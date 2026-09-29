Yunanistan, Ege’de küçük adacıklara çıkarma ve gece ele geçirme senaryolarının uygulandığı tatbikatta 70 savaş uçağını harekete geçirdi

Yunanistan, Ege'de gerilimi yeniden gündeme taşıyacak dikkat çekici bir askeri tatbikata imza attı. Yunanistan Silahlı Kuvvetleri, küçük adacıklara asker çıkarılması, yerleşim bulunmayan kayalıkların ele geçirilmesi ve gece operasyonları gibi senaryoların uygulandığı "Aleksandros" tatbikatını gerçekleştirdi.

Tatbikat kapsamında 70 savaş uçağı harekete geçirilirken, Yunanistan'ın farklı bölgelerindeki özel kuvvetler ve kara birlikleri de alarma geçirildi. Tatbikatın Ege'deki küçük adacıklar ve kayalıkların ele geçirilmesine yönelik senaryolar içermesi dikkat çekti. YUNANİSTAN'DAN EGE'DE PROVOKATİF TATBİKAT Yunanistan'ın Kathimerini gazetesine göre "Aleksandros" tatbikatıyla Yunan Silahlı Kuvvetlerinin hava, kara ve deniz unsurlarının müdahale hızı, koordinasyonu ve hazırlık seviyesi test edildi. Tatbikatın senaryolarında birliklerin yalnızca 5 dakika içerisinde göreve hazır hale gelmesi öngörüldü. Özel harekat birlikleri ve özel kuvvetler de Yunanistan'ın farklı bölgelerine sevk edildi. Ancak tatbikatın en dikkat çekici bölümü, küçük adacıklara ve üzerinde yerleşim bulunmayan kayalıklara asker çıkarılması oldu.

GECE ELE GEÇİRME SENARYOSU UYGULANDI Yunanistan Silahlı Kuvvetleri, tatbikatta gece saatlerinde küçük adacıkların ele geçirilmesine yönelik operasyonları da uyguladı. Özel harekat birliklerinin donanmaya ait gemilere hızlı şekilde intikali, ardından adacıklara asker çıkarılması ve gece operasyonları tatbikatın öne çıkan bölümleri arasında yer aldı. Meriç bölgesindeki ve adalardaki kara birlikleri de tam teyakkuz durumuna geçirildi. Tatbikat hem gece hem gündüz gerçekleştirildi.

70 SAVAŞ UÇAĞI HAREKETE GEÇİRİLDİ Yunanistan'ın askeri tatbikatındaki hava şovu da dikkat çekti. Kathimerini'nin aktardığına göre 70 savaş uçağı tatbikat kapsamında harekete geçirildi. Böylece Yunanistan, hava unsurlarıyla kara, deniz ve özel kuvvetleri aynı senaryo içerisinde koordine etme kapasitesini test etti. Tatbikatın amacı, Yunanistan Silahlı Kuvvetlerinin ani ve koordineli bir kriz durumunda hızlı şekilde karşılık verebilme kabiliyetini sınamak olarak açıklandı.

EGE'DEKİ ADALAR VE KAYALIKLAR NEDEN ÖNEMLİ? Tatbikatın küçük adacıklar ve kayalıklar üzerine kurulması, Ankara ile Atina arasında uzun süredir devam eden Ege tartışmalarını da yeniden gündeme taşıdı. Türkiye, Doğu Ege'deki bazı adaların uluslararası anlaşmalarla belirlenen gayriaskeri statüsünün ihlal edildiğini savunuyor. Yunanistan ise Türkiye'nin bu konudaki değerlendirmelerini reddediyor. Tam da bu tartışmaların sürdüğü dönemde Atina'nın küçük adacıklara asker çıkarma ve gece ele geçirme senaryolarını tatbik etmesi dikkat çekti.