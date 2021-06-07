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Yunan basınında Bayraktar TB2 korkusu: Türkiye'nin ölüm makineleri

Suriye, Libya ve Azerbaycan'da kullanılan başarılı Türk SİHA'ları dünya gündeminde konuşulmaya, birçok ülkeye de endişe vermeye devam ediyor. Son olarak Yunan basını, Bayraktar TB 2'yi manşetine taşıdı. SİHA'ların Dağlık Karabağ'da Ermeni güçlerine karşı yürütülen operasyonlardaki rolüne dikkat çekilerek, "Yunanistan risk altında mı?" sorusu yöneltildi. Ayrıca haberde insansız araçları "Ucuz ve ölümcül" olarak nitelendirildi.

Giriş Tarihi: 07.06.2021 11:24 Güncelleme Tarihi: 07.06.2021 11:33
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Yunan basınında Bayraktar TB2 korkusu: Türkiye'nin ölüm makineleri

Türkiye'nin savunma sanayindeki başarısı dünyada gündem olmaya devam ediyor.

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Yunan basınında Bayraktar TB2 korkusu: Türkiye'nin ölüm makineleri

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar TB2, halihazırda Katar, Libya, Ukrayna ve Azerbaycan tarafından kullanılıyor.

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Yunan basınında Bayraktar TB2 korkusu: Türkiye'nin ölüm makineleri

Son olarak Polonya, SİHA'lardan 24 adet satın almak için Ankara ile anlaşma imzaladı.

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Yunan basınında Bayraktar TB2 korkusu: Türkiye'nin ölüm makineleri

Gelişmeler üzerine Yunan basınında, insansız hava araçlarında yükselen güç Türkiye'ye ilişkin "Türkiye'nin ucuz İHA'ları sessiz ölüm makineleri: Yunanistan risk altında mı?" başlıklı bir haber yer aldı.

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Yunan basınında Bayraktar TB2 korkusu: Türkiye'nin ölüm makineleri

"Yunanistan'a karşı kullanılır mı?" endişesi

National Herald'ın haberinde, Bayraktar TB2'lerin Yunanistan'a karşı kullanılıp kullanılmayacağına dair bir belirtinin bulunmadığı ifade edilerek, "Ancak SİHA'lar; Azerbaycan, onları Ermeni güçlerini yok etmek ve Dağlık Karabağ'ın kayıp bölgelerini geri almak için kullandığında olduğu gibi kesin avantaj sağlayan kritik bir eşik." ifadesine yer verildi.