TÜRKİYE-POLONYA İLİŞKİLERİ MASADA Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Türkevi'ndeki görüşmede, Türkiye-Polonya ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Ayrıca Başkan Erdoğan, Türkiye ve Polonya arasındaki ticaret hacmini artıracak adımlar atmanın faydalı olacağını belirterek, savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini ileri taşımak için çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI VE KARADENİZ VURGUSU

Başkan Erdoğan, Türkiye olarak Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi için gayret gösterdiklerini belirterek, özellikle Karadeniz'deki seyrüsefer güvenliği için çalıştıklarını söyledi.