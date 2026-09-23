Başkan Erdoğan’ın silah jestine Polonya’dan tarihi hediye! Nawrocki’den dostluğun nişanesi kılıç
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'ta Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ile görüştü. Türkevi'ndeki görüşmede Türkiye-Polonya ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınırken, Nawrocki'nin Başkan Erdoğan'a kılıç hediye etmesi gündem oldu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ikili temasları kapsamında New York'ta Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ile görüştü.
TÜRKİYE-POLONYA İLİŞKİLERİ MASADA
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Türkevi'ndeki görüşmede, Türkiye-Polonya ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Ayrıca Başkan Erdoğan, Türkiye ve Polonya arasındaki ticaret hacmini artıracak adımlar atmanın faydalı olacağını belirterek, savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini ileri taşımak için çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.
RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI VE KARADENİZ VURGUSU
Başkan Erdoğan, Türkiye olarak Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi için gayret gösterdiklerini belirterek, özellikle Karadeniz'deki seyrüsefer güvenliği için çalıştıklarını söyledi.
GAZZE VE İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM MESAJI
Öte yandan görüşmede Gazze'deki gelişmeler de gündeme geldi. Başkan Erdoğan, Gazze'de barış ve huzurun hakim olması için uluslararası toplumun iki devletli çözüme desteğini sürdürmesinin önemli olduğunu ifade etti.
NAWROCKİ'YE COP31 DAVETİ
Başkan Erdoğan ayrıca Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'yi Antalya'da düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi'ne davet etti.
Görüşmede Başkan Erdoğan'a Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkanvekili Büyükelçi Çağrı Erhan eşlik etti.
BAŞKAN ERDOĞAN'A KILIÇ HEDİYESİ
Öte yandan görüşmenin ardından Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki, Başkan Erdoğan'a kılıç armağan etti.