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Ajanslar "son dakika" olarak duyurdu uçaklar peş peşe havalandı! NATO tarihinin en büyüğü...

Alman Hava Kuvvetleri'nin ev sahipliğinde düzenlenen "NATO tarihinin en büyük hava tatbikatı" olarak da adlandırılan "Air Defender 2023"ün başladığını bildirdi. Alman Haber Ajansının haberine göre, Alman Hava Kuvvetlerine ait "A400M" tipi nakliye uçağının Aşağı Saksonya'daki Wunstorf Hava Üssü'nden havalanmasıyla tatbikata başlandı.

Giriş Tarihi: 12.06.2023 16:14 Güncelleme Tarihi: 12.06.2023 16:38
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Ajanslar son dakika olarak duyurdu uçaklar peş peşe havalandı! NATO tarihinin en büyüğü...

Alman Hava Kuvvetlerinin ev sahipliğinde düzenlenen, "NATO tarihinin en büyük hava tatbikatı" olarak nitelendirilen "Air Defender 2023"ün başladığı bildirildi.

Alman Haber Ajansının haberine göre, Alman Hava Kuvvetlerine ait "A400M" tipi nakliye uçağının Aşağı Saksonya'daki Wunstorf Hava Üssü'nden havalanmasıyla tatbikata başlandı.

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Ajanslar son dakika olarak duyurdu uçaklar peş peşe havalandı! NATO tarihinin en büyüğü...

Daha sonra Schleswig-Hostein eyaletindeki Fliegerhorst Hohn Hava Üssün'den Alman Hava Kuvvetlerine ait F-18 savaş uçağı kalkış yaptı.

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Ajanslar son dakika olarak duyurdu uçaklar peş peşe havalandı! NATO tarihinin en büyüğü...

Tatbikatın ilk saatlerinde sivil uçuşlar etkilenmedi.

Alman Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ingo Gerhartz, kamu yayıncısı ARD'ye bağlı RBB radyosuna yaptığı açıklamada, tatbikatın öncelikle NATO'nun savunma yeteneğini kanıtlamasıyla ilgili olduğunu söyledi.

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Ajanslar son dakika olarak duyurdu uçaklar peş peşe havalandı! NATO tarihinin en büyüğü...

Gerhartz, Rusya'ya yönelik provokasyondan kaçınılacağına, tatbikatın gerilimi artırıcı görünmemesi için her şeyi yapacaklarına işaret ederek, Rusya'ya ait ancak bu ülkeyle kara bağlantısı olmayan, Polonya ile Litvanya arasında Baltık Denizi'ne kıyısı bulunan Kaliningrad'a doğru uçuş gerçekleştirilmediği bilgisini paylaştı.

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Ajanslar son dakika olarak duyurdu uçaklar peş peşe havalandı! NATO tarihinin en büyüğü...

Berlin-Bradnenburg Havalimanı yetkililerince yapılan açıklamada, şimdiye kadar hava trafiği için normal bir gün yaşandığı ve tatbikatın yolcuların üzerinde önemli bir etkisinin bulunmadığı belirtildi ancak tatbikat nedeniyle gün içinde ne ölçüde gecikme yaşanacağının henüz tahmin edilemediği bildirildi.