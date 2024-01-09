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Yunanistan ve ABD'den ortak askeri adım

Yunanistan ülkenin Magnesia ve Pieria bölgelerinde ABD askerlerinin da katılımı ile ortak askeri eğitim başlattıklarını açıkladı.

Giriş Tarihi: 09.01.2024 16:21 Güncelleme Tarihi: 09.01.2024 16:21
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Yunanistan ve ABD’den ortak askeri adım

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, iki ülkenin askeri işbirliği kapsamında Yunanistan'ın Magnesia ve Pieria bölgelerindeki Gerçek Atışlı Tatbikat ile Saha Eğitim Tatbikatı'nın dün başladığı ifade edildi.

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Yunanistan ve ABD’den ortak askeri adım

Açıklamada, eğitime Yunan Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli ve araçları ile Yunanistan Genelkurmay Başkanlığına bağlı Özel Harp Komutanlığı ve ABD'den 26. Deniz Seferi Birimi personelinin katıldığı belirtildi.

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Yunanistan ve ABD’den ortak askeri adım

Amfibi ve Özel Harekat unsurlarının incelenmesinin amaçlandığı eğitimin 17 Ocak'ta sona ermesi bekleniyor.

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Yunanistan ve ABD’den ortak askeri adım