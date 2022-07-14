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Yunan ve Rum lobisinden Miçotakis’i kızdıracak hamle! Geri adım attılar

Yunanistan Türkiye'ye karşı provokasyonlarına deva ederken bir taraftan da ABD'deki Türkiye karşıtı lobilerden Türkiye'ye F-16 satışı yapılmasını önlemek için uğraşıyordu. Fakat geçen gün dikkat çeken bir gelişme kaydedildi. Yunan ve Rum lobisine yakınlığı ile tanınan milletvekilleri Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin tasarısını geri çekti.

Giriş Tarihi: 14.07.2022 14:46 Güncelleme Tarihi: 14.07.2022 14:46
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Yunan ve Rum lobisinden Miçotakis’i kızdıracak hamle! Geri adım attılar

Türkiye'ye F-16 satışının yapılmaması için Yunan lobisi başlamak olmak üzere Türkiye karşıtı lobiler kolları sıvamıştı. ABD Başkanı Joe Biden ve ABD Temsilciler Meclisi üyelerine Türkiye ile ilgili haddi aşan ve yersiz iddialar sunulan mektuplar yollamıştı. Fakat geçen gün dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

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Yunan ve Rum lobisinden Miçotakis’i kızdıracak hamle! Geri adım attılar

Yunan lobisine yakınlığı ile bilinen ABD'li kongre üyesi Chris Pappas, Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin tasarısını geri çekti.

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Yunan ve Rum lobisinden Miçotakis’i kızdıracak hamle! Geri adım attılar

Temsilciler Meclisi Kurallar Komitesi, ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) 2023 bütçesini içeren Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısını görüştü. New Hampshire vekili Demokrat Pappas'ın, çok sayıda Kongre üyesinin desteği ile NDAA tasarısına eklenmek üzere verdiği ve ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışını engellemeyi amaçlayan tasarısı da gündeme geldi.

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Yunan ve Rum lobisinden Miçotakis’i kızdıracak hamle! Geri adım attılar

BİRİ GERİ ÇEKİLDİ, ÖTEKİ REVİZE EDİLDİ

New Hampshire vekilinin Türkiye'nin ismini zikretmeden "bir NATO müttefikine yönelik mükerrer yetkisiz hava sahası ihlallerinde bulunan bir ülkeye" silah satışının yapılmasını yasaklayan ilk tasarısının "tekrar değerlendirmek üzere geri çekildiği" bildirildi. İkinci tasarısının ise "revize edildiği" belirtildi.

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Yunan ve Rum lobisinden Miçotakis’i kızdıracak hamle! Geri adım attılar

Revize edilmiş tasarıda ABD Başkanı için, "Temsilciler Meclisi, Senato ve Kongre'nin ilgili komitelerine, Türkiye'ye F-16 satışının ya da modernizasyonlarının ABD'nin ulusal çıkarına olduğuna dair ve bu uçakların Yunanistan toprakları üzerinde 'üst uçuşlar' gerçekleştirmemesi için atılan somut adımlar hakkında ayrıntılı izahat vermesi" şartı koşuldu.