez koltuğunda çekilen bir fotoğrafının daha sonra telefondan silindiğinin tespit edildiği, polisin fotoğrafın ne zaman çekildiğini ve ne zaman silindiğini araştırdığı kaydedildi.

Yunanistan’da skandal! Doktorlar ünlü şarkıcı Yorgos Mazonakis’i hayata döndürmek için yapay zekaya sormuşlar 5

Ayrıca merkezin randevu kayıtlarında Mazonakis'e ait bilgilerin silindiği iddiasının da soruşturulduğu belirtildi. Atina Tabipler Birliğinin incelemesinde ise merkezde plazmaferez uygulanan hastalara işlem öncesinde kardiyoloji değerlendirmesi veya elektrokardiyogram yapılmadığının belirlendiği bildirildi.

Yunanistan’da skandal! Doktorlar ünlü şarkıcı Yorgos Mazonakis’i hayata döndürmek için yapay zekaya sormuşlar 6

54 yaşındaki Yorgos Mazonakis, 9 Eylül'de plazmaferez işlemi için gittiği Atina'daki özel bir sağlık merkezinde kalbinin durmasının ardından hayatını kaybetmişti.

Soruşturmada, sağlık merkezindeki plazmaferez cihazının en az 45 dakika çalıştığının tespit edilmesi nedeniyle işlemin başlamış olabileceği değerlendirilirken, doktorlardan biri işlemin henüz başlamadığını savunmuştu.

Yunanistan’da skandal! Doktorlar ünlü şarkıcı Yorgos Mazonakis’i hayata döndürmek için yapay zekaya sormuşlar 7

Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis da söz konusu sağlık merkezinin yalnızca dahiliye muayenehanesi ruhsatına sahip olduğunu ve burada plazmaferez işlemi yapılmasına izin verilmediğini kaydetmişti.

Atina Tabipler Birliği Başkanı Yorgos Patoulis ise merkezin plazmaferez cihazını kullanma yetkisinin bulunmadığını belirtmişti.

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