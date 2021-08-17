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Yunanistan ve Fransa'da yangın paniği! Tahliyeler başladı

Yunanistan ve Fransa'daki yangınlar büyüyerek devam ediyor. Son dakika haberlere göre, sıcaklar ve orman yangınlarıyla boğuşan ülkelerden birisi olan Yunanistan'da, çeşitli yerlerde çıkan çalı ve orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ederken, ülke felaketin eşiğine geldi. Fransa'da binlerce kişi tahliye edilirken 'sakın evinize dönmeyin' uyarısı yapıldı.

Giriş Tarihi: 17.08.2021 14:35 Güncelleme Tarihi: 17.08.2021 14:37
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Yunanistan ve Fransa’da yangın paniği! Tahliyeler başladı

Orman yangınları giderek kontrolden çıkmaya başladı. Yunanistan'da başkent bölgesine ulaşan yangınlar nedeniyle ülke tam anlamıyla alarma geçmiş durumda.

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Yunanistan ve Fransa’da yangın paniği! Tahliyeler başladı

Başkent Atina'nın yer aldığı Attika bölgesinin kuzeybatısında yer alan Vilia ilinde çıkan yangının yerleşim birimlerini tehdit etmeye başlaması üzerine bazı köylerin boşaltıldığı, bölgede kimi ana arterlerin trafiğe kapatıldığı bildirildi.

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Yunanistan ve Fransa’da yangın paniği! Tahliyeler başladı

YERLEŞİM BİRİMLERİ BOŞALTILIYOR

İtfaiye Teşkilatınca yapılan açıklamada, Vilia'da ormanlık alanda dün öğleden sonra çıkan ve gece boyu devam ederek rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangına karadan ve havadan müdahale edildiği, Panorama, Thea, Paleohori, Paleokundura ve Agia Sotira yerleşim birimleri ve bir huzurevinin boşaltıldığı belirtildi.

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Yunanistan ve Fransa’da yangın paniği! Tahliyeler başladı

Yaklaşık 10 kilometrelik alana yayılan yangına aralarında Rus Beriev-200 tipi uçağın yer aldığı 5 yangın söndürme uçağı, 6 helikopter, 330 itfaiye personeli ve 115 araç ile müdahale edildiği aktarıldı.

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Yunanistan ve Fransa’da yangın paniği! Tahliyeler başladı

Öte yandan, dün Atina'nın güneyinde yer alan Keratea bölgesinde çıkan yangının kontrol altına alındığı, yeniden alevlenme olasılığına karşılık itfaiye ekiplerinin teyakkuz halinde olduğu kaydedildi.