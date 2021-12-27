Dünyanın en yaşlı kadını tarihin en büyük olaylarına tanıklık etti! Çinli kadın 135 yaşında öldü | İşte Seyiti’nin gördüğü olaylar

Ailesinin anlattığı bilgilere göre 135 yaşında ölen kadın basit bir yaşam sürüyordu. Her gün aynı saatte yemek yiyor, torunlarına bakıyor ve bahçede güneş banyosu yapıyordu. Aslında Seyiti'nin yaşadığı yerde uzun yaşamak az bulunur bir şey değil. Bölge zaten 'uzun ömrülü kasaba' olarak biliniyor. Kasabada 90 yaşın üstünde çok fazla insan var.