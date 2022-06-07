Ünlü gazeteci Dom Phillips Amazon'da kayboldu! The Guardian: Endişeliyiz

SON DAKİKA: The Guardian gazetesinin Brezilya'da çalışmalar yürüten gazetecisi Dom Phillips, Amazon'da kayboldu. Phillips'in yanında yerel topluluklar konusunda uzman Bruno Araujo Pereira da olduğu öğrenildi. Dom Phillips'in bir süredir bölgedeki kaçak avcılar tarafından tehditler aldığı öne sürüldü. The Guardian'dan gelen açıklamada, "Durumdan dolayı oldukça endişeliyiz" denildi.