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Yarasalar koronavirüsten nasıl korunuyor? Bilim insanlarından flaş açıklama
Bilim insanları, altı yarasa türünün genetik kodlarını çözdü. Bu kodlar, yarasaları ölümcül virüslere karşı koruyan "istisnai bağışıklık sistemlerine" yönelik genetik ipuçlarını içeriyor. Araştırmacılar bu bilgiyi, yarasaların koronavirüsleri hastalanmadan nasıl taşıyabildiklerinin gizemini çözmekte kullanmayı umuyor.
Giriş Tarihi: 23.07.2020 13:01Güncelleme Tarihi: 23.07.2020 13:09