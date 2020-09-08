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Yunanistan'dan Türkiye ve Erdoğan itirafı: İki önemli hata yaptık! Avrupa bizden bıktı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kışkırtmasıyla Ege ve Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran Yunan hükümetine, 'içeriden' de eleştiriler gelmeye başladı. Komünist milletvekili Liana Kanelli, "Erdoğan, stratejik bir akıl" sözleriyle dikkat çekti. Öte yandan ABD'li Bloomberg, "Türkiye bölgesel güç olacak donanma inşa ediyor" yazısında Türk ve Yunan donanmalarını karşılaştırdı. Yunan yetkililer yorum dahi yapamadı...

Giriş Tarihi: 08.09.2020 09:28 Güncelleme Tarihi: 08.09.2020 09:36
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Yunanistan'dan Türkiye ve Erdoğan itirafı: İki önemli hata yaptık! Avrupa bizden bıktı

Türkiye'nin Oruç Reis sismik araştırma gemisi Doğu Akdeniz'de faaliyetlerini sürdürürken Yunan yetkililerin sert açıklamalarına karşılık Atina'da bazı isimler Yunan tezlerini eleştiren çıkışlarda bulundu. Bu önemli isimlerin Atina'ya tepkisi özetle şu şekilde:

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Yunanistan'dan Türkiye ve Erdoğan itirafı: İki önemli hata yaptık! Avrupa bizden bıktı

'İKİ ÖNEMLİ HATA YAPTIK'
Yunanistan Komünist Partisi (KKE) Milletvekili Liana Kanelli, Skai TV'ye yaptığı konuşmada, "Fransa bizim için değil, Libya için Doğu Akdeniz'de. Kimse Yunanistan'ın çıkarları için ölmüyor. Bana göre, iki önemli iletişim hatası yaptık. Birincisi, '(Cumhurbaşkanı) Erdoğan öyle, Erdoğan böyle' dedik. Oysa Erdoğan, 20 yıldan beri içeride ve dışarıda ülkesi için yaptığı hamlelerle ayakta duran stratejik bir akıl. İkincisi, Türkiye bölgesel süper bir güç" dedi. Kanelli, Atina'nın AB ve NATO üyeliğine karşı çıkan bir isim.

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Yunanistan'dan Türkiye ve Erdoğan itirafı: İki önemli hata yaptık! Avrupa bizden bıktı

'AVRUPA BİZDEN BIKTI'
Ta Nea Gazetesi'nden Hristos Papahristu:

"Yunanistan'ın önünde iki seçenek var. Birincisi, kısa sürecek bir savaş. Burada, Türklerin Meis Adası'na saldırması gibi bir tehlike var. Geri alabilmek için 50-60 yıl müzakere yapılması gerekir. İkinci seçenek, diyalog. Burada da ağır bir 'siyasi yenilgi' tehlikesi var. Yani Türkiye'nin sürekli taleplerde bulunacağı ve Yunanistan'ın da taviz vermek zorunda kalacağı bir süreç.

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Yunanistan'dan Türkiye ve Erdoğan itirafı: İki önemli hata yaptık! Avrupa bizden bıktı

Sürekli olarak '(Cumhurbaşkanı) Erdoğan tahrik ediyor, saldırıyor' demek, ne gerçekçiliktir ne de gerçek ile ilgisi vardır. Erdoğan her tahrik ve tehdit ettiğinde, Avrupa'ya koşmak da bir çözüm değil. Avrupa bize daha ne kadar tahammül edecek. Bizden bıktılar. Biz kendimizin haklı, Türkiye'nin haksız olduğuna sadece birbirimizi inandırdık. Gerçekçi olmalıyız. Aksi takdirde sırtımızı güreş minderinde, Avrupa'yı da karşılaşmanın bitmesi için geri sayan hakem olarak görebiliriz."

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Yunanistan'dan Türkiye ve Erdoğan itirafı: İki önemli hata yaptık! Avrupa bizden bıktı

'MACRON'A UYMAYALIM'
Kathimerini Gazetesi'nden Kostas İordanidis:

"(Fransa Cumhurbaşkanı) Macron'un Erdoğan ile çekişmesi, şüphesiz Atina ve Kıbrıs'a (Rum kesimi) rahat bir nefes aldırıyor. Bu stratejik çekişmenin özü, bölgeden çekilmesi öngörülen ABD'nin boşluğunu kimin dolduracağıdır.