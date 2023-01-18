The Walking Dead değil Amerikan rüyası! Philadelphia’daki uyuşturucu bağımlılarını zombiye çeviren madde ortaya çıktı

Daha önceki yıllarda da uyuşturucu bağımlılarının sokaklarda kol gezdiği ABD'den bu defa yeni bir sorun baş gösterdi. ABD'nin Philadelphia şehrinde hayvan sakinleştiricisi olarak bilinen xylazine olarak bilinen madde uyuşturucu müptelalarının yeni favorisi oldu.

