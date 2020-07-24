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Uzmanlardan kritik uyarı: Bu maskelerden uzak durun

Koronavirüs salgını ile birlikte Türkiye dahil pek çok ülkede maske takmak zorunlu hala geldi. Ancak maskelerle ilgili bir uyarı geldi! Kullanımı zorunlu olan maskeleri takarken çok dikkatli olmak gerekiyor. İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 24.07.2020 11:39 Güncelleme Tarihi: 24.07.2020 11:44
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Uzmanlardan kritik uyarı: Bu maskelerden uzak durun

Salgınla birlikte Türkiye dahil pek çok ülkede maske takmak artık zorunlu. Ancak maskelerle ilgili önemli bir uyarı var.

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Uzmanlardan kritik uyarı: Bu maskelerden uzak durun

Popular Science'ta yer alan habere göre 'valve mask' olarak da adlandırılan N95 tipi maskeler, salgın sonrasında sürekli önerilen ve kullanılmak istenen bir maske türü oldu. Ancak bu maskeler ciddi bir tehdidi de beraberinde getiriyor.

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Uzmanlardan kritik uyarı: Bu maskelerden uzak durun

Uzmanlara göre bu maskeler kesinlikle koronavirüs salgını özelinde geliştirilmiş değil; bu nedenle de virüse karşı koruma insanları korumadığı gibi salgının yayılmasına da neden olabilir. Peki ama neden?

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Uzmanlardan kritik uyarı: Bu maskelerden uzak durun

N95 tipi maskeler hava partiküllerinin yaklaşık yüzde 95'ini filtreleyerek takan kişinin virüse maruz kalma ihtimalini azaltıyor. Ancak asıl sorun kullanıcının nefesini vermesiyle başlıyor.

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Uzmanlardan kritik uyarı: Bu maskelerden uzak durun

Üzerinde bulunan valflerin kullanıcının nefesini filtre etmeden dışarı vermesi nedeniyle virüsü yayma ihtimali artıyor. Yani filtre bazında tek yönlü bir hava akışı olmasından olayı koronavirüse karşı hiçbir işe yaramıyor.