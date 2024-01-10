Çılgın Kim Jong-un: Savaşa hazırız!

Dünyamız savaş ve salgın hastalıklarla sınanıyor. Yorgun gezegende, Kovid-19 pandemsi, Ukrayna-Rusya savaşı ve ardından Siyonist İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de masum sivillere yönelik sürdürdüğü alçak katliam sonrası ibre bu sefer Uzay Doğu'ya yöneldi. Çin ile ABD arasında Tayvan gerilimi sürerken şimdi de Kuzey ve Güney Kore cephesinde kırmızı alarm verildi. Son olarak Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, Güney Kore'yi "Baş düşman" şeklinde nitelendirdi ve "Bu ülkeyle savaşa hazırız" dedi.