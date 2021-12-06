Rusya ve ABD arasındaki gerilim gökyüzünde 142 kişiyi ölümle burun buruna getirdi! Sadece 20 metre kalmıştı

Rus jetleri ülkenin semalarına yaklaşan 2 ABD casus uçağının tespit edilmesi üzerine harekete geçti. Cuma sabahında gerçekleşen olaya bir de yolcu uçağı dahil oldu. Rusya-ABD gerginliğinin arasında kalan uçak 142 yolcusu ile inişine 20 metre kala rotasını değiştirmek zorunda kaldı. Gökyüzünde yaşanan can pazarının detayları ortaya çıktı.