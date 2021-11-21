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Ünlü sporcu deliye döndü! Duvardan duvara fırlattı! 5 aylık bebeğinin gözü önünde dehşet
Eski Amerikan futbolu oyuncusunun görüntüleri tam anlamıyla görenleri dehşete düşürdü. Kız arkadaşını 5 aylık çocuklarının gözü önünde duvarlan duvara fırlatan sporcu, bir hafta kaçtıktan sonra tutuklandı ancak çok geçmeden kefaletle dışarı çıktı.
Giriş Tarihi: 21.11.2021 16:01Güncelleme Tarihi: 21.11.2021 16:08