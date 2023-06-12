12 Haziran 2023, Pazartesi
Ajanslar "son dakika" olarak duyurdu uçaklar peş peşe havalandı! NATO tarihinin en büyüğü...
Alman Hava Kuvvetleri'nin ev sahipliğinde düzenlenen "NATO tarihinin en büyük hava tatbikatı" olarak da adlandırılan "Air Defender 2023"ün başladığını bildirdi. Alman Haber Ajansının haberine göre, Alman Hava Kuvvetlerine ait "A400M" tipi nakliye uçağının Aşağı Saksonya'daki Wunstorf Hava Üssü'nden havalanmasıyla tatbikata başlandı.
Giriş Tarihi: 12.06.2023 16:14 Güncelleme Tarihi: 12.06.2023 16:38
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