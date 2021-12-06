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Rusya ve ABD arasındaki gerilim gökyüzünde 142 kişiyi ölümle burun buruna getirdi! Sadece 20 metre kalmıştı

Rus jetleri ülkenin semalarına yaklaşan 2 ABD casus uçağının tespit edilmesi üzerine harekete geçti. Cuma sabahında gerçekleşen olaya bir de yolcu uçağı dahil oldu. Rusya-ABD gerginliğinin arasında kalan uçak 142 yolcusu ile inişine 20 metre kala rotasını değiştirmek zorunda kaldı. Gökyüzünde yaşanan can pazarının detayları ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 06.12.2021 11:52
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Rusya ve ABD arasındaki gerilim gökyüzünde 142 kişiyi ölümle burun buruna getirdi! Sadece 20 metre kalmıştı

Rus ordusu, Karadeniz üstünde tespit ettiği iki ABD casus uçağının peşine düştü. Moskova'nın resmi açıklamasına göre Cuma sabahı erken saatlerde CL-600 Artemis ve RC-135 uçakları Karadeniz semalarında belirdi.

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Rusya ve ABD arasındaki gerilim gökyüzünde 142 kişiyi ölümle burun buruna getirdi! Sadece 20 metre kalmıştı

Bunun üzerine Rus jetleri Su-27 ve Su-30'lar dakikalar içinde havalandı, gökyüzündeki kovalamacanın görüntüleri Rus ordu televizyonu Zvezda tarafından ekranlara getirildi.

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Rusya ve ABD arasındaki gerilim gökyüzünde 142 kişiyi ölümle burun buruna getirdi! Sadece 20 metre kalmıştı

ABD uçaklarının rotalarını değiştirerek Rus sınırlarından uzaklaştığını kaydeden Moskova, Joe Biden-Vladimir Putin görüşmesine saatler kala dünyayı sarsacak bir haber paylaştı.

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Rusya ve ABD arasındaki gerilim gökyüzünde 142 kişiyi ölümle burun buruna getirdi! Sadece 20 metre kalmıştı

Buna göre, Karadeniz semalarındaki NATO uçağı CL600 İsrail'in başkenti Tel Aviv'den Rusya'nın başkenti Moskova'ya giden bir yolcu uçağının neredeyse 20 metre yakınından geçti.

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Rusya ve ABD arasındaki gerilim gökyüzünde 142 kişiyi ölümle burun buruna getirdi! Sadece 20 metre kalmıştı

142 yolcusu bulunan Rus hava yolu şirketi Aeroflot'a ait Airbus A330 ABD casus uçağından kaçmak için 500 metre irtifa kaybetmek zorunda kaldı ve pilotlar her şeyi çıplak gözle gördü.