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The Walking Dead değil Amerikan rüyası! Philadelphia'daki uyuşturucu bağımlılarını zombiye çeviren madde ortaya çıktı

ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia'da uyuşturucu bağımlıları sokaklarından yansıyan görüntüler The Walking Dead adlı diziyi akıllara getirdi. Dünya basınında zombi olarak anılan uyuşturucu bağımlarının kullandığı madde hakkında açıklama yapıldı. Uyuşturucu ile mücadele derneği başkanı, "Daha önce hiç böyle bir şey görmedim" ifadelerine yer verdi.

Giriş Tarihi: 18.01.2023 15:03 Güncelleme Tarihi: 18.01.2023 15:06
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The Walking Dead değil Amerikan rüyası! Philadelphia’daki uyuşturucu bağımlılarını zombiye çeviren madde ortaya çıktı

ABD'de uyuşturucu bağımlılarının merkezi olan Philadelphia kentindeki yeni madde kriz çıkardı. Aslında hayvanları sakinleştirmek için kullanılan bu maddeyi kullanan kişilerin hareket kabiliyetlerinin azalması nedeniyle ortaya çıkan görüntüler zombi filmlerini aratmadı.

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The Walking Dead değil Amerikan rüyası! Philadelphia’daki uyuşturucu bağımlılarını zombiye çeviren madde ortaya çıktı

Daha önceki yıllarda da uyuşturucu bağımlılarının sokaklarda kol gezdiği ABD'den bu defa yeni bir sorun baş gösterdi. ABD'nin Philadelphia şehrinde hayvan sakinleştiricisi olarak bilinen xylazine olarak bilinen madde uyuşturucu müptelalarının yeni favorisi oldu.

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The Walking Dead değil Amerikan rüyası! Philadelphia’daki uyuşturucu bağımlılarını zombiye çeviren madde ortaya çıktı

Şehrin sokaklarında 'tranq (insanı ya da hayvanı sakinleştirmesiyle bilinen uyuşturucuları tanımlamak için kullanılan isim)' olarak bilinen sakinleştirici hayvanları ve özellikle atları sakinleştirmek için kullanılıyor.

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The Walking Dead değil Amerikan rüyası! Philadelphia’daki uyuşturucu bağımlılarını zombiye çeviren madde ortaya çıktı

İngiliz basını, Philadelphia'nın kısa sürede söz konuşturucu uyuşturucunun merkezi haline geldiğinden bahsetti.

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The Walking Dead değil Amerikan rüyası! Philadelphia’daki uyuşturucu bağımlılarını zombiye çeviren madde ortaya çıktı

Uyuşturucuyu kullananlarda ise aşırı bir kas gevşemesi yaşanıyor. Sokaklar hareketsizleşen uyuşturucu bağımlıları ile doldu. Bu uyuşturucuyu kullanan kişilerin uzuvlarını oynatmakta oldukça zorlandığı görüldü.