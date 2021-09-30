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Haberler Galeri Zehirli gaz ve patlama uyarısı yapıldı! La Palma'da yanardağın püskürttüğü lavlar 11 günde 656 evi kül etti

Zehirli gaz ve patlama uyarısı yapıldı! La Palma'da yanardağın püskürttüğü lavlar 11 günde 656 evi kül etti

İspanya'nın La Palma Adasındaki yanardağ, günlerdir lav ve kül püskürtüyor. yanardağdaki lavlar, Atlantis Okyanusu'na kadar ulaşıyor. Bölgede yüzlerce kişi tahliye edilirken, lavlar 650'den fazla evi küle çevirdi.

Giriş Tarihi: 30.09.2021 14:39 Güncelleme Tarihi: 30.09.2021 14:39
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Zehirli gaz ve patlama uyarısı yapıldı! La Palma’da yanardağın püskürttüğü lavlar 11 günde 656 evi kül etti

İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubunda yer alan La Palma Adası'nda 19 Eylül'den bu yana aktif olan Cumbre Vieja yanardağı 11 günde 656 evi kül etti.

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Zehirli gaz ve patlama uyarısı yapıldı! La Palma’da yanardağın püskürttüğü lavlar 11 günde 656 evi kül etti

Avrupa Uzay Ajansının yer gözlem sistemi Copernicusha'nun verilerine göre, yanardağdan çıkan lavların geride kalan 11 günde 267,5 hektarlık alanı kapladığı, 21,5 kilometresi tamamen yok olan 23,1 kilometrelik yolu etkilediği ve 656'sı ev olmak üzere 744 binayı yıktığı belirtildi.

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Zehirli gaz ve patlama uyarısı yapıldı! La Palma’da yanardağın püskürttüğü lavlar 11 günde 656 evi kül etti

La Palma yerel yönetimi de yanardağ patlamalarında çıkan kül, gaz ve lavlar nedeniyle evlerinden tahliye edenlerin sayısının 6 bin 200'e ulaştığını bildirdi.

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Zehirli gaz ve patlama uyarısı yapıldı! La Palma’da yanardağın püskürttüğü lavlar 11 günde 656 evi kül etti

Acil Durumlarda ve Afetlerde Psikolojik Müdahale Grubunun 90 kadar psikoloğu mağdurlara destek vermek için görevlendirdiği bilgisi paylaşıldı.

Bölgede, 4 bin 400 öğrenciyi etkileyen okullarda eğitim durdurulmasına da devam ediliyor.

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Zehirli gaz ve patlama uyarısı yapıldı! La Palma’da yanardağın püskürttüğü lavlar 11 günde 656 evi kül etti

Asker, ulusal polis ve jandarmanın da aralarında olduğu 1000 kadar güvenlik görevlisi La Palma'da yanardağdan çıkan lavların akış yönündeki tüm yolları trafiğe kapatırken, lavların denize ulaştığı kıyının 3,5 kilometre çevresinde güvenlik koridoru oluşturdu.