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Volkswagen 50 bin ek istihdamı azaltacak: Çin rekabeti ve yüksek enerji maliyetleri baskıyı büyüttü

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Çin'den yükselen rekabet ve hızla gelişen teknolojilerin baskısıyla karşı karşıya kalan Alman otomotiv devi Volkswagen, yönetim kurulunun kapsamlı bir yeniden yapılanma planını onayladığını duyurdu.

Volkswagen 50 bin ek istihdamı azaltacak: Çin rekabeti ve yüksek enerji maliyetleri baskıyı büyüttü 1

Volkswagen, perşembe günü yaptığı açıklamada, Çinli rakiplerin artan baskısı, yüksek enerji maliyetleri ve elektrikli araçlara geçişin getirdiği yüksek harcamalar nedeniyle 89 yıllık tarihinin en kapsamlı yeniden yapılanma sürecini hayata geçireceğini bildirdi.

Volkswagen 50 bin ek istihdamı azaltacak: Çin rekabeti ve yüksek enerji maliyetleri baskıyı büyüttü 2

Şirket, bu kapsamda yaklaşık 50 bin ek istihdamı azaltmayı planlıyor.

Volkswagen 50 bin ek istihdamı azaltacak: Çin rekabeti ve yüksek enerji maliyetleri baskıyı büyüttü 3

Volkswagen Grubu Üst Yöneticisi Oliver Blume, yaptığı açıklamada, "Bu, Volkswagen Grubu'nun geleceği için güçlü bir sinyal" ifadelerini kullandı.

Volkswagen 50 bin ek istihdamı azaltacak: Çin rekabeti ve yüksek enerji maliyetleri baskıyı büyüttü 4

TOPLAM İŞTEN ÇIKARMA 100 BİNE ULAŞACAK

Karar, Volkswagen denetim kurulunun gerçekleştirdiği toplantının ardından açıklandı. Plan öncesinde, dünya genelinde 650 binden fazla çalışanı temsil eden sendikalarla şirket yönetimi arasında uzun ve gergin görüşmeler yaşanmıştı. Ancak işçi temsilcileri perşembe günü yeniden yapılanma planına destek verdi.

Volkswagen 50 bin ek istihdamı azaltacak: Çin rekabeti ve yüksek enerji maliyetleri baskıyı büyüttü 5

IG Metall sendikasının yetkililerinden Christiane Benner, "Bu kriz ortamında iyi çözümler için yoğun mücadele verdik. Yönetim kurulunun önünde artık büyük görevlerle mücadele edebilmesi için gerekli temel bulunuyor" dedi.

Volkswagen, 2024 yılının sonundan bu yana çalışan sayısını on yılın sonuna kadar yaklaşık 50 bin kişi azaltma konusunda zaten anlaşmaya varmıştı. Şirketin açıklamasına göre şimdiye kadar 37 bin çalışanla bu konuda anlaşma sağlandı.

Volkswagen 50 bin ek istihdamı azaltacak: Çin rekabeti ve yüksek enerji maliyetleri baskıyı büyüttü 6

Perşembe günü açıklanan yeni planın hayata geçirilmesiyle birlikte Volkswagen'deki toplam istihdam azaltımının yaklaşık 100 bine ulaşması bekleniyor.

Volkswagen 50 bin ek istihdamı azaltacak: Çin rekabeti ve yüksek enerji maliyetleri baskıyı büyüttü 7

ÇİN REKABETİ VOLKSWAGEN'İ ZORLUYOR

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden biri olan Volkswagen, uzun yıllardır Avrupa sanayisinin ve Alman üretim gücünün sembollerinden biri olarak görülüyor.

Ancak şirket, Çin'in dünyanın önde gelen otomobil ve elektrikli araç üreticisi haline gelmesiyle birlikte Avrupa otomotiv sektörünün karşı karşıya olduğu sorunların da en önemli örneklerinden biri haline geldi.

