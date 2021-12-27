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Dünyanın en yaşlı kadını tarihin en büyük olaylarına tanıklık etti! Çinli kadın 135 yaşında öldü | İşte Seyiti'nin gördüğü olaylar

Dünyanın en yaşlı kadını Çin'li Alimihan Seyiti 135 yaşında hayatını kaybetti. Adeta tarihin en buhranlı dönemlerine tanıklık eden Alimihan Seyiti'nin yaşamı boyunca gördüğü olaylar derlendi. İşte hayatını kaybeden dünyanın en yaşlı kadını Alimihan Seyiti'nin gördüğü olaylar.

Giriş Tarihi: 27.12.2021 16:15 Güncelleme Tarihi: 27.12.2021 16:31
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Dünyanın en yaşlı kadını tarihin en büyük olaylarına tanıklık etti! Çinli kadın 135 yaşında öldü | İşte Seyiti’nin gördüğü olaylar

Çin'de yaşayan dünyanın en yaşlı kadını 135 yaşında hayatını kaybetti. Toplam 43 tane torunu olan kadın tam 50 önemli tarihi olaya şahit oldu. İşte 135 yaşında vefat eden kadının tanıklık ettikleri...

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Dünyanın en yaşlı kadını tarihin en büyük olaylarına tanıklık etti! Çinli kadın 135 yaşında öldü | İşte Seyiti’nin gördüğü olaylar

1903 yılında 17 yaşındayken evlendi. 1976 yılında ise kocası hayatını kaybedince kızı ve oğlunun yanı yaşındı. Seyiti'nin toplamda 43 tane torunu ve torununun torunu var.

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Dünyanın en yaşlı kadını tarihin en büyük olaylarına tanıklık etti! Çinli kadın 135 yaşında öldü | İşte Seyiti’nin gördüğü olaylar

Ailesinin anlattığı bilgilere göre 135 yaşında ölen kadın basit bir yaşam sürüyordu. Her gün aynı saatte yemek yiyor, torunlarına bakıyor ve bahçede güneş banyosu yapıyordu. Aslında Seyiti'nin yaşadığı yerde uzun yaşamak az bulunur bir şey değil. Bölge zaten 'uzun ömrülü kasaba' olarak biliniyor. Kasabada 90 yaşın üstünde çok fazla insan var.

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Dünyanın en yaşlı kadını tarihin en büyük olaylarına tanıklık etti! Çinli kadın 135 yaşında öldü | İşte Seyiti’nin gördüğü olaylar

Sağlık kuruluşundan ilçeye her hafta düzenli olarak gelip yaşlıların kontrolü yapılıyor. Seyiti'den önce Guinness Rekorlar Kitabı'na giren en yaşlı kadın Fransa'dan Jeanne Calment, öldüğünde 122 yaşındaydı.

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Dünyanın en yaşlı kadını tarihin en büyük olaylarına tanıklık etti! Çinli kadın 135 yaşında öldü | İşte Seyiti’nin gördüğü olaylar

Alimihan Seyiti dünyada pek çok önemli olaya şahit oldu.

İşte o olaylar:

1. 1897: Yunan-Türk Savaşı