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İngiltere'de benzin krizi! Son mağdur Cristiano Ronaldo oldu

Avrupa Birliği'nden ayrılan İngiltere'de akaryakıt krizi patlak verdi. Benzin istasyonları önünde pek çok vatandaş uzun kuyruklar oluştururken son mağdur Cristiano Ronaldo oldu. Ünlü futbolcunun benzincide 7 saat bekleyen özel şoförü, tek damla benzin alamadı.

Giriş Tarihi: 30.09.2021 14:20 Güncelleme Tarihi: 30.09.2021 14:27
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İngiltere’de benzin krizi! Son mağdur Cristiano Ronaldo oldu

İngiltere'de yaşanan akaryakıt krizinin son mağduru Manchester United forması giyen dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo ve ekibi oldu. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasıyla AB vatandaşı TIR ve kamyon şöförü sürücülerinin sayısının azalması, ülkedeki akaryakıt tedariğinde büyük problemlere yol açtı.

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İngiltere’de benzin krizi! Son mağdur Cristiano Ronaldo oldu

BENZİN KUYRUKLARI OLUŞUYOR

Şoför eksikliğinin tedarik zincirini bozması İngiltere'de son bir haftadır uzun yıllardır görülmemiş benzin kuyrukları oluşuyor. Vatandaşlar günlerdir uzun kuyruklarda saatlerce benzin bekliyor.

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İngiltere’de benzin krizi! Son mağdur Cristiano Ronaldo oldu

RONALDO'NUN ŞOFÖRÜ 7 SAAT BOŞUNA BEKLEDİ

Benzin kuyruğunda saatlerce bekleyen ancak amacına ulaşamayan isimlere Cristiano Ronaldo'nun özel şoförü de eklendi. Manchester'de bir benzinlikte yaklaşık 7 saat bekeleyen şoför, tek bir damla dahi benzin alamadan istasyondan ayrıldı.

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İngiltere’de benzin krizi! Son mağdur Cristiano Ronaldo oldu

Öğleden sonra 14.20 civarında benzin istasyonunda görüntülenen 220 bin pound değerindeki Bentley marka lüks araç, akşam saat 21.00 sularına kadar benzinlikte bekledi. Yaklaşık 7 saat bekleyen araç, hiçbir çalışanın ilgilenmemesinin ardından amacına ulaşamadan geri döndü.

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İngiltere’de benzin krizi! Son mağdur Cristiano Ronaldo oldu

O dakikalarla ilgili olarak The Sun'a konuşan bir görgü tanığı, "Cristiano Ronaldo o kadar zengin olmasına rağmen bu krizde bizimle aynı gemide" dedi. Aynı kişi "Ronaldo'nun şoförü ve korumaları saatlerce benzin alabilmek için beklediler ancak amaçlarına ulaşamadılar. Çekip gittiler. Adamlardan ikisi yağmur altında saatlerce beklemekten bıkmış gözüküyordu" diye konuştu.