Volkswagen'in Çin'deki faaliyetleri şirketin büyümesinde onlarca yıl boyunca önemli rol oynadı. Ancak şirketin Çin'deki satışları son dönemde keskin şekilde düştü. Buna karşılık, ucuz Çinli otomobillerin Avrupa pazarındaki etkisi Alman fabrikaları üzerindeki baskıyı artırdı.

Volkswagen 50 bin ek istihdamı azaltacak: Çin rekabeti ve yüksek enerji maliyetleri baskıyı büyüttü 8

DÖRT FABRİKANIN GELECEĞİ BELİRSİZ

Almanya'da kapatılması gündeme gelen dört Volkswagen fabrikasının geleceği ise henüz netlik kazanmadı.

Şirket, mevcut üretim kapasitesinin ihtiyacından çok daha yüksek olduğunu kabul ederken, bu tesisler için "alternatif kullanım alanlarının değerlendirildiğini" açıkladı.

Volkswagen 50 bin ek istihdamı azaltacak: Çin rekabeti ve yüksek enerji maliyetleri baskıyı büyüttü 9

Söz konusu dört fabrika Emden, Hannover, Zwickau ve Neckarsulm'da bulunuyor.

Oliver Blume geçen ay yaptığı açıklamada, bu tesislerin 2030 sonrasındaki geleceğinin net olmadığını belirtmişti.

Blume, "Bu dezavantajı sonsuza kadar taşıyamayız" demişti.

Volkswagen 50 bin ek istihdamı azaltacak: Çin rekabeti ve yüksek enerji maliyetleri baskıyı büyüttü 10

SAVUNMA SANAYİSİNE DÖNÜŞTÜRME SEÇENEĞİ GÜNDEMDE

Fabrikaların tamamen kapatılmasını önlemek için bazı tesislerin savunma sanayisinde kullanılmak üzere dönüştürülmesi de seçenekler arasında bulunuyor.

Almanya'nın Rusya'dan kaynaklandığını belirttiği askeri tehdide karşı savunma harcamalarını artırdığı dönemde, otomotiv tesislerinin savunma sektöründe değerlendirilmesi ihtimali öne çıkıyor.

Volkswagen 50 bin ek istihdamı azaltacak: Çin rekabeti ve yüksek enerji maliyetleri baskıyı büyüttü 11

Blume, geçen ay yaptığı açıklamada, Volkswagen'in Osnabrück tesisinin savunma şirketleriyle görüşmeler yürüttüğünü söylemişti.

Volkswagen 50 bin ek istihdamı azaltacak: Çin rekabeti ve yüksek enerji maliyetleri baskıyı büyüttü 12

Volkswagen yönetimi, şirketin maliyetlerini düşürmesi gerektiğini vurguluyor. Blume'a göre şirketin maliyetleri, benzer şirketlere kıyasla hâlâ yaklaşık yüzde 30 daha yüksek.

Avrupalı otomotiv sektörü analisti Matthias Schmidt ise Volkswagen'in maliyetlerini düşürmek zorunda olduğunun açık olduğunu söyledi.

Schmidt, Çin'den gelen ucuz otomobil ithalatının Pekin'e karşı daha sert önlemler alınması yönündeki çağrıları artırdığını belirtti.

Volkswagen 50 bin ek istihdamı azaltacak: Çin rekabeti ve yüksek enerji maliyetleri baskıyı büyüttü 13

Çinli otomobil üreticileri, devlet desteklerinin de etkisiyle yıllar önce elektrikli araçlara yönelmeye başladı. Bu yatırımlar, şirketlerin elektrikli araçlara yönelik talebin yükselmesinden yararlanmasını sağladı.

Avrupa'da satılan her beş yeni araçtan yaklaşık birinin elektrikli olduğu belirtiliyor.

Volkswagen 50 bin ek istihdamı azaltacak: Çin rekabeti ve yüksek enerji maliyetleri baskıyı büyüttü 14

"BU PLAN BİR BARIŞ ANLAŞMASINDAN ÇOK ATEŞKES"

Bochum'daki Center Automotive Research'ün Direktörü Ferdinand Dudenhöffer, Volkswagen yönetimi ile çalışan temsilcileri arasındaki anlaşmayı "barış anlaşmasından çok bir ateşkes" olarak değerlendirdi.

