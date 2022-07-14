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Yunan ve Rum lobisinden Miçotakis’i kızdıracak hamle! Geri adım attılar
Yunanistan Türkiye'ye karşı provokasyonlarına deva ederken bir taraftan da ABD'deki Türkiye karşıtı lobilerden Türkiye'ye F-16 satışı yapılmasını önlemek için uğraşıyordu. Fakat geçen gün dikkat çeken bir gelişme kaydedildi. Yunan ve Rum lobisine yakınlığı ile tanınan milletvekilleri Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin tasarısını geri çekti.
Giriş Tarihi: 14.07.2022 14:46Güncelleme Tarihi: 14.07.2022 14:46