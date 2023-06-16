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Haberler Galeri NATO hayali kuran İsviçre'nin suyu ısınıyor! Türkiye sabrının sonunda! İşte skandal provokasyonun perde arkası

NATO hayali kuran İsviçre'nin suyu ısınıyor! Türkiye sabrının sonunda! İşte skandal provokasyonun perde arkası

İsviçre Zürih'te terör örgütü PKK yandaşlarının Başkan Erdoğan ve Türkiye'yi hedef alan alçak saldırısının ardından İsviçre Büyükelçisi'nin Ankara'ya çağrılması dünyanın da gündemindeydi. İsviçre basını yaşananlarla ilgili son gelişmelere yer verirken, pek çok sosyal medya kullanıcısı ise bu iğrençliğe tepki göstererek "Bir bayrak yakıyorsunuz, bu normal değil. İsviçre hükümetinin tutuklama kararı alması gerekiyor" dedi.

Giriş Tarihi: 16.06.2023 10:32 Güncelleme Tarihi: 16.06.2023 10:32
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NATO hayali kuran İsviçre’nin suyu ısınıyor! Türkiye sabrının sonunda! İşte skandal provokasyonun perde arkası
İsveç'te peş peşe yaşanan skandalların ardından başka bir alçak saldırı İsviçre'de yaşandı. İsviçre'nin başkenti Zürih'te "Zürih Devrimci Grev Kolektifi" adlı grup tarafından UBS bankası önünde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen kukla ve Türk bayrağı yakıldı.
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NATO hayali kuran İsviçre’nin suyu ısınıyor! Türkiye sabrının sonunda! İşte skandal provokasyonun perde arkası
İsviçre'nin Zürih kentinde Başkan Erdoğan'ı hedef alan maket yakma ve pankart açma hadisesinin vuku bulduğunun öğrenilmesi üzerine İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Ruch, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay tarafından Bakanlığa davet edildi.
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NATO hayali kuran İsviçre’nin suyu ısınıyor! Türkiye sabrının sonunda! İşte skandal provokasyonun perde arkası
Görüşmede, Büyükelçi Ruch'a 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan bu saldırının hiçbir şekilde kabul edilemez olduğu vurgulanarak, bu tür saldırılara müsaade edilmemesi gerektiğinin' altı çizildi.
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NATO hayali kuran İsviçre’nin suyu ısınıyor! Türkiye sabrının sonunda! İşte skandal provokasyonun perde arkası
Türkiye'de olduğu gibi dünyanın da gündeminde bu alçak saldırı vardı. İngiliz haber ajansı Reuters, Erdoğan'a yönelik bu alçak saldırı karşısında İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi'nin çağrıldığını ifade etti. Haberde aynı zamanda Türkiye'nin soruşturma talep ettiğine de yer verildi.
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NATO hayali kuran İsviçre’nin suyu ısınıyor! Türkiye sabrının sonunda! İşte skandal provokasyonun perde arkası
Söz konusu saldırı İsveç basınının da gündemine düştü. Haberde, İsviçre hükümetinin konuyla ilgili haberdar olduğunu belirttiğine yer verilirken, İsviçre'de daha önce de benzer bir saldırı olduğu ifade edildi.