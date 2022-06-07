07 Haziran 2022, Salı
Ünlü gazeteci Dom Phillips Amazon'da kayboldu! The Guardian: Endişeliyiz
SON DAKİKA: The Guardian gazetesinin Brezilya'da çalışmalar yürüten gazetecisi Dom Phillips, Amazon'da kayboldu. Phillips'in yanında yerel topluluklar konusunda uzman Bruno Araujo Pereira da olduğu öğrenildi. Dom Phillips'in bir süredir bölgedeki kaçak avcılar tarafından tehditler aldığı öne sürüldü. The Guardian'dan gelen açıklamada, "Durumdan dolayı oldukça endişeliyiz" denildi.
Giriş Tarihi: 07.06.2022 17:41 Güncelleme Tarihi: 07.06.2022 17:44
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