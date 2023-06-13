Yunanistan’da Mavi Vatan paniği: Masada savunma planı var | Başkan Erdoğan’ın KKTC ziyaretini manşetten verdiler: Skandal ifade

Erdoğan'ın Kıbrıs için tavizleri reddettiği yorumunu yapan AFP, adanın statüsünün dünyadaki en uzun süreli ihtilaflardan biri olduğunu aktardı. AFP'ye göre, ada Akdeniz'de onlarca yıldır devam eden bir gerilim kaynağıydı. Ancak son yıllarda büyük enerji rezervlerinin keşfiyle birlikte gerilim daha da kızıştı.

AFP ayrıca, Kıbrıs sorununun Türkiye'nin Yunanistan ve Avrupa Birliği'nin (AB) geri kalanıyla ilişkilerini de etkilediğini kaydetti. Kıbrıslı Rumlar, sorunun çözümünde AB'nin daha fazla rol olmasını istiyor.

1974'teki askeri harekatla birlikte adanın kuzeyindeki Türklerin bağımsızlığını kazandığını hatırlatan AFP, 49 yıldır Kıbrıs'ın ortasında BM askerlerinin tampon bölgede devriye gezdiğini de belirtti.