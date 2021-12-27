27 Aralık 2021, Pazartesi
Dünyanın en yaşlı kadını tarihin en büyük olaylarına tanıklık etti! Çinli kadın 135 yaşında öldü | İşte Seyiti'nin gördüğü olaylar
Dünyanın en yaşlı kadını Çin'li Alimihan Seyiti 135 yaşında hayatını kaybetti. Adeta tarihin en buhranlı dönemlerine tanıklık eden Alimihan Seyiti'nin yaşamı boyunca gördüğü olaylar derlendi. İşte hayatını kaybeden dünyanın en yaşlı kadını Alimihan Seyiti'nin gördüğü olaylar.
Giriş Tarihi: 27.12.2021 16:15 Güncelleme Tarihi: 27.12.2021 16:31
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