Yunan ve Rum lobisinden Miçotakis’i kızdıracak hamle! Geri adım attılar

Türkiye'ye F-16 satışının yapılmaması için Yunan lobisi başlamak olmak üzere Türkiye karşıtı lobiler kolları sıvamıştı. ABD Başkanı Joe Biden ve ABD Temsilciler Meclisi üyelerine Türkiye ile ilgili haddi aşan ve yersiz iddialar sunulan mektuplar yollamıştı. Fakat geçen gün dikkat çeken bir gelişme yaşandı.