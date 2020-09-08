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Yunanistan'dan Türkiye ve Erdoğan itirafı: İki önemli hata yaptık! Avrupa bizden bıktı
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kışkırtmasıyla Ege ve Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran Yunan hükümetine, 'içeriden' de eleştiriler gelmeye başladı. Komünist milletvekili Liana Kanelli, "Erdoğan, stratejik bir akıl" sözleriyle dikkat çekti. Öte yandan ABD'li Bloomberg, "Türkiye bölgesel güç olacak donanma inşa ediyor" yazısında Türk ve Yunan donanmalarını karşılaştırdı. Yunan yetkililer yorum dahi yapamadı...
Giriş Tarihi: 08.09.2020 09:28 Güncelleme Tarihi: 08.09.2020 09:36
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