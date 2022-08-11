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Haberler Galeri Zaporijya Nükleer Santrali çevresinde tansiyon yükseliyor! Rus gazeteciden çağrı: Bizi yalnızca Erdoğan kurtarabilir

Zaporijya Nükleer Santrali çevresinde tansiyon yükseliyor! Rus gazeteciden çağrı: Bizi yalnızca Erdoğan kurtarabilir

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Rusya'nın kontrolünde bulunan Avrupa'nın en büyük nükleer santrali Zaporijya'da gerilim giderek tırmanıyor. Geçen hafta cuma ve pazar günleri ateşli silahların hedefi haline gelen Zaporijya Nükleer Santrali için Atom Enerjisi Ajans Başkanı Rafael Grossi'den acil çağrı gelmişti. Bu sefer de Rus gazeteci Mihail Rostovski 'Erdoğan'a acil ihtiyaç var' dedi.

Giriş Tarihi: 11.08.2022 13:22 Güncelleme Tarihi: 11.08.2022 13:22
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Zaporijya Nükleer Santrali çevresinde tansiyon yükseliyor! Rus gazeteciden çağrı: Bizi yalnızca Erdoğan kurtarabilir

Zaporijya Nükleer Santrali çevresindetansiyon giderek yükselirken Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, "Bu tesiste meydana gelebilecek bir kaza, hem Ukrayna'da hem de komşu ülkelerde olduğu kadar uzak ülkelerde de halk sağlığını ve çevreyi tehdit edebilir." uyarısında bulunmuştu. Rus basınından ise 'acil çağrı' geldi.

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Zaporijya Nükleer Santrali çevresinde tansiyon yükseliyor! Rus gazeteciden çağrı: Bizi yalnızca Erdoğan kurtarabilir

BİZİ YALNIZCA ERDOĞAN KURTARABİLİR

Moskovski Komsomolets gazetesinin önde gelen köşe yazarlarından Mihail Rostovski, "Erdoğan'a acilen ihtiyaç var: Yeni Çernobil'den bizi yalnızca Türkiye Cumhurbaşkanı kurtarabilir." başlıklı yazısında "Avrupa Çernobil ölçeğinde yeni bir nükleer felaketle, hatta daha da kötüsüyle karşı karşıya. Bunlar gazetecilik abartıları değil, analistlerin teorileri değil, sahte uzmanların uydurmaları değil. Bu, aynı anda birkaç bağımsız kaynaktan gelen resmi bilgi. Tehlike kapıda" ifadelerini kullandı.

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Zaporijya Nükleer Santrali çevresinde tansiyon yükseliyor! Rus gazeteciden çağrı: Bizi yalnızca Erdoğan kurtarabilir

Yazıda Rusya ve Ukrayna'nın birbirini suçlamayı sürdürdüğü belirtilirken Batı'nın Ukrayna'yı desteklediği, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (IAEA) ve BM'nin, siyasi nezaketi korumaya çalıştığını ifade eden Rostovski "Ukrayna ihtilafı sırasında, yalnızca bir yabancı politikacı, kalıcı ve etkili bir arabulucu olduğunu, herkese ulaşabileceğini ve müzakere sürecini ortada bırakmadığını kanıtladı." dedi.

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Zaporijya Nükleer Santrali çevresinde tansiyon yükseliyor! Rus gazeteciden çağrı: Bizi yalnızca Erdoğan kurtarabilir

ERDOĞAN GÜVENİLİRLİĞİNİ KANITLADI

"Bu Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Moskova nezdinde (mümkün olduğu ölçüde) güvenilirdir. Kiev'de ve Batı başkentlerinde güvenilirdir." diyen Rostovski, "Şu anda Zaporojiya Nükleer Santrali çevresinde olup bitenler, Türkiye'nin aktif katılımı ve arabuluculuğu sayesinde başarıyla çözülen Ukrayna tahılının ihracatını sağlama sorunundan daha az önemli değil. Santralin bulunduğu yer ile İstanbul arası düz bir çizgide 851 km'dir." ifadelerini kullandı.

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Zaporijya Nükleer Santrali çevresinde tansiyon yükseliyor! Rus gazeteciden çağrı: Bizi yalnızca Erdoğan kurtarabilir

İKİ TARAF DA BİRBİRİNİ SUÇLUYOR

Rusya, Ukrayna bombardımanının tüm dünya için bir felaket tehlikesi yarattığını belirtirken Ukrayna Rus birliklerini santral bölgesinde silah depolamakla suçluyor. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Korgeneral İgor Konaşenkov Ukrayna'nın pazar günü Zaporjya nükleer santraline düzenlediği saldırının güç dalgalanmasına neden olduğunu ve santralin şalterinde dumanın patlayarak acil bir kapatmayı tetiklediğini, itfaiye ekiplerinin yangını söndürdüğünü söylemişti. Kremlin Sözcüsü Peskov, batılı güçleri Kiev'i santrale saldırmayı bırakmaya zorlamaya çağırdı. Ancak Ukrayna askeri istihbarat şefi Yusov Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'nın nükleer santralini bombaladığını gördük" iddiasını ortaya attı.