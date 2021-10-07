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SİHA'lar Hollanda'nın gündeminde: Sınıfının en iyisi

Teröristlerin korkulu rüyası olan İHA'lar, Azerbaycan'ın Ermenistan'ı bozguna uğratmasında da büyük paya sahip olunca dünyanın gündemine oturdu. Hollanda kamu yayıncısı NOS'ta, "Türkiye giderek daha fazla ülkeye İHA satıyor" başlığıyla yayımlanan makalede, TEKNOFEST ve Türkiye'nin İHA/SİHA programı ele alındı. Makalede SİHA'ların sınıfının en iyisi olduğuna vurgu yapılırken Türkiye'nin de dünyaya mesaj verdiği belirtildi.

Giriş Tarihi: 07.10.2021 16:28 Güncelleme Tarihi: 07.10.2021 16:46
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SİHA’lar Hollanda’nın gündeminde: Sınıfının en iyisi

Hollanda kamu yayıncısı NOS'un Türkiye muhabiri Mitra Nazar, geçtiğimiz günlerde Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST üzerine bir yazı kaleme aldı.

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SİHA’lar Hollanda’nın gündeminde: Sınıfının en iyisi

"AĞIZLARI AÇIK BIRAKAN GÖSTERİ"

Festivalde gerçekleşen gösterilerin "ağızları açık bıraktığını" söyleyen muhabir, "Aralarında biri neredeyse hiç ses çıkarmıyor ve açık farkla en çok dikkati O çekiyor" diyerek, AKINCI'nın gördüğü ilgiyi dile getirdi.

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SİHA’lar Hollanda’nın gündeminde: Sınıfının en iyisi

HİKAYE 15 YIL ÖNCE BAŞLADI

Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar'dan da bahseden Mitra Nazar, "Türk İHA'larının hikayesi yaklaşık 15 yıl önce başladı. Selçuk Bayraktar, Amerikan üniversitesi MIT'den edindiği bilgilerle Türkiye'ye döndü. İlk Türk insansız hava aracı Bayraktar TB2'nin tasarımı üzerinde çalışmaya başladı.

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SİHA’lar Hollanda’nın gündeminde: Sınıfının en iyisi

Bu arada Türk hükümeti, Amerikan insansız hava araçları satın almaya çalıştı, ancak başarılı olamadı. Sonra İHA'ları kendileri yapma şansı doğdu.

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SİHA’lar Hollanda’nın gündeminde: Sınıfının en iyisi

İlk başarılı test uçuşu 2015 yılında yapıldı. O zamandan beri, insansız hava araçları Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterinin bir parçası oldu. Bu İHA'lar PKK savaşçılarına karşı mücadelede kullanılıyor.