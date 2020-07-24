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24 Temmuz 2020, Cuma
ANA SAYFA Uzmanlardan kritik uyarı: Bu maskelerden uzak durun
Koronavirüs salgını ile birlikte Türkiye dahil pek çok ülkede maske takmak zorunlu hala geldi. Ancak maskelerle ilgili bir uyarı geldi! Kullanımı zorunlu olan maskeleri takarken çok dikkatli olmak gerekiyor. İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 24.07.2020 11:39 Güncelleme Tarihi: 24.07.2020 11:44
Salgınla birlikte Türkiye dahil pek çok ülkede maske takmak artık zorunlu. Ancak maskelerle ilgili önemli bir uyarı var.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Popular Science'ta yer alan habere göre 'valve mask' olarak da adlandırılan N95 tipi maskeler, salgın sonrasında sürekli önerilen ve kullanılmak istenen bir maske türü oldu. Ancak bu maskeler ciddi bir tehdidi de beraberinde getiriyor.
Uzmanlara göre bu maskeler kesinlikle koronavirüs salgını özelinde geliştirilmiş değil; bu nedenle de virüse karşı koruma insanları korumadığı gibi salgının yayılmasına da neden olabilir. Peki ama neden?
N95 tipi maskeler hava partiküllerinin yaklaşık yüzde 95'ini filtreleyerek takan kişinin virüse maruz kalma ihtimalini azaltıyor. Ancak asıl sorun kullanıcının nefesini vermesiyle başlıyor.
Üzerinde bulunan valflerin kullanıcının nefesini filtre etmeden dışarı vermesi nedeniyle virüsü yayma ihtimali artıyor. Yani filtre bazında tek yönlü bir hava akışı olmasından olayı koronavirüse karşı hiçbir işe yaramıyor.