11 Ağustos 2022, Perşembe
Zaporijya Nükleer Santrali çevresinde tansiyon yükseliyor! Rus gazeteciden çağrı: Bizi yalnızca Erdoğan kurtarabilir
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Rusya'nın kontrolünde bulunan Avrupa'nın en büyük nükleer santrali Zaporijya'da gerilim giderek tırmanıyor. Geçen hafta cuma ve pazar günleri ateşli silahların hedefi haline gelen Zaporijya Nükleer Santrali için Atom Enerjisi Ajans Başkanı Rafael Grossi'den acil çağrı gelmişti. Bu sefer de Rus gazeteci Mihail Rostovski 'Erdoğan'a acil ihtiyaç var' dedi.
Giriş Tarihi: 11.08.2022 13:22 Güncelleme Tarihi: 11.08.2022 13:22
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