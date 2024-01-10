10 Ocak 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Çılgın Kim Jong-un: Savaşa hazırız!

Çılgın Kim Jong-un: Savaşa hazırız!

Dünyamız savaş ve salgın hastalıklarla sınanıyor. Yorgun gezegende, Kovid-19 pandemsi, Ukrayna-Rusya savaşı ve ardından Siyonist İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de masum sivillere yönelik sürdürdüğü alçak katliam sonrası ibre bu sefer Uzay Doğu'ya yöneldi. Çin ile ABD arasında Tayvan gerilimi sürerken şimdi de Kuzey ve Güney Kore cephesinde kırmızı alarm verildi. Son olarak Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, Güney Kore'yi "Baş düşman" şeklinde nitelendirdi ve "Bu ülkeyle savaşa hazırız" dedi.

Giriş Tarihi: 10.01.2024 11:03 Güncelleme Tarihi: 10.01.2024 11:08
  • 1
  • 8
Çılgın Kim Jong-un: Savaşa hazırız!

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre Kim, 8-9 Ocak tarihlerinde ülkedeki önemli mühimmat fabrikalarını gezerek teftiş etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 8
Çılgın Kim Jong-un: Savaşa hazırız!

KİM: BAŞ DÜŞMAN GÜNEY KORE
Bu ziyaretler esnasındaki konuşmalarında Kim, Güney Kore'yi "baş düşman" olarak nitelendirerek bu ülkeyle ilişkilerde "meşru müdafaa için askeri kabiliyeti arttırmanın ve nükleer caydırıcılığın" öncelikleri olması gerektiğini vurguladı.

  • 3
  • 8
Çılgın Kim Jong-un: Savaşa hazırız!

"SAVAŞA HAZIRIZ"
Kim, Güney Kore'ye karşı "tek taraflı savaş" başlatmayacağını ancak "savaştan da kaçınma niyeti olmadığını" aktararak "Güney Kore, silahlı kuvvetlerini Kuzey Kore'ye karşı kullanmaya kalkışır ya da egemenliği ve güvenliğini tehdit ederse, elimizdeki tüm imkanları seferber ederek Güney Kore'yi ortadan kaldırmakta tereddüt etmeyiz." ifadesini kullandı.

  • 4
  • 8
Çılgın Kim Jong-un: Savaşa hazırız!

"SAVAŞA HAZIR DURUMA GELİN" TALİMATI
Fabrikaların yeni silah ve ekipmanları üretmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kim, ülkenin savaş hazırlığı durumunu geliştirmek için daha çok çalışmaları gerektiği talimatını verdi.

  • 5
  • 8
Çılgın Kim Jong-un: Savaşa hazırız!

ABD VE GÜNEY KORE, KUZEY KORE'YE KINAMA

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın, Güney Koreli mevkidaşı Chang Ho-jin ile Kuzey Kore ile Rusya arasındaki "artan askeri işbirliğini" görüştüğü ve ikilinin Pyongyang'ın Rusya'ya balistik füze sağlamasını "şiddetle" kınadığı belirtildi.