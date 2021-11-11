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Savcı Alec Baldwin olayındaki çarpıcı detayı açıkladı! Rust filminde yönetmeni öldürmüştü

Hollywood'da gerçekleşen ölüm dünya basınında gündemden düşmüyor. 'Alec Baldwin olayı' olarak yankılanan ölümlü kaza konusunda savcı çarpıcı detayları açıkladı. Ünlü aktör Alec Baldwin Rust filmi setinde görüntü yönetmenini vurmuş, bu olay günlerce konuşulmuştu.

Giriş Tarihi: 11.11.2021 17:06 Güncelleme Tarihi: 11.11.2021 17:08
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Savcı Alec Baldwin olayındaki çarpıcı detayı açıkladı! Rust filminde yönetmeni öldürmüştü

Alec Baldwin olayı günlerdir dünyanın gündeminde... ABD'li ünlü aktör Alec Baldwin, Rust filmi provaları sırasında görüntü yönetmenini öldürmüştü. Hollywood'da meydana gelen korkunç ölüme ilişkin savcıdan çarpıcı açıklamalar geldi.

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Savcı Alec Baldwin olayındaki çarpıcı detayı açıkladı! Rust filminde yönetmeni öldürmüştü

ABD'nin New Mexico eyaletinde gerçekleşen Rust isimli filmin çekimleri sırasında yanlışlıkla 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i ve 48 yaşındaki yönetmen Joel Souza'yı vuran Baldwin, Hutchins'in ölümüne neden olmuştu.

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Savcı Alec Baldwin olayındaki çarpıcı detayı açıkladı! Rust filminde yönetmeni öldürmüştü

SORUŞTURMA AÇILDI

Bir sahnenin çekiminde kullandığı kuru sıkı silahı ateşlemesi sonucunda yaşanan kazayla ilgili soruşturma açılmıştı.

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Savcı Alec Baldwin olayındaki çarpıcı detayı açıkladı! Rust filminde yönetmeni öldürmüştü

'GERÇEK MERMİ'

Ölümcül kazadan 5 gün önce, Baldwin'in dublörüne güvenli olduğu söylenen silah iki el ateşlendikten sonra içinde gerçek mermi olduğu anlaşılmıştı.

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Savcı Alec Baldwin olayındaki çarpıcı detayı açıkladı! Rust filminde yönetmeni öldürmüştü

16 Ekim'de yaşanan olaydan sonra bir set çalışanının üretim müdürüne gönderdiği mesajda "Üçüncü kez kazara silah ateşlendi. Ortam güvenli değil." yazdığı ifade edilmişti.