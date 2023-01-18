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The Walking Dead değil Amerikan rüyası! Philadelphia'daki uyuşturucu bağımlılarını zombiye çeviren madde ortaya çıktı
ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia'da uyuşturucu bağımlıları sokaklarından yansıyan görüntüler The Walking Dead adlı diziyi akıllara getirdi. Dünya basınında zombi olarak anılan uyuşturucu bağımlarının kullandığı madde hakkında açıklama yapıldı. Uyuşturucu ile mücadele derneği başkanı, "Daha önce hiç böyle bir şey görmedim" ifadelerine yer verdi.
Giriş Tarihi: 18.01.2023 15:03Güncelleme Tarihi: 18.01.2023 15:06