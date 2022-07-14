ABD'deki okul katliamında skandal ihmal belgelendi! Kayıtlar ortaya çıktı: Polisler müdahale için 77 dakika bekledi

ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Uvalde'de 24 Mayıs tarihinde Robb İlköğretim Okulu'nda düzenlenen ve 19'u çocuk toplam 21 kişinin katledildiği silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor. "The Austin American-Statesman" isimli yerel gazete tarafından saldırıya ilişkin sağlanan yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde saldırı anına ait okulun pek çok noktasındaki güvenlik kamerası görüntüleri yer aldı.