24 Haziran 2021, Perşembe
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Ünlü fast- food zincirinde skandal olay! Az kalsın turşu diye yiyeceklerdi
İngiltere'de yaşayan bir çift hayatlarının şokunu yaşadı. Eve gitmeden önce ünlü fast- food zincirine uğrayarak, hamburger alan çift karşılaştıkları manzara karşısında neye uğradıklarını bilemedi. Sevgililer, hamburgeri açtıklarında paketin içinden sümüklü böcek çıkması nedeniyle büyük şaşkınlığa uğradı. İkili, sümüklü böceği ilk başta turşu sandıklarını ve az kalsın yiyeceklerini söyledi.
Giriş Tarihi: 24.06.2021 10:02 Güncelleme Tarihi: 24.06.2021 10:12
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