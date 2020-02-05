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Yolcular gemiden paylaştı! Korku filmi gibi...

Japonya'da içerisinde 4 bine yakın yolcunun bulunduğu cruise gemisi şu an koronavirüsü nedeniyle karantina altına alındı. Gemiden gelen son dakika bilgisine göre 10 yolcuda koronavirüsü testi pozitif çıkmış durumda.

Giriş Tarihi: 05.02.2020 11:28 Güncelleme Tarihi: 05.02.2020 11:30
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Yolcular gemiden paylaştı! Korku filmi gibi...

Sağlık görevlileri, Japon Yokohama limanındaki bir yolcu gemisinde karantinaya alınan on kişinin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.

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Yolcular gemiden paylaştı! Korku filmi gibi...

Gemiye geçtiğimiz ay binen Hong Konglu bir yolcunun Wuhan koronavirüsü testlerinin pozitif çıkmasının ardından, salı günü 3 bin 700 yolcu ve mürettebat virüs taranmasından geçirildi.

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Yolcular gemiden paylaştı! Korku filmi gibi...

Tüm dünya gemiden gelecek güzel haberi bekliyordu ama, geminin taranmasının ardından 10 yolcuda daha coronavirüsü testleri pozitif çıktı.

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Yolcular gemiden paylaştı! Korku filmi gibi...

JAPONYA SAĞLIK BAKANINDAN KÖTÜ HABER: 14 GÜN DAHA KARANTİNA
Japonya Sağlık Bakanı Katsunobu Kato, enfekte olan 10 kişinin tıbbi bir tesise taşınacağını, kalan binlerce kişinin ise 14 gün boyunca Carnival Corp gemisinde karantinaya alınacağını açıkladı.

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Yolcular gemiden paylaştı! Korku filmi gibi...

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Kato, "Yolcuların ve mürettebatın sağlığına dikkat etmek ve virüsün yayılmasını önlemek için her türlü çabayı göstereceğiz" ifadelerini kullandı. İçerisinde 4 bine yakın insanın olduğu gemide şu ana kadar 273 yolcu tarandı.