26 Temmuz 2022, Salı
Komşu’daki yangın Türkiye’den görülüyor! Yunanistan alevlere teslim oldu
Yunanistan'ın Evros bölgesinde Dadia Milli Parkı'nda 6 gündür süren orman yangını, Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı sınır köylerinden telaşla takip ediliyor. Arazöz ile helikopterle müdahalenin yoğun olarak sürdüğü yangın bölgesinde Türklerin de çoğunlukla yaşadığı Sofulu köyünde tedbirlerin artırıldığı ifade edildi.
Giriş Tarihi: 26.07.2022 16:05 Güncelleme Tarihi: 26.07.2022 16:05
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