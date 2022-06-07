BM’de ortalık karıştı! AB Konsey Başkanı Michel’in sözleri Rus büyükelçiyi kızdırdı: Gizli bir füze gibi kullanıyorsunuz

Birleşmiş Milletler toplantısında büyük kriz... Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin New York'ta yapılan dünkü toplantısında Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'in "Kremlin, gıda kaynaklarını gelişmekte olan ülkelere karşı gizli bir füze olarak kullanıyor" sözleri sonrası Rus büyükelçiden çok konuşulacak bir hamle geldi.