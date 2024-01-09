Yunanistan ve ABD’den ortak askeri adım

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, iki ülkenin askeri işbirliği kapsamında Yunanistan'ın Magnesia ve Pieria bölgelerindeki Gerçek Atışlı Tatbikat ile Saha Eğitim Tatbikatı'nın dün başladığı ifade edildi.