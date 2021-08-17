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Afganistan'daki kaos dünya basınında! ABD'den ilginç manşet

Son dakika haberine göre: Afganistan'da kontrolün Taliban'ın eline geçmesinin ardından, ülkede yaşanan kaos ve havalimanında yaşananlar dünya basının manşetlerine yansıdı. Kabil'de yaşananların büyük bir insanlık dramı olduğuna dikkat çeken gazeteler, "Çaresizlik", "katliam, ve "umutsuzluk" ifadelerine yer verdi.

Giriş Tarihi: 17.08.2021 14:08 Güncelleme Tarihi: 17.08.2021 14:08
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Afganistan’daki kaos dünya basınında! ABD’den ilginç manşet

Dünyanın dört bir yanındaki gazeteler, Uluslararası Kabil Havalimanı'nda yaşanan arbedeyi ve Joe Biden'ın askerleri geri çekme konusundaki kararlı savunmasını manşetlerine taşıdı.

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Afganistan’daki kaos dünya basınında! ABD’den ilginç manşet

İngiliz Daily Mirror gazetesi, Kabil'den ayrılan bir ABD Globemaster nakliye uçağına tıkıştırılmış Afganların fotoğrafını manşetine taşıyarak "Çaresiz" başlığını kullandı.

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Afganistan’daki kaos dünya basınında! ABD’den ilginç manşet

The Guardian'ın gazetesi, Kabil'deki Uluslararası Hamid Karzad Havalimanı'nın asfaltında bir ABD nakliye uçağının altında koşan Afgan kalabalığının dramatik bir fotoğrafa yer vererek, "Binlerce kişi Taliban'dan kaçmak için mücadele ederken Kabil'de kaos" başlığını attı.

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Afganistan’daki kaos dünya basınında! ABD’den ilginç manşet

The Times gazetesi de manşetinde The Guardian ile aynı fotoğrafı kullandı. Ancak, gazete "Kabil katliamından kaçmak için yarış" manşetini tercih etti.

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Afganistan’daki kaos dünya basınında! ABD’den ilginç manşet

Fransa'da, Libération gazetesi ön sayfasında "Afganistan: sauve qui peut" ("Afganistan: hayatın için koş") başlığıyla havaalanında çevre duvarına tırmanmaya çalışan Afganların bir fotoğrafını kullandı.