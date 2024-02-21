UNICEF'ten kan donduran Gazze raporu: Yardım gelmezse bebekler ölecek

Gazze'deki insanlık dramı her geçen gün büyüyor. Bölgede 6 bebekten biri açlıkla mücadele ederken, UNICEF'ten açlık ve salgın hastalıklar konusunda dünyaya uyarı geldi. Hazırlanan raporda bebeklerin tedavi edilmemesi durumunda ölüm riski ile karşı karşıya olduğu açıklanırken, ishal vakalarında 23 kat artış yaşandığı ve 5 yaş altı çocukların yüzde 90'ında bulaşıcı hastalık olduğu bildirildi.