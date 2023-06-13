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Yunanistan'da Mavi Vatan paniği: Masada savunma planı var | Başkan Erdoğan'ın KKTC ziyaretini manşetten verdiler: Skandal ifade

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın üçüncü dönemindeki ilk deniz aşırı ziyareti uluslararası medyadan yoğun ilgi gördü, Yunan basını ise manşetlerinde 'işgal' gibi skandal ifadelere yer verdi. Öte yandan Türkiye'nin yeni kabinesinin açıklanmasının ardından Yunan basınında Ankara'nın olası Yunanistan planları irdeleniyor. Türkiye'nin Mavi Vatan'ı uygulamaya koyacağını ifade eden bir Yunan gazetesi, Atina'nın çare için yine Batı'ya gitmesi gerektiğinden bahsetti.

Giriş Tarihi: 13.06.2023 09:56 Güncelleme Tarihi: 13.06.2023 09:56
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Yunanistan’da Mavi Vatan paniği: Masada savunma planı var | Başkan Erdoğan’ın KKTC ziyaretini manşetten verdiler: Skandal ifade

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gerçekleştirmesi, beklendiği gibi hem dünya hem de Yunanistan basınında geniş yer buldu. Öfkesini gizleyemeyen Yunan medyası, haberler ve başlıklarında bolca 'işgal' kelimesini kullandı.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, kritik ziyareti 'Türkiye lideri Kıbrıs'ın etnik bölünmüşlüğü için iki devletli çözümde tereddütsüz' başlığıyla geçti.

Mayıs ayındaki seçim zaferinin ardından ilk deniz aşırı seyahatini KKTC'ye yapan Erdoğan'ın adanın kuzeyinde 'ayrı' bir devlet kurulmasında ısrarcı olduğunu kaydeden AP, Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına 'aykırı' teklifin Ankara'nın Kıbrıs politik çizgisinde bir sarsılmazlığı gösterdiğini belirtiyor.

Kuzey ve Güney Kıbrıs arasında BM liderliğinde gerçekleşen müzakerelerin 2017'den bu yana donduğunu hatırlatan AP, Türkiye'nin halihazırda adanın kuzeyinde 35 bin askeri bulunduğunu da ekledi.

Türk tarafının yeni bir anlaşma zemini olarak iki devletli çözüm için bastırdığını kaydeden AP, Rumların ise adanın bölünmesini 'resmiyet'e dökecek bir anlaşmaya karşı çıktığını ve federasyondan yana olduğunu yazdı.

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Yunanistan’da Mavi Vatan paniği: Masada savunma planı var | Başkan Erdoğan’ın KKTC ziyaretini manşetten verdiler: Skandal ifade

AFP: İKİ KATINA ÇIKARDI
Agence France-Presse (AFP) haber ajansının başlığı ise, 'Muzaffer Erdoğan Kuzey Kıbrıs'ın tanınmasını talep ediyor' oldu. Erdoğan'ın üçüncü kez seçilmesinden sonra Akdeniz üstündeki küçük devleti uğrak limanı yaptığını bildiren AFP, Türk liderin KKTC'nin tanınma çağrısını iki katına çıkardığını dile getirdi.

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Yunanistan’da Mavi Vatan paniği: Masada savunma planı var | Başkan Erdoğan’ın KKTC ziyaretini manşetten verdiler: Skandal ifade

Erdoğan'ın Kıbrıs için tavizleri reddettiği yorumunu yapan AFP, adanın statüsünün dünyadaki en uzun süreli ihtilaflardan biri olduğunu aktardı. AFP'ye göre, ada Akdeniz'de onlarca yıldır devam eden bir gerilim kaynağıydı. Ancak son yıllarda büyük enerji rezervlerinin keşfiyle birlikte gerilim daha da kızıştı.

AFP ayrıca, Kıbrıs sorununun Türkiye'nin Yunanistan ve Avrupa Birliği'nin (AB) geri kalanıyla ilişkilerini de etkilediğini kaydetti. Kıbrıslı Rumlar, sorunun çözümünde AB'nin daha fazla rol olmasını istiyor.

1974'teki askeri harekatla birlikte adanın kuzeyindeki Türklerin bağımsızlığını kazandığını hatırlatan AFP, 49 yıldır Kıbrıs'ın ortasında BM askerlerinin tampon bölgede devriye gezdiğini de belirtti.

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Yunanistan’da Mavi Vatan paniği: Masada savunma planı var | Başkan Erdoğan’ın KKTC ziyaretini manşetten verdiler: Skandal ifade

AFP'nin haberi Fransız RFI televizyonu tarafından da kullanıldı.

CYPRUS MAIL: ERDOĞAN KARARLI
Cyprus Mail, 'Erdoğan Kuzey'in elektrik sorununu çözmeye kararlı' başlığıyla okurlarının karşısına çıktı. Türk liderin KKTC'nin elektrik sorununa odaklandığını belirten Cyprus Mail, Akdeniz'in altından bir hat çekileceği bilgisini verdi.

'ATİNA TARAFINDAN ALINAN SİNYALLER'
Yunan Kathimerini ziyareti birçok haberle sayfasına taşıdı, 'Erdoğan'ın Kıbrıs'tan mesaj ve tehditleri', 'Atina tarafından alınan sinyaller' gibi başlıklar attı. Gazetenin haberinde Erdoğan'ın müzakerelerin yeniden başlaması için KKTC'nin tanınmasını şart koştuğu aktarıldı, Ege'de barış mesajı verdiği ancak tersini isteyenlere de bir uyarı verdiği yer aldı.

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Yunanistan’da Mavi Vatan paniği: Masada savunma planı var | Başkan Erdoğan’ın KKTC ziyaretini manşetten verdiler: Skandal ifade

To Vima gazetesi, 'Erdoğan: Ege'de barış istemeyenlere karşı başka taktiklerimiz var' başlığıyla sunduğu haberde Türk liderin 'işgal' altındaki topraklardan Yunanistan'ı tehdit ettiğini ileri sürdü.

Skai televizyonunun başlığı, 'Erdoğan Yunanistan'ı 'işgal' altındaki Kıbrıs'tan 'fotoğrafladı:' 'Anlamsız' silahlanma tehlikeli' oldu.
Yunan Ta Nea ve Ethnos gazeteleriyle CNN Yunanistan televizyonunun internet sitesi başlıklarında 'Erdoğan 'işgal' altındaki topraklardan' gibi skandal ifadeler vardı.

Eleftheros Typos gazetesi, 'Erdoğan'dan seçim sonrası Yunanistan'a karşı ilk tehditler' dedi.

Rus TASS haber ajansı, adanın güneyinden Erdoğan'ın ziyaretine karşı yükselen tepkileri abonelerine geçti. Rumlar resmi açıklamalarında ziyaretin 'yasa dışı' olduğunu iddia edip söz konusu gezinin 'işgal altındaki topraklar'a yapıldığını bile ileri sürdü.