ÇİN REKABETİ VOLKSWAGEN'İ ZORLUYOR

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden biri olan Volkswagen, uzun yıllardır Avrupa sanayisinin ve Alman üretim gücünün sembollerinden biri olarak görülüyor.

Ancak şirket, Çin'in dünyanın önde gelen otomobil ve elektrikli araç üreticisi haline gelmesiyle birlikte Avrupa otomotiv sektörünün karşı karşıya olduğu sorunların da en önemli örneklerinden biri haline geldi.

Volkswagen'in Çin'deki faaliyetleri şirketin büyümesinde onlarca yıl boyunca önemli rol oynadı. Ancak şirketin Çin'deki satışları son dönemde keskin şekilde düştü. Buna karşılık, ucuz Çinli otomobillerin Avrupa pazarındaki etkisi Alman fabrikaları üzerindeki baskıyı artırdı.