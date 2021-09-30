İngiltere’de benzin krizi! Son mağdur Cristiano Ronaldo oldu

O dakikalarla ilgili olarak The Sun'a konuşan bir görgü tanığı, "Cristiano Ronaldo o kadar zengin olmasına rağmen bu krizde bizimle aynı gemide" dedi. Aynı kişi "Ronaldo'nun şoförü ve korumaları saatlerce benzin alabilmek için beklediler ancak amaçlarına ulaşamadılar. Çekip gittiler. Adamlardan ikisi yağmur altında saatlerce beklemekten bıkmış gözüküyordu" diye konuştu.