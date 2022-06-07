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BM'de ortalık karıştı! AB Konsey Başkanı Michel'in sözleri Rus büyükelçiyi kızdırdı: Gizli bir füze gibi kullanıyorsunuz
Rusya Ukrayna savaşı devam ederken BM'de ortalık karıştı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin New York'ta yapılan dünkü toplantısında AB Konsey Başkanı Charles Michel Rusya'ya yönelik 'Gizli bir füze gibi kullanıyorsunuz' sözleri Rus büyükelçiyi kızdırdı.
Giriş Tarihi: 07.06.2022 16:01Güncelleme Tarihi: 07.06.2022 16:05