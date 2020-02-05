Yolcular gemiden paylaştı! Korku filmi gibi... Japonya'da içerisinde 4 bine yakın yolcunun bulunduğu cruise gemisi şu an koronavirüsü nedeniyle karantina altına alındı. Gemiden gelen son dakika bilgisine göre 10 yolcuda koronavirüsü testi pozitif çıkmış durumda. Giriş Tarihi: 05.02.2020 11:28 Güncelleme Tarihi: 05.02.2020 11:30
Sağlık görevlileri, Japon Yokohama limanındaki bir yolcu gemisinde karantinaya alınan on kişinin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.
Gemiye geçtiğimiz ay binen Hong Konglu bir yolcunun Wuhan koronavirüsü testlerinin pozitif çıkmasının ardından, salı günü 3 bin 700 yolcu ve mürettebat virüs taranmasından geçirildi.
Tüm dünya gemiden gelecek güzel haberi bekliyordu ama, geminin taranmasının ardından 10 yolcuda daha coronavirüsü testleri pozitif çıktı.
JAPONYA SAĞLIK BAKANINDAN KÖTÜ HABER: 14 GÜN DAHA KARANTİNA Japonya Sağlık Bakanı Katsunobu Kato, enfekte olan 10 kişinin tıbbi bir tesise taşınacağını, kalan binlerce kişinin ise 14 gün boyunca Carnival Corp gemisinde karantinaya alınacağını açıkladı.
Gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Kato, "Yolcuların ve mürettebatın sağlığına dikkat etmek ve virüsün yayılmasını önlemek için her türlü çabayı göstereceğiz" ifadelerini kullandı. İçerisinde 4 bine yakın insanın olduğu gemide şu ana kadar 273 yolcu tarandı.