NATO hayali kuran İsviçre'nin suyu ısınıyor! Türkiye sabrının sonunda! İşte skandal provokasyonun perde arkası

İsviçre Zürih'te terör örgütü PKK yandaşlarının Başkan Erdoğan ve Türkiye'yi hedef alan alçak saldırısının ardından İsviçre Büyükelçisi'nin Ankara'ya çağrılması dünyanın da gündemindeydi. İsviçre basını yaşananlarla ilgili son gelişmelere yer verirken, pek çok sosyal medya kullanıcısı ise bu iğrençliğe tepki göstererek "Bir bayrak yakıyorsunuz, bu normal değil. İsviçre hükümetinin tutuklama kararı alması gerekiyor" dedi.

Giriş Tarihi: 16.06.2023 10:32 Güncelleme Tarihi: 16.06.2023 10:32 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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