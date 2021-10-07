SİHA'lar Hollanda'nın gündeminde: Sınıfının en iyisi

Teröristlerin korkulu rüyası olan İHA'lar, Azerbaycan'ın Ermenistan'ı bozguna uğratmasında da büyük paya sahip olunca dünyanın gündemine oturdu. Hollanda kamu yayıncısı NOS'ta, "Türkiye giderek daha fazla ülkeye İHA satıyor" başlığıyla yayımlanan makalede, TEKNOFEST ve Türkiye'nin İHA/SİHA programı ele alındı. Makalede SİHA'ların sınıfının en iyisi olduğuna vurgu yapılırken Türkiye'nin de dünyaya mesaj verdiği belirtildi.

Giriş Tarihi: 07.10.2021 16:28 Güncelleme Tarihi: 07.10.2021 16:46 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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