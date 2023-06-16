16 Haziran 2023, Cuma
Yunanistan müdahale etmedi Ege Denizi mezar oldu! Kahreden detay ortaya çıktı | Halk sokağa döküldü
Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında 700'den fazla göçmenin bulunduğu tekne mavi sulara gömüldü. Olay sonrası çok fazla insan hayatını kaybederken yeni gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor. Frontex direktörü, göçmenleri taşıyan tekne alabora olmadan önce tekneyi fark edip Yunanistan'a bildirdiklerini ifade etti. Bu acı gerçeğin ortaya çıkmasından sonra SYRIZA lideri Aleksis Çipras, "Mora Yarımadası'nda yetkililer, 700'den fazla insanın batmaya hazır bir teknede bulunduğunu gördüklerinde, onları kurtarmaya çalışmak yerine rotasına devam etmesine izin verdi." şeklinde tepki gösterdi. Öte yandan halk, yaşanan bu facia sonrası sokaklara döküldü. Hükümet karşıtı protestolarda, polis ve göstericiler arasında arbede yaşandı.
Giriş Tarihi: 16.06.2023 12:26 Güncelleme Tarihi: 16.06.2023 12:26
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