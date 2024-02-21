21 Şubat 2024, Çarşamba
Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi 2024 | Türkiye 3 sıra basamakları tırmandı! İşte Türk ordusunun milli gururları
ABD merkezli Global Firepower tarafından yapılan analiz sonuçlarına göre, Türk ordusu dünyanın en güçlü orduları listesinde üst sıralara yükseldi. Bu başarı, Türk ordusunun modernizasyon ve güçlendirme çalışmalarının etkili sonuçlarını göstermektedir. Türkiye'nin askeri gücü sadece kara kuvvetleri alanında değil, hava kuvvetleri açısından da dikkat çekmektedir. İşte dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesinde Türkiye...
Giriş Tarