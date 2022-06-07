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Haberler Galeri BM'de ortalık karıştı! AB Konsey Başkanı Michel'in sözleri Rus büyükelçiyi kızdırdı: Gizli bir füze gibi kullanıyorsunuz

BM'de ortalık karıştı! AB Konsey Başkanı Michel'in sözleri Rus büyükelçiyi kızdırdı: Gizli bir füze gibi kullanıyorsunuz

Rusya Ukrayna savaşı devam ederken BM'de ortalık karıştı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin New York'ta yapılan dünkü toplantısında AB Konsey Başkanı Charles Michel Rusya'ya yönelik 'Gizli bir füze gibi kullanıyorsunuz' sözleri Rus büyükelçiyi kızdırdı.

Giriş Tarihi: 07.06.2022 16:01 Güncelleme Tarihi: 07.06.2022 16:05
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BM’de ortalık karıştı! AB Konsey Başkanı Michel’in sözleri Rus büyükelçiyi kızdırdı: Gizli bir füze gibi kullanıyorsunuz

Birleşmiş Milletler toplantısında büyük kriz... Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin New York'ta yapılan dünkü toplantısında Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'in "Kremlin, gıda kaynaklarını gelişmekte olan ülkelere karşı gizli bir füze olarak kullanıyor" sözleri sonrası Rus büyükelçiden çok konuşulacak bir hamle geldi.

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BM’de ortalık karıştı! AB Konsey Başkanı Michel’in sözleri Rus büyükelçiyi kızdırdı: Gizli bir füze gibi kullanıyorsunuz

GİZLİ BİR FÜZE OLARAK KULLANIYORSUNUZ

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, ABD'nin New York kentinde BM Binasında dün düzenlenen Güvenlik Konseyi toplantısında Rusya'yı suçlayarak gıda kaynaklarını gizli bir füze olarak kullanmakla suçladı.

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BM’de ortalık karıştı! AB Konsey Başkanı Michel’in sözleri Rus büyükelçiyi kızdırdı: Gizli bir füze gibi kullanıyorsunuz

GİZLİ BİR FÜZE OLARAK KULLANIYORSUNUZ

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, ABD'nin New York kentinde BM Binasında dün düzenlenen Güvenlik Konseyi toplantısında Rusya'yı suçlayarak gıda kaynaklarını gizli bir füze olarak kullanmakla suçladı.

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BM’de ortalık karıştı! AB Konsey Başkanı Michel’in sözleri Rus büyükelçiyi kızdırdı: Gizli bir füze gibi kullanıyorsunuz

'KRİZDEN TEK BAŞINA RUSYA SORUMLUDUR'

AB Konseyi Başkanı Michel "Sayın Rusya Federasyonu Büyükelçisi, dürüst olalım. Kremlin, gıda kaynaklarını gelişmekte olan ülkelere karşı gizli bir füze olarak kullanıyor.

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BM’de ortalık karıştı! AB Konsey Başkanı Michel’in sözleri Rus büyükelçiyi kızdırdı: Gizli bir füze gibi kullanıyorsunuz

"Rusya savaşının dramatik sonuçları tüm dünyaya yayılıyor. Bu da gıda fiyatlarını artırıyor, insanları yoksulluğa itiyor ve tüm bölgeleri istikrarsızlaştırıyor."