Dudenhöffer, "Plan birçok hedef ortaya koyuyor ancak somut adımlar daha az" dedi.

Volkswagen 50 bin ek istihdamı azaltacak: Çin rekabeti ve yüksek enerji maliyetleri baskıyı büyüttü 15

Bununla birlikte, açıklanan plan Volkswagen yönetimi ile çalışanlar arasında son dönemde yaşanan sert anlaşmazlıklardan önemli bir kopuş olarak görülüyor.

Volkswagen'de çalışanlar, Mercedes-Benz ve BMW'de olduğu gibi, denetim kurulundaki 20 koltuğun yarısını elinde bulunduruyor. Hissedarların da kurulda 10 temsilcisi bulunuyor.

Volkswagen 50 bin ek istihdamı azaltacak: Çin rekabeti ve yüksek enerji maliyetleri baskıyı büyüttü 16

Ancak Volkswagen'in ortaklık yapısında ek bir unsur daha bulunuyor.

Aşağı Saksonya eyaleti, şirketin oy hakkına sahip hisselerinin yüzde 20'sini elinde bulunduruyor ve denetim kurulundaki iki hissedar koltuğuna sahip bulunuyor. Volkswagen'in merkezinin bulunduğu Wolfsburg'a ev sahipliği yapan eyalet yönetimi ise genellikle çalışanların tarafında yer alıyor.

Volkswagen 50 bin ek istihdamı azaltacak: Çin rekabeti ve yüksek enerji maliyetleri baskıyı büyüttü 17

Aşağı Saksonya Başbakanı Olaf Lies, perşembe günü Volkswagen'in yeniden yapılanma planına destek verdi.

Lies, Volkswagen'in ve Alman otomotiv sektörünün karşı karşıya olduğu sorunların "son derece büyük" olduğunu söyledi.

Lies'e göre anlaşma, Volkswagen'in yatırım yapmaya ve fabrikalar için "uzun vadeli перспективler" oluşturmaya hazır olduğunu gösteriyor.

Volkswagen 50 bin ek istihdamı azaltacak: Çin rekabeti ve yüksek enerji maliyetleri baskıyı büyüttü 18

ALMAN SANAYİSİ İÇİN "VAROLUŞSAL KRİZ" UYARISI

Citi Research Genel Müdürü Harald Hendrikse ise Volkswagen ve Almanya'daki sanayi üretimi açısından yaşanan krizi "varoluşsal" olarak nitelendirdi.

Hendrikse, Volkswagen'in Avrupa'da bir otomobil üretme maliyetinin, Çin'deki en verimli tesislerdeki üretim maliyetlerinin çok üzerinde olduğunu tahmin ettiğini söyledi.

Volkswagen 50 bin ek istihdamı azaltacak: Çin rekabeti ve yüksek enerji maliyetleri baskıyı büyüttü 19

Volkswagen'in yıllık üretim hedefini 9 milyon araca indirmesi planlanıyor.

Şirket, Covid-19 salgını öncesinde yıllık 12 milyon araç üretmeyi hedefliyordu. Daha sonraki dönemde ise hedef 10 milyon araç olarak belirlenmişti.

Volkswagen 50 bin ek istihdamı azaltacak: Çin rekabeti ve yüksek enerji maliyetleri baskıyı büyüttü 20

Volkswagen, temmuz ayında maliyetleri düşürmek ve Çinli rakiplerle rekabet edebilmek amacıyla sunduğu model sayısını yarıya kadar azaltacağını açıklamıştı.

Analist Matthias Schmidt'e göre ise Volkswagen'in bekleyecek zamanı kalmadı.

Schmidt, "Artık Volkswagen'in mevcut yapısıyla varlığını sürdürüp sürdüremeyeceği noktasına yaklaşılıyor. Artık ya şimdi ya da hiç" dedi.

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