19 Ağustos 2021, Perşembe
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Yunanistan ve Fransa'da yangın paniği! Tahliyeler başladı
Yunanistan ve Fransa'daki yangınlar büyüyerek devam ediyor. Son dakika haberlere göre, sıcaklar ve orman yangınlarıyla boğuşan ülkelerden birisi olan Yunanistan'da, çeşitli yerlerde çıkan çalı ve orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ederken, ülke felaketin eşiğine geldi. Fransa'da binlerce kişi tahliye edilirken 'sakın evinize dönmeyin' uyarısı yapıldı.
Giriş Tarihi: 17.08.2021 14:35 Güncelleme Tarihi: 17.08.2021 14:37
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