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Yunanistan müdahale etmedi Ege Denizi mezar oldu! Kahreden detay ortaya çıktı | Halk sokağa döküldü

Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında 700'den fazla göçmenin bulunduğu tekne mavi sulara gömüldü. Olay sonrası çok fazla insan hayatını kaybederken yeni gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor. Frontex direktörü, göçmenleri taşıyan tekne alabora olmadan önce tekneyi fark edip Yunanistan'a bildirdiklerini ifade etti. Bu acı gerçeğin ortaya çıkmasından sonra SYRIZA lideri Aleksis Çipras, "Mora Yarımadası'nda yetkililer, 700'den fazla insanın batmaya hazır bir teknede bulunduğunu gördüklerinde, onları kurtarmaya çalışmak yerine rotasına devam etmesine izin verdi." şeklinde tepki gösterdi. Öte yandan halk, yaşanan bu facia sonrası sokaklara döküldü. Hükümet karşıtı protestolarda, polis ve göstericiler arasında arbede yaşandı.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.06.2023 12:26 Güncelleme Tarihi: 16.06.2023 12:26
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Yunanistan müdahale etmedi Ege Denizi mezar oldu! Kahreden detay ortaya çıktı | Halk sokağa döküldü

Avrupa Birliğinin sınır koruma ajansı Frontex'in Direktörü Hans Leijtens, Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında, düzensiz göçmenleri taşıyan ve alabora olan balıkçı teknesini tespit ettiklerini ve Yunanistan yerel makamlarına bildirdiklerini söyledi.

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Yunanistan müdahale etmedi Ege Denizi mezar oldu! Kahreden detay ortaya çıktı | Halk sokağa döküldü

Hans Leijtens Alman Süddeutsche Zeitung'a yaptığı açıklamada, trajik bir kazanın daha yaşanmış olmasının son derece üzücü ve durumun da çok dramatik olduğunu belirterek, "Salı günü iş arkadaşlarım, içinde muhtemelen insan kaçakçıları tarafından sıkıca bir araya getirilmiş 600 kişinin Yunanistan'a doğru gittiği balıkçı teknesini tespit etti. Görevimiz olduğu üzere tekneyi yerel makamlara bildirdik. Teknenin çarşamba günü batmış olması ve trajik bir kazanın daha yaşanmış olması son derece üzücü." dedi.

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Yunanistan müdahale etmedi Ege Denizi mezar oldu! Kahreden detay ortaya çıktı | Halk sokağa döküldü

Leijtens, tam olarak ne olduğunu ve nasıl daha fazla koruma sağlayabileceklerini açıklığa kavuşturmak üzere doğrudan Yunanistan'a uçtuğunu vurguladı.

Önümüzdeki yıllarda Avrupa üzerindeki düzensiz göç baskısının azalacağını düşünmediğini dile getiren Leijtens, yoksulluk gibi kaçış nedenlerinin o kadar çabuk değişmeyeceğini belirterek, "Çok sayıda göçün yaşanacağı daha uzun bir döneme hazırlıklı olmalıyız. Bu nedenle insanların yasa dışı yollara sapmasını engellemeye çalışmalı ama aynı zamanda yasal göçü de kolaylaştırmalıyız. Ayrıca etkili ve insani geri dönüşlere ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Frontex Direktörü Leijtens, "STK'lerin devlet kurtarma ekiplerinin yardımseverliği konusunda şüpheleri olduğu ve STK'lere ait kurtarma gemilerinin yetkililer tarafından alıkonulduğu"na ilişkin soru üzerine şu değerlendirmede bulundu:

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Yunanistan müdahale etmedi Ege Denizi mezar oldu! Kahreden detay ortaya çıktı | Halk sokağa döküldü

"Elbette her gemi kurtarma yapabilir. Sadece devlet gemileri değil. Ancak yetkililerin kaosa düzen getirmek istemesini anlayabiliyorum. Geçen hafta burada bir STK tekneleri olduğunu ve yardım etmek istediklerini iletti. Prensip olarak iyi. Ancak böyle bir operasyonun koordinasyona ihtiyacı var. Bu yüzden botları gönderen ve herkesin aynı bota binmemesini sağlayan kurtarma merkezleri var. Ben farklı bir stratejiyi savunmayı tercih ediyorum. Bu strateji bu kadar çok insanın bu tehlikeli yolculuğa çıkmasını engelleyelim. Daha fazla kurtarma kapasitesi yerine daha fazla önleme."

Geçmişte insan kaçakçılarının kişi başı 2000 dolar aldıklarını, bunun şimdilerde 500 dolara kadar düştüğünü savunan Leijtens, bu konuda siyasetin de desteğinin önemini vurgulayarak, "Sadece teknelerin gelmesini beklememeli. Gitmeleri konusunda daha fazlasını yapmalıyız. İnsanların kendi ülkelerinde iyi bir yaşam sürmelerine yardımcı olmalı ve yaşam koşullarına daha fazla yatırım yapmalıyız." ifadelerini kullandı.

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Yunanistan müdahale etmedi Ege Denizi mezar oldu! Kahreden detay ortaya çıktı | Halk sokağa döküldü

Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında, şu ana kadar 79 kişinin hayatını kaybettiği belirlenen göçmen faciası ile ilgili 9 kişi gözaltına alındı. Yunan Radyo ve Televizyon Kurumu ERT, gözaltına alınan dokuz kişinin Mısır vatandaşı olduğunu duyurdu.
Mısırlıların suç örgütü kurmak ve yasa dışı göçmen kaçakçılığı yapmakla suçlandığı belirtilirken, teknenin kaptanının ise hayatını kaybedenler arasında olduğu kaydedildi.

Haberde, teknenin Mısır'dan yola çıktığı, Libya'nın doğusundaki Tobruk bölgesinde bir süre durduktan sonra İtalya'ya doğru hareket ettiği belirtildi. Teknenin ambarında yaklaşık 100 çocuğun bulunduğu iddia edilmişti.

Save The Children isimli Sivil Toplum Kuruluşu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, dün alabora olan teknenin ambarında yaklaşık 100 çocuğun mahsur kalmış olabileceğine dair görgü tanıklarının ifadelerinin olduğunu belirtmişti.