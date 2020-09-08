Son dakika haberleri... Güney Kore, yeni tip corona virüs (Covid-19) tedavisinde kullanılacak antikor ilaçlarının bu ay içinde seri üretimine geçmeye hazırlanıyor. Peki Covid-19 aşı çalışmalarında son durum ne? İşte detayları...
Giriş Tarihi: 08.09.2020 19:17Güncelleme Tarihi: 08.09.2020 19:35
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Son dakika: Corona ilacı için seri üretim müjdesi geldi
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Son dakika: Corona ilacı için seri üretim müjdesi geldi
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Son dakika: Corona ilacı için seri üretim müjdesi geldi
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Son dakika: Corona ilacı için seri üretim müjdesi geldi
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Son dakika: Corona ilacı için seri üretim müjdesi geldi