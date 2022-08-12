12 Ağustos 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Yazar Salman Rüşdi New York'ta boynundan bıçaklandı | Salman Rüşdi kimdir?

Yazar Salman Rüşdi New York'ta boynundan bıçaklandı | Salman Rüşdi kimdir?

Son dakika! Hint asıllı İngiliz yazar Salman Rüşdi, New York'taki bir etkinlik sırasında bıçaklı bir şahıs tarafından saldırıya uğradı. Rüşdi'nin boynundan bıçaklandığı, saldırganın ise gözaltına alındığı belirtildi. Prestijli bir edebiyat ödülü olan Booker ödülüne sahip yazar Rüşdi'nin, 1988'de yayınlanan "Şeytan Ayetleri" adlı kitabı dine hakaret içerdiği gerekçesiyle eleştirilmiş ve sürrealist, post-modern olarak nitelendirilen romanı nedeniyle ölüm tehditleri almıştı. (Salman Rüşdi kimdir?)

Giriş Tarihi: 12.08.2022 22:51 Güncelleme Tarihi: 12.08.2022 22:55
  • 1
  • 10
Yazar Salman Rüşdi New York’ta boynundan bıçaklandı | Salman Rüşdi kimdir?

Hint asıllı İngiliz yazar Salman Rüşdi, ABD'nin New York kentinde katıldığı bir etkinlik sırasında konuşma yaparken saldırıya uğradı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Yazar Salman Rüşdi New York’ta boynundan bıçaklandı | Salman Rüşdi kimdir?

New York Polisi tarafından yapılan açıklamada, bıçaklı bir şahıs tarafından saldırıya uğrayan Rüşdi'nin boynundan bıçaklandığı, saldırganın ise gözaltına alındığı belirtildi.

  • 3
  • 10
Yazar Salman Rüşdi New York’ta boynundan bıçaklandı | Salman Rüşdi kimdir?

Chautauqua Enstitüsü'nde yaptığı konuşma sırasında bıçaklanan 75 yaşındaki Rüşdi, helikopterle hastaneye kaldırıldı.

  • 4
  • 10
Yazar Salman Rüşdi New York’ta boynundan bıçaklandı | Salman Rüşdi kimdir?

New York Valisi Kathy Hochul olaydan yaklaşık 1 saat sonra düzenlediği basın toplantısında Rüşdi'nin hayatta olduğunu söylerken, sağlık durumuyla ilgili detay paylaşmadı.

  • 5
  • 10
Yazar Salman Rüşdi New York’ta boynundan bıçaklandı | Salman Rüşdi kimdir?

SALMAN RÜŞDİ ÖLÜM TEHDİTLERİ ALMIŞTI

Prestijli bir edebiyat ödülü olan Booker ödülüne sahip yazar Rüşdi'nin, 1988'de yayınlanan "Şeytan Ayetleri" adlı kitabı dine hakaret içerdiği gerekçesiyle eleştirilmişti.