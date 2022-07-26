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Komşu’daki yangın Türkiye’den görülüyor! Yunanistan alevlere teslim oldu

Yunanistan'ın Evros bölgesinde Dadia Milli Parkı'nda 6 gündür süren orman yangını, Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı sınır köylerinden telaşla takip ediliyor. Arazöz ile helikopterle müdahalenin yoğun olarak sürdüğü yangın bölgesinde Türklerin de çoğunlukla yaşadığı Sofulu köyünde tedbirlerin artırıldığı ifade edildi.

Giriş Tarihi: 26.07.2022 16:05 Güncelleme Tarihi: 26.07.2022 16:05
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Komşu’daki yangın Türkiye’den görülüyor! Yunanistan alevlere teslim oldu

Avrupa'nın en eski doğal koruma alanlarından biri olan Yunanistan'daki Dadia Milli Parkı'ndaki orman, 6 gündür alev alev yanıyor. Kontrol altına alınamayan yangın, Türkiye sınırından da görülebiliyor.

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Komşu’daki yangın Türkiye’den görülüyor! Yunanistan alevlere teslim oldu

Özellikle Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı sınır köylerinden izlenebilen yangına, havadan uçak ve helikopterle müdahale ediliyor. Yunan makamları yangını söndürmek için ise Avrupa Birliği'ne (AB) yardım çağrısı yaptı.

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Komşu’daki yangın Türkiye’den görülüyor! Yunanistan alevlere teslim oldu

Çağrı üzerine bölgeye İtalya'dan 2 söndürme uçağı ile komşu Bulgaristan dahil 6 ülkeden 250 itfaiye eri ve araçları gönderildi.

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Komşu’daki yangın Türkiye’den görülüyor! Yunanistan alevlere teslim oldu

Yunan yetkilileri yangına havadan 6 uçak, 9 helikopter ile 68 itfaiye söndürme aracı ve 320 personelin 13 takım halinde müdahale edildiğini açıkladı.

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Komşu’daki yangın Türkiye’den görülüyor! Yunanistan alevlere teslim oldu

TÜRKLERİN YAŞADIĞI SOFULU KÖYÜNDE TEBDİRLER ARTTI

Söndürme çalışmaları Türkiye tarafında, Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Adasarhanlı köyünden de görünüyor.