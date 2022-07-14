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ABD'deki okul katliamında skandal ihmal belgelendi! Kayıtlar ortaya çıktı: Polisler müdahale için 77 dakika bekledi

ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Uvalde'de 24 Mayıs tarihinde Robb İlköğretim Okulu'nda düzenlenen ve 19'u çocuk toplam 21 kişinin katledildiği silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor. "The Austin American-Statesman" isimli yerel gazete tarafından saldırıya ilişkin sağlanan yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde saldırı anına ait okulun pek çok noktasındaki güvenlik kamerası görüntüleri yer aldı.

Giriş Tarihi: 14.07.2022 13:55
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ABD’deki okul katliamında skandal ihmal belgelendi! Kayıtlar ortaya çıktı: Polisler müdahale için 77 dakika bekledi

ABD'nin Teksas eyaletinde tüyler ürperten bir katliam yaşanmış, 19 öğrenci ve 2 öğretmen yaşamını yitirmişti. Okul kana bulanırken ABD polisinin olaya geç müdahale ettiği iddiaları ortalığı karıştırmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ABD’deki okul katliamında skandal ihmal belgelendi! Kayıtlar ortaya çıktı: Polisler müdahale için 77 dakika bekledi

Katliam anına ait güvenlik kamerası görüntüleri gün yüzüne çıktı. Görüntülerde, 77 dakika boyunca saldırgan Salvador Ramos'u durdurmaya ilişkim bir hamlede bulunulmadığı hatta polisin el dezenfektanını incelediği ve telefonuna baktığı görülüyor.

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ABD’deki okul katliamında skandal ihmal belgelendi! Kayıtlar ortaya çıktı: Polisler müdahale için 77 dakika bekledi

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

ABD'nin Teksas eyaletinin Uvalde kasabasındaki okulda 24 Mayıs'ta düzenlenen ve 19 öğrenci ile 2 öğretmenin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıya ilişkin yeni görüntüler yayımlandı.

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ABD’deki okul katliamında skandal ihmal belgelendi! Kayıtlar ortaya çıktı: Polisler müdahale için 77 dakika bekledi

"The Austin American-Statesman" isimli yerel gazete tarafından yayımlanan görüntülerde, saldırı anına ilişkin okulun çeşitli yerlerindeki güvenlik kamerası görüntüleri yer aldı.

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ABD’deki okul katliamında skandal ihmal belgelendi! Kayıtlar ortaya çıktı: Polisler müdahale için 77 dakika bekledi

BİR ÇOCUK SON ANDA KURTULMUŞ

Otoparkta kaydedilen görüntülerde, saldırganın viraja hızlı girip kaza yaptığı ve araca yaklaşan iki kişiye ateş açtığı, bir çocuğun son anda kaçtığı kameralara yansıyor. Saldırganın okula giriş anında ise saatler 11.33'ü gösteriyor.