Ünlü fast- food zincirinde skandal olay! Az kalsın turşu diye yiyeceklerdi

NEYE UĞRADIKLARINI ŞAŞIRDILAR

Eve gittiklerinde aç olmaları yüzünden hızlıca paketi açan çift, hamburgerin içinde dikkat çeken bir madde ile karşılaştı. Hemen hamburgerin içindekini incelemeye başlayan Welch ile Bakin, bunun bir sümüklü böcek olduğunu anladı. Sevgililer, sümüklü böceği turşuya benzettiklerini ve az kalsın yemek üzere olduklarını söyledi.