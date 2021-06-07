Yunan basınında Bayraktar TB2 korkusu: Türkiye'nin ölüm makineleri

Suriye, Libya ve Azerbaycan'da kullanılan başarılı Türk SİHA'ları dünya gündeminde konuşulmaya, birçok ülkeye de endişe vermeye devam ediyor. Son olarak Yunan basını, Bayraktar TB 2'yi manşetine taşıdı. SİHA'ların Dağlık Karabağ'da Ermeni güçlerine karşı yürütülen operasyonlardaki rolüne dikkat çekilerek, "Yunanistan risk altında mı?" sorusu yöneltildi. Ayrıca haberde insansız araçları "Ucuz ve ölümcül" olarak nitelendirildi.