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Savcı Alec Baldwin olayındaki çarpıcı detayı açıkladı! Rust filminde yönetmeni öldürmüştü
Hollywood'da gerçekleşen ölüm dünya basınında gündemden düşmüyor. 'Alec Baldwin olayı' olarak yankılanan ölümlü kaza konusunda savcı çarpıcı detayları açıkladı. Ünlü aktör Alec Baldwin Rust filmi setinde görüntü yönetmenini vurmuş, bu olay günlerce konuşulmuştu.
Giriş Tarihi: 11.11.2021 17:06Güncelleme Tarihi: 11.11.2021 17:08