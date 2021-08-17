19 Ağustos 2021, Perşembe
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Afganistan'daki kaos dünya basınında! ABD'den ilginç manşet
Son dakika haberine göre: Afganistan'da kontrolün Taliban'ın eline geçmesinin ardından, ülkede yaşanan kaos ve havalimanında yaşananlar dünya basının manşetlerine yansıdı. Kabil'de yaşananların büyük bir insanlık dramı olduğuna dikkat çeken gazeteler, "Çaresizlik", "katliam, ve "umutsuzluk" ifadelerine yer verdi.
Giriş Tarihi: 17.08.2021 14:08 Güncelleme Tarihi: 17.08.2021 14:08
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