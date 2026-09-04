Volkswagen 50 bin ek istihdamı azaltacak: Çin rekabeti ve yüksek enerji maliyetleri baskıyı büyüttü
Çin'den yükselen rekabet ve hızla gelişen teknolojilerin baskısıyla karşı karşıya kalan Alman otomotiv devi Volkswagen, yönetim kurulunun kapsamlı bir yeniden yapılanma planını onayladığını duyurdu.
Volkswagen, perşembe günü yaptığı açıklamada, Çinli rakiplerin artan baskısı, yüksek enerji maliyetleri ve elektrikli araçlara geçişin getirdiği yüksek harcamalar nedeniyle 89 yıllık tarihinin en kapsamlı yeniden yapılanma sürecini hayata geçireceğini bildirdi.
Şirket, bu kapsamda yaklaşık 50 bin ek istihdamı azaltmayı planlıyor.
Volkswagen Grubu Üst Yöneticisi Oliver Blume, yaptığı açıklamada, "Bu, Volkswagen Grubu'nun geleceği için güçlü bir sinyal" ifadelerini kullandı.
TOPLAM İŞTEN ÇIKARMA 100 BİNE ULAŞACAK
Karar, Volkswagen denetim kurulunun gerçekleştirdiği toplantının ardından açıklandı. Plan öncesinde, dünya genelinde 650 binden fazla çalışanı temsil eden sendikalarla şirket yönetimi arasında uzun ve gergin görüşmeler yaşanmıştı. Ancak işçi temsilcileri perşembe günü yeniden yapılanma planına destek verdi.
IG Metall sendikasının yetkililerinden Christiane Benner, "Bu kriz ortamında iyi çözümler için yoğun mücadele verdik. Yönetim kurulunun önünde artık büyük görevlerle mücadele edebilmesi için gerekli temel bulunuyor" dedi.
Volkswagen, 2024 yılının sonundan bu yana çalışan sayısını on yılın sonuna kadar yaklaşık 50 bin kişi azaltma konusunda zaten anlaşmaya varmıştı. Şirketin açıklamasına göre şimdiye kadar 37 bin çalışanla bu konuda anlaşma sağlandı.