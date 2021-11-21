21 Kasım 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Ünlü sporcu deliye döndü! Duvardan duvara fırlattı! 5 aylık bebeğinin gözü önünde dehşet

Ünlü sporcu deliye döndü! Duvardan duvara fırlattı! 5 aylık bebeğinin gözü önünde dehşet

Eski Amerikan futbolu oyuncusunun görüntüleri tam anlamıyla görenleri dehşete düşürdü. Kız arkadaşını 5 aylık çocuklarının gözü önünde duvarlan duvara fırlatan sporcu, bir hafta kaçtıktan sonra tutuklandı ancak çok geçmeden kefaletle dışarı çıktı.

Giriş Tarihi: 21.11.2021 16:01 Güncelleme Tarihi: 21.11.2021 16:08
  • 1
  • 13
Ünlü sporcu deliye döndü! Duvardan duvara fırlattı! 5 aylık bebeğinin gözü önünde dehşet

Amerikan futbolu takımlarından New York Jets'in eski oyuncusu Zac Stacy'nin kız arkadaşı, kendisini dövmekle suçlanan eski sporcunun, kefaletle salınarak yeniden sokağa çıkmasından dolayı kendisini güvende hissetmediğini söyledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
Ünlü sporcu deliye döndü! Duvardan duvara fırlattı! 5 aylık bebeğinin gözü önünde dehşet

Stacy'nin 10 bin dolarlık kefaleti ödeyerek Florida'da tutulduğu hapishaneden salıverilmesi nedeniyle, Kristin Evans'ın avukatları yargıcın bu kararı geri almasını istiyor.

  • 3
  • 13
Ünlü sporcu deliye döndü! Duvardan duvara fırlattı! 5 aylık bebeğinin gözü önünde dehşet

TELEVİZYONA FIRLATTI
İlk kez geçen hafta sonu yayınlanan rahatsız edici video, Stacy'nin 5 aylık çocuklarının önünde Evans'a vahşice saldırdığını, onu kaldırıp televizyona fırlattığını gösteriyor.

  • 4
  • 13
Ünlü sporcu deliye döndü! Duvardan duvara fırlattı! 5 aylık bebeğinin gözü önünde dehşet

Hakkında ağırlaştırılmış saldırı ve cezai zarar suçlamaları bulunan 30 yaşındaki Stacy, bir hafta boyunca tutuklanmaktan kaçtıktan sonra Perşembe günü Orlando Uluslararası Havalimanı'nda tutuklandı.

  • 5
  • 13
Ünlü sporcu deliye döndü! Duvardan duvara fırlattı! 5 aylık bebeğinin gözü önünde dehşet

KORKUNÇ GÖRÜNTÜLERE RAĞMEN KEFALETLE SERBEST
Eski NFL oyuncusu Cuma günü ilk kez hakım karşısına çıktı ve yargıç 10 bin 150 dolar kefalet ödeyerek serbest bırakılmasına karar verdi.