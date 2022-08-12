Yazar Salman Rüşdi New York'ta boynundan bıçaklandı | Salman Rüşdi kimdir?

Son dakika! Hint asıllı İngiliz yazar Salman Rüşdi, New York'taki bir etkinlik sırasında bıçaklı bir şahıs tarafından saldırıya uğradı. Rüşdi'nin boynundan bıçaklandığı, saldırganın ise gözaltına alındığı belirtildi. Prestijli bir edebiyat ödülü olan Booker ödülüne sahip yazar Rüşdi'nin, 1988'de yayınlanan "Şeytan Ayetleri" adlı kitabı dine hakaret içerdiği gerekçesiyle eleştirilmiş ve sürrealist, post-modern olarak nitelendirilen romanı nedeniyle ölüm tehditleri almıştı. (Salman Rüşdi kimdir?)