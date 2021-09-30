Zehirli gaz ve patlama uyarısı yapıldı! La Palma’da yanardağın püskürttüğü lavlar 11 günde 656 evi kül etti

Acil Durumlarda ve Afetlerde Psikolojik Müdahale Grubunun 90 kadar psikoloğu mağdurlara destek vermek için görevlendirdiği bilgisi paylaşıldı.

Bölgede, 4 bin 400 öğrenciyi etkileyen okullarda eğitim durdurulmasına da devam ediliyor.