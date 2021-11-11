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Yaşama ihtimali yüzde 1'den azdı! Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

ABD'nin Birmingham Alabama Üniversitesi Hastanesi'nde (UAB) 2020'nin Temmuz ayında henüz 21 haftalıkken dünyaya gelen Curtis Means, dünyanın en erken doğan ve hayatta kalan bebeği olarak Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girdi. 420 gram ağırlığında doğan Curtis Butler'ın doktoru Brian Sims, "Bunu neredeyse 20 yıldır yapıyorum ama hiç bu kadar küçük bir bebeğin onun kadar güçlü olduğunu görmemişti. Curtis özel bir çocuk" dedi.

Giriş Tarihi: 11.11.2021 13:16 Güncelleme Tarihi: 11.11.2021 13:16
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Yaşama ihtimali yüzde 1’den azdı! Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi

21 haftalık ve yarım kilonun altında doğan ABD'li bir erkek çocuk, dünyanın en erken doğan bebeği olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

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Yaşama ihtimali yüzde 1’den azdı! Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi

Curtis adlı bebek geçen yıl sadece 420 gram ağırlığında Alabama'nın Birmingham kentinde doğdu.

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Yaşama ihtimali yüzde 1’den azdı! Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi

Guinness Dünya Rekorları, şu anda 16 aylık olan Curtis'in rekoru kırdığını doğruladı.

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Yaşama ihtimali yüzde 1’den azdı! Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi

Bununla birlikte, tam süreli bir hamilelik genellikle 40 hafta sürüyor ve Curtis yaklaşık 21 haftalık hamileliğin ardından doğdu.

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Yaşama ihtimali yüzde 1’den azdı! Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi

Annesi Michelle Butler, ABD'de Bağımsızlık Günü'nün kutlandığı 4 Temmuz 2020'de havai fişekleri gece gökyüzünü aydınlatırken doğuma girdi. Ertesi gün öğle yemeği vaktinde ikizleri Curtis ve C'Asya'yı doğurdu.