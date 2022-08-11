BİZİ YALNIZCA ERDOĞAN KURTARABİLİR

Moskovski Komsomolets gazetesinin önde gelen köşe yazarlarından Mihail Rostovski, "Erdoğan'a acilen ihtiyaç var: Yeni Çernobil'den bizi yalnızca Türkiye Cumhurbaşkanı kurtarabilir." başlıklı yazısında "Avrupa Çernobil ölçeğinde yeni bir nükleer felaketle, hatta daha da kötüsüyle karşı karşıya. Bunlar gazetecilik abartıları değil, analistlerin teorileri değil, sahte uzmanların uydurmaları değil. Bu, aynı anda birkaç bağımsız kaynaktan gelen resmi bilgi. Tehlike kapıda" ifadelerini kullandı.