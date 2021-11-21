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SON DAKİKA | Kayda alanlar "maşallah" dedi! Suudi Arabistan’a kar yağdı
Suudi Arabistan'ın Kuzey Sınır Bölgesi'nde yer alan Tureyf kentinde kar yağdı. Kar yağışını cep telefonuyla kayda alan vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, ara ara "maşallah" dedikleri o anlarda kameraya yansıdı. İşte kar yağışının etkili olduğu bölgeden gelen en son görüntüler...
Giriş Tarihi: 21.11.2021 23:03Güncelleme Tarihi: 21.11.2021 23:11