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Ünlü gazeteci Dom Phillips Amazon'da kayboldu!  The Guardian: Endişeliyiz

SON DAKİKA: The Guardian gazetesinin Brezilya'da çalışmalar yürüten gazetecisi Dom Phillips, Amazon'da kayboldu. Phillips'in yanında yerel topluluklar konusunda uzman Bruno Araujo Pereira da olduğu öğrenildi. Dom Phillips'in bir süredir bölgedeki kaçak avcılar tarafından tehditler aldığı öne sürüldü. The Guardian'dan gelen açıklamada, "Durumdan dolayı oldukça endişeliyiz" denildi.

Giriş Tarihi: 07.06.2022 17:41 Güncelleme Tarihi: 07.06.2022 17:44
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Ünlü gazeteci Dom Phillips Amazon’da kayboldu!  The Guardian: Endişeliyiz

SON DAKİKA DÜNYA HABERLERİ: Dünyaca ünlü İngiliz gazetesi The Guardian'ın gazetecisi Dom Phillips, Brezilya'da kayboldu.

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Ünlü gazeteci Dom Phillips Amazon’da kayboldu!  The Guardian: Endişeliyiz

Phillips'in en son Amazon'da bulunan Javari bölgesinde olduğu bildirildi.

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Ünlü gazeteci Dom Phillips Amazon’da kayboldu!  The Guardian: Endişeliyiz

Aynı zamanda Phillips'in yanında bulunan ve yerel topluluklar üzerine çalışmalar yapan Bruno Araujo Pereira da bölgede kayboldu.

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Ünlü gazeteci Dom Phillips Amazon’da kayboldu!  The Guardian: Endişeliyiz

Yetkililer, bot ile bulundukları Vale do Javari bölgesinden dönmesi beklenen ikiliden 5 Haziran erken saatlerden bu yana haber alınamadığını söyledi.

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Ünlü gazeteci Dom Phillips Amazon’da kayboldu!  The Guardian: Endişeliyiz

Diğer taraftan Dom Pereira'nın, araştırma çalışmaları yürüttüğü Vale do Javari bölgesinde kaçak avcılar tarafından daha önce tehdit edildiği belirtildi.