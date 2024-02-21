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UNICEF'ten kan donduran Gazze raporu: Yardım gelmezse bebekler ölecek

Gazze'deki insanlık dramı her geçen gün büyüyor. Bölgede 6 bebekten biri açlıkla mücadele ederken, UNICEF'ten açlık ve salgın hastalıklar konusunda dünyaya uyarı geldi. Hazırlanan raporda bebeklerin tedavi edilmemesi durumunda ölüm riski ile karşı karşıya olduğu açıklanırken, ishal vakalarında 23 kat artış yaşandığı ve 5 yaş altı çocukların yüzde 90'ında bulaşıcı hastalık olduğu bildirildi.

Giriş Tarihi: 21.02.2024 09:09 Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 09:09
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UNICEF’ten kan donduran Gazze raporu: Yardım gelmezse bebekler ölecek

İsrail'in 137 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 29 bin 195'e çıktı. Son 24 saatte yapılan 9 ayrı katliamda 103 kişi daha öldürüldü.

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UNICEF’ten kan donduran Gazze raporu: Yardım gelmezse bebekler ölecek

Gazze'ye yardım dağıtımını durduran Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Yardım Fonu (UNICEF), Gazze'nin kuzeyinde 6 bebekten 1'inin şiddetli yetersiz beslenmeyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

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UNICEF’ten kan donduran Gazze raporu: Yardım gelmezse bebekler ölecek

AŞIRI ZAYIFLIKLAR BAŞLADI
Gazze'nin kuzeyine haftalardır yardım ulaştırılamadığı ifade edilen raporda, sığınaklar ve sağlık tesislerinde yürütülen çalışmalarda 2 yaş altı çocukların 6'sından 1'inin şiddetli yetersiz beslenmeyle mücadele ettiğinin tespit edildiği kaydedildi.

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UNICEF’ten kan donduran Gazze raporu: Yardım gelmezse bebekler ölecek

Raporda, bunun Gazze'nin kuzeyinde bulunun çocukların yüzde 15.6'sına tekabül ettiği belirtilirken, bu oranın yüzde 3'ünün hayati tehlikeye neden olacak düzeyde aşırı zayıflığa maruz kaldığı ifade edildi.

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UNICEF’ten kan donduran Gazze raporu: Yardım gelmezse bebekler ölecek

Acilen tedavi edilmemesi halinde söz konusu çocukların tıbbi komplikasyonlarla ve ölme riskiyle karşı karşıya kalacağı uyarısı yapıldı.