Rusya'nın İngiliz savaş gemisine ateş açtığı haberlerinin ardından bölgeden ilk fotoğraflar geldi! İngiliz askerleri...

Rusya-İngiltere gerginliği dünya tarafından dikkatle takip ediliyor. Rusya'nın Karadeniz'de İngiliz gemisine ateş açtığı haberlerinin ardından iki ülkeden de peş peşe açıklamalar gelmişti. İngiliz gemisinin görüntüleri paylaşılırken Ukrayna askerlerinin de olduğuna dikkat çekildi. İngiliz askerlerinin giydiği kıyafetler gündeme oturdu.