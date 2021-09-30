HaberlerGaleriZehirli gaz ve patlama uyarısı yapıldı! La Palma'da yanardağın püskürttüğü lavlar 11 günde 656 evi kül etti
Zehirli gaz ve patlama uyarısı yapıldı! La Palma'da yanardağın püskürttüğü lavlar 11 günde 656 evi kül etti
İspanya'nın La Palma Adasındaki yanardağ, günlerdir lav ve kül püskürtüyor. yanardağdaki lavlar, Atlantis Okyanusu'na kadar ulaşıyor. Bölgede yüzlerce kişi tahliye edilirken, lavlar 650'den fazla evi küle çevirdi.
Giriş Tarihi: 30.09.2021 14:39Güncelleme Tarihi: 30.09.2021 14:39