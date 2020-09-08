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Corona ilacı için seri üretim müjdesi geldi

Son dakika haberleri... Güney Kore, yeni tip corona virüs (Covid-19) tedavisinde kullanılacak antikor ilaçlarının bu ay içinde seri üretimine geçmeye hazırlanıyor. Peki Covid-19 aşı çalışmalarında son durum ne? İşte detayları...

Giriş Tarihi: 08.09.2020 19:17 Güncelleme Tarihi: 08.09.2020 19:35
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Son dakika: Corona ilacı için seri üretim müjdesi geldi
Son dakika: Corona ilacı için seri üretim müjdesi geldi

Yonhap ajansında yer alan habere göre, Güney Kore Hastalık Kontrol Merkezi Başkan Yardımcısı Kwon Jun-wook, yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığının antikor tedavisiyle ilgili ilaçların klinik testlerinin değerlendirdiğini, eylül ayında bu tedavide kullanılacak ilaçların seri üretiminin başlamasının planladığını kaydetti.

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Son dakika: Corona ilacı için seri üretim müjdesi geldi
Son dakika: Corona ilacı için seri üretim müjdesi geldi

Toplam vaka sayısının 21 bin 432'ye yükseldiği Güney Kore'de şimdiye kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan 16 bin 636 kişi iyileşti.

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Son dakika: Corona ilacı için seri üretim müjdesi geldi
Son dakika: Corona ilacı için seri üretim müjdesi geldi

Ülkede son 24 saatte virüs nedeniyle 5 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 341'e yükseldi.

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Son dakika: Corona ilacı için seri üretim müjdesi geldi
Son dakika: Corona ilacı için seri üretim müjdesi geldi

KOVİD-19 AŞISIN SONA DOĞRU

Corona virüs aşısı için de bir heyecanlandıran gelişme ABD'den gelmişti.

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Son dakika: Corona ilacı için seri üretim müjdesi geldi
Son dakika: Corona ilacı için seri üretim müjdesi geldi

ABD Başkanı Trump, ABD'nin şu anda Demokratlar'ın yönetiminde olması durumunda, aşı çalışmalarının 2-3 yıla kadar sürebileceğini ileri sürerek,