21 Şubat 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi 2024 | Türkiye 3 sıra basamakları tırmandı! İşte Türk ordusunun milli gururları

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi 2024 | Türkiye 3 sıra basamakları tırmandı! İşte Türk ordusunun milli gururları

ABD merkezli Global Firepower tarafından yapılan analiz sonuçlarına göre, Türk ordusu dünyanın en güçlü orduları listesinde üst sıralara yükseldi. Bu başarı, Türk ordusunun modernizasyon ve güçlendirme çalışmalarının etkili sonuçlarını göstermektedir. Türkiye'nin askeri gücü sadece kara kuvvetleri alanında değil, hava kuvvetleri açısından da dikkat çekmektedir. İşte dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesinde Türkiye...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.02.2024 14:10 Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 14:17
  • 1
  • 56
Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi 2024 | Türkiye 3 sıra basamakları tırmandı! İşte Türk ordusunun milli gururları

ABD'li Global Firepower tarafından yapılan analizde, Türk ordusunun güçlü performansı dikkat çekti. 'Dünyanın en güçlü orduları 2024' listesinde Türkiye, üç basamak birden yükselerek önemli bir başarı elde etti. Bu gelişmelerin ışığında, Türkiye Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. (TUSAŞ), tarihi bir adım atarak Milli Muharip Uçak Kaan'ın ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Kaan, 21 metre uzunluğu ve 14 metre kanat açıklığıyla dikkat çekiyor. Özgün boyası ve radar izini düşüren tasarımıyla Türkiye'yi 5. nesil uçak üreten ender ülkeler arasına taşıyor.

  • 2
  • 56
Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi 2024 | Türkiye 3 sıra basamakları tırmandı! İşte Türk ordusunun milli gururları

TUSAŞ'IN BÜYÜK BAŞARISI: KAAN'IN İLK UÇUŞU

Türkiye Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. (TUSAŞ), Milli Muharip Uçak Kaan'ın ilk uçuşunu gerçekleştirerek havacılık tarihinde yeni bir dönem başlattı.

Bu başarıyla birlikte, Türkiye 5. nesil uçak üreten ender ülkeler arasında yerini sağlamlaştırdı. Kaan'ın özel boyası ve tasarımı, radar izini düşürerek dikkat çekiyor.

  • 3
  • 56
Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi 2024 | Türkiye 3 sıra basamakları tırmandı! İşte Türk ordusunun milli gururları

TEKNOLOJİ HARİKASI BİR UÇAK

Kaan, yüksek teknolojilere sahip bir uçak olarak öne çıkıyor. Yerli üretim AESA radarı sayesinde yüzlerce kilometre ötedeki hedefleri takip edebiliyor, süper seyir özelliği ve süper itki sistemiyle üstün performans sergiliyor. Ayrıca, kaska monteli nişangah ve elektro-optik hedefleme sistemi gibi son teknoloji özelliklerle donatılmış durumda.

  • 4
  • 56
Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi 2024 | Türkiye 3 sıra basamakları tırmandı! İşte Türk ordusunun milli gururları

YERLİ MOTOR GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

TUSAŞ Motor Sanayi (TEI) tarafından yürütülen yerli motor geliştirme çalışmalarıyla Kaan'ın tamamen yerli motorlarla çalışması hedefleniyor. Bu sayede, uçağın yerli ve milli bir yapıya sahip olması sağlanacak.

KAAN VE F-35 KARŞILAŞTIRMASI

Kaan, ABD ve İsrail'in F-35 uçaklarıyla karşılaştırıldığında bazı açılardan üstün olduğu belirtiliyor. Çift motorlu olması, yüksek manevra kabiliyeti, uzun menzili ve elektronik harp yeteneğiyle Kaan, modern savaş alanlarında önemli avantajlar sunuyor.

  • 5
  • 56
Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi 2024 | Türkiye 3 sıra basamakları tırmandı! İşte Türk ordusunun milli gururları

2040'A DOĞRU GÜÇLÜ BİR HAVA FİLOSU

Türk Hava Kuvvetleri'nin 2040 yılına kadar 300 uçaklık güçlü bir filoya sahip olması hedefleniyor. Bu filonun önemli bir parçası olacak Kaan, Türkiye'nin hava gücünü artırarak bölgesel güvenlik dengelerinde önemli bir rol oynayacak.