13 Haziran 2023, Salı
Yunanistan'da Mavi Vatan paniği: Masada savunma planı var | Başkan Erdoğan'ın KKTC ziyaretini manşetten verdiler: Skandal ifade
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın üçüncü dönemindeki ilk deniz aşırı ziyareti uluslararası medyadan yoğun ilgi gördü, Yunan basını ise manşetlerinde 'işgal' gibi skandal ifadelere yer verdi. Öte yandan Türkiye'nin yeni kabinesinin açıklanmasının ardından Yunan basınında Ankara'nın olası Yunanistan planları irdeleniyor. Türkiye'nin Mavi Vatan'ı uygulamaya koyacağını ifade eden bir Yunan gazetesi, Atina'nın çare için yine Batı'ya gitmesi gerektiğinden bahsetti.
Giriş Tarihi: 13.06.2023 09:56 Güncelleme Tarihi: 13.06.2023 09:56
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