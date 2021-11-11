Yaşama ihtimali yüzde 1'den azdı! Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

ABD'nin Birmingham Alabama Üniversitesi Hastanesi'nde (UAB) 2020'nin Temmuz ayında henüz 21 haftalıkken dünyaya gelen Curtis Means, dünyanın en erken doğan ve hayatta kalan bebeği olarak Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girdi. 420 gram ağırlığında doğan Curtis Butler'ın doktoru Brian Sims, "Bunu neredeyse 20 yıldır yapıyorum ama hiç bu kadar küçük bir bebeğin onun kadar güçlü olduğunu görmemişti. Curtis özel bir çocuk" dedi.

Giriş Tarihi: 11.11.2021 13:16 Güncelleme Tarihi: 11.11.2021 13:16 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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