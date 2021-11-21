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SON DAKİKA | Kayda alanlar "maşallah" dedi! Suudi Arabistan’a kar yağdı

Suudi Arabistan'ın Kuzey Sınır Bölgesi'nde yer alan Tureyf kentinde kar yağdı. Kar yağışını cep telefonuyla kayda alan vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, ara ara "maşallah" dedikleri o anlarda kameraya yansıdı. İşte kar yağışının etkili olduğu bölgeden gelen en son görüntüler...

Giriş Tarihi: 21.11.2021 23:03 Güncelleme Tarihi: 21.11.2021 23:11
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SON DAKİKA | Kayda alanlar maşallah dedi! Suudi Arabistan’a kar yağdı

Kar yağışının kentin yüksek ve dağlık olan alanlarında etkili olduğu ifade edilirken, bölgede bir çok nokta beyaza büründü.

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SON DAKİKA | Kayda alanlar maşallah dedi! Suudi Arabistan’a kar yağdı

Suudi Arabistan Ulusal Meteoroloji Merkezi'nden Adel Qazanlı yaptığı açıklamada, bölgede sıcaklığın sıfırın altına düşebileceğini belirterek, bölgede sıcaklığın 7 dereceye kadar düştüğünü açıkladı.

HABERİN VİDEOSU

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SON DAKİKA | Kayda alanlar maşallah dedi! Suudi Arabistan’a kar yağdı

O anları ise bölgeden geçmekte olan bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

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SON DAKİKA | Kayda alanlar maşallah dedi! Suudi Arabistan’a kar yağdı

Kar yağışı karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen kişi, ara ara "maşallah" dediği anlar da videoya yansıdı.

İşte o anlar ve bölgeden yeni fotoğraflar...

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SON DAKİKA | Kayda alanlar maşallah dedi! Suudi Arabistan’a kar yağdı