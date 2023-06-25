Vladimir Putin örnek aldığı Çar Petro ile aynı kaderi paylaşıyor! Rusya’da 325 sene sonra aynı senaryo
Rusya'da paramiliter grup Wagner'in Kremlin'e karşı giriştiği askeri isyan tüm dünyayı şaşkına çevirdi. Kısa süreli isyanın ardından Belarus lideri Lukaşenko'nun arabuluculuğuyla Wagner lideri Yevgeni Prigojin geri çekildiklerini açıkladı. Sabah Gazetesi yazarı Erhan Afyoncu, "Rusya'da 325 sene sonra aynı isyan senaryosu" başlıklı yazıyı kaleme aldı.
Giriş Tarihi: 25.06.2023
08:02
Özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner savaşçıları Ukrayna'yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine girmişti. Sabah Gazetesi Erhan Afyoncu bugün "
Rusya'da 325 sene sonra aynı isyan senaryosu" başlıklı bir yazıyı kaleme aldı.
İşte Afyoncu'nun yazısı: GALERİ DEVAM EDİYOR
Petro, 10 yaşındayken 1682'de tahta çıktı. Ancak üvey ablası
Sofiya'nın, o dönemin sürekli ordusu olan Strelitzleri ayaklandırmasıyla tahtı hem bedenen hem de aklen sakat olan kardeşi İvan ile paylaşmak zorunda kaldı. İvan birinci çar, Petro ikinci çar, Sofiya da naibe ilan edildi. Ülkeyi idare eden Sofiya, Petro ve annesi Nataliya'yı başkent yakınlarındaki bir köye sürdü.
Petro bu dönemde Latince, Almanca, Felemenkçe öğrendi. Sürekli okudu. Rusya'ya gelen Avrupalılarla yakınlık kurarak medeniyetleri hakkında bilgi sahibi oldu. En büyük tutkusu denizcilikti. Çocukluğunda kayıklardan oluşan bir filo kurmuş, bunlara Peresvavl Gölü üzerinde manevralar yaptırırdı.
1689'da
Petro'dan tamamen kurtulmak isteyen Sofiya ve yandaşlarının hazırladığı komplonun başarısız olmasıyla tahtı üzerindeki gölge kalktı. Petro iktidara hâkim olup ablasının naibeliğine son verdi. Strelitzlerin kendi iktidarını sınırlandırmasını önlemek için siyasi nüfuzlarını azalttı. Moskova'daki garnizonların bir kısmını Kiev ve başka şehirlere nakletti.
BİNLERCE İSYANCI ÖLDÜRÜLDÜ Petro, 1697'de 270 kişilik bir toplulukla kendisini gizleyerek Avrupa'ya gitti. Hollanda'yı ve İngiltere'yi gezdi. Amsterdam ve Zaandam tersanelerinde birkaç ay kaldı. Buralarda bir işçi gibi çalıştı. Avrupa'da kaldığı sürece gördüğü her şeyi inceledi. Örnek modeller hazırlattı. Cevdet Paşa, onun Avrupa'da kalmasını "Büyük Petro Avrupa'yı gören, orada yaşayan, ilim ve fenni orada öğrenen bir adamdı. Bizimkilerin böyle bir gezme ve görme imkânı olmadığı için tecrübesizliklerimiz oldu" sözleriyle değerlendirir.