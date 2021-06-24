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Haberler Galeri Rusya'nın İngiliz savaş gemisine ateş açtığı haberlerinin ardından bölgeden ilk fotoğraflar geldi! İngiliz askerleri...

Rusya'nın İngiliz savaş gemisine ateş açtığı haberlerinin ardından bölgeden ilk fotoğraflar geldi! İngiliz askerleri...

Rusya-İngiltere gerginliği dünya tarafından dikkatle takip ediliyor. Rusya'nın Karadeniz'de İngiliz gemisine ateş açtığı haberlerinin ardından iki ülkeden de peş peşe açıklamalar gelmişti. İngiliz gemisinin görüntüleri paylaşılırken Ukrayna askerlerinin de olduğuna dikkat çekildi. İngiliz askerlerinin giydiği kıyafetler gündeme oturdu.

Giriş Tarihi: 24.06.2021 09:49 Güncelleme Tarihi: 24.06.2021 10:19
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Rusya'nın İngiliz savaş gemisine ateş açtığı haberlerinin ardından bölgeden ilk fotoğraflar geldi! İngiliz askerleri...

Rusya'nın önce savaş gemileri ardından da jetlerle İngiliz donanmasına saldırdığı haberleri dünyada korkuyla karşılandı. Bölgeden paylaşılan görüntülerde İngiliz askerlerin giydiği kıyafetler dikkat çekti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Rusya'nın İngiliz savaş gemisine ateş açtığı haberlerinin ardından bölgeden ilk fotoğraflar geldi! İngiliz askerleri...

Karadeniz'de Rus gemileri ve jetlerinin İngiliz savaş gemisi HMS Defender'ı hedef almasının detayları ortaya çıktı. Orduya ait resmi televizyon yeni görüntüler yayınladı, savaş gemisindeki gazeteciler yaşananları yazdı.

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Rusya'nın İngiliz savaş gemisine ateş açtığı haberlerinin ardından bölgeden ilk fotoğraflar geldi! İngiliz askerleri...

İstanbul Boğazı'ndan 14 Haziran tarihinde geçip Karadeniz'e açılan HMS Defender'ın yanında Hollanda'ya ait savaş gemisi Everstsen vardı. Gemiler Karadeniz'de ABD'ye ait USS Laboon'la buluştu.

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Rusya'nın İngiliz savaş gemisine ateş açtığı haberlerinin ardından bölgeden ilk fotoğraflar geldi! İngiliz askerleri...

Romanya açıklarında tatbikatlara katılan, Ukrayna'ya ait limanları ziyaret eden HMS Defender, 24 Haziran tarihinde Gürcistan'a doğru seyrederken Sivastopol açıklarında kıyamet koptu.

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Rusya'nın İngiliz savaş gemisine ateş açtığı haberlerinin ardından bölgeden ilk fotoğraflar geldi! İngiliz askerleri...

YER: FIOLENT BURNU
Rus ordusu, Rusya lideri Vladimir Putin'in 2014'te el koyduğu Kırım'ın güney ucunda yer alan Fiolent Burnu yakınlarında İngiliz savaş gemisinin peşine hem gemiler hem de savaş uçaklarıyla takıldı.