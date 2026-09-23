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Başkan Erdoğan’ın silah jestine Polonya’dan tarihi hediye! Nawrocki’den dostluğun nişanesi kılıç

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'ta Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ile görüştü. Türkevi'ndeki görüşmede Türkiye-Polonya ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınırken, Nawrocki'nin Başkan Erdoğan'a kılıç hediye etmesi gündem oldu.

Başkan Erdoğan’ın silah jestine Polonya’dan tarihi hediye! Nawrocki’den dostluğun nişanesi kılıç 1

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ikili temasları kapsamında New York'ta Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ile görüştü.

TÜRKİYE-POLONYA İLİŞKİLERİ MASADA
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Türkevi'ndeki görüşmede, Türkiye-Polonya ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Başkan Erdoğan’ın silah jestine Polonya’dan tarihi hediye! Nawrocki’den dostluğun nişanesi kılıç 2

Ayrıca Başkan Erdoğan, Türkiye ve Polonya arasındaki ticaret hacmini artıracak adımlar atmanın faydalı olacağını belirterek, savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini ileri taşımak için çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI VE KARADENİZ VURGUSU
Başkan Erdoğan, Türkiye olarak Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi için gayret gösterdiklerini belirterek, özellikle Karadeniz'deki seyrüsefer güvenliği için çalıştıklarını söyledi.

Başkan Erdoğan’ın silah jestine Polonya’dan tarihi hediye! Nawrocki’den dostluğun nişanesi kılıç 3

GAZZE VE İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM MESAJI
Öte yandan görüşmede Gazze'deki gelişmeler de gündeme geldi. Başkan Erdoğan, Gazze'de barış ve huzurun hakim olması için uluslararası toplumun iki devletli çözüme desteğini sürdürmesinin önemli olduğunu ifade etti.

NAWROCKİ'YE COP31 DAVETİ
Başkan Erdoğan ayrıca Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'yi Antalya'da düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi'ne davet etti.

Başkan Erdoğan’ın silah jestine Polonya’dan tarihi hediye! Nawrocki’den dostluğun nişanesi kılıç 4

Görüşmede Başkan Erdoğan'a Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkanvekili Büyükelçi Çağrı Erhan eşlik etti.

Başkan Erdoğan’ın silah jestine Polonya’dan tarihi hediye! Nawrocki’den dostluğun nişanesi kılıç 5

BAŞKAN ERDOĞAN'A KILIÇ HEDİYESİ
Öte yandan görüşmenin ardından Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki, Başkan Erdoğan'a kılıç armağan etti.

Başkan Erdoğan’ın silah jestine Polonya’dan tarihi hediye! Nawrocki’den dostluğun nişanesi kılıç 6

Nawrocki'nin bu hediyesi dikkat çekerken, Başkan Erdoğan'ın daha önce Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'nde liderlere revolver tabancalar hediye ettiği akıllara geldi.

New York'taki görüşmede ise Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki, Erdoğan'a kılıç hediye ederek karşılık verdi.

Başkan Erdoğan’ın silah jestine Polonya’dan tarihi hediye! Nawrocki’den dostluğun nişanesi kılıç 7

KILIÇ HEDİYE ETMENİN ANLAMI NEDİR?
Kılıç hediye etmek, tarihsel ve kültürel olarak güç, şeref, sadakat, makam yetkisi ve koruma anlamlarına gelir.

Makam ve Yetki Sembolü: Tarihte hükümdarlar, mülki veya askeri görevlere getirdikleri kişilere yetki ve güç verildiğinin bir göstergesi olarak kılıç hediye ederdi.

Şeref ve Kahramanlık: Kılıç, sahibinin onurunu ve şerefini simgeler. Birine kılıç armağan etmek ona duyulan saygıyı ve güvenci gösterir.

Diplomasi ve Dostluk: Devlet geleneklerinde ve aristokraside müttefik liderlere ya da dost devlet başkanlarına üstün başarı veya iyi niyet göstergesi olarak törensel kılıçlar (veya modern dönemde süslü silahlar) sunulmuştur.

Bazı uzak dünya kültürlerinde (örneğin Japon geleneklerinde) kılıç veya kesici alet hediye etmenin bağları keseceğine dair batıl inançlar bulunsa da, Türk ve İslam kültüründe mertliğin, cesaretin ve koruyuculuğun sembolüdür.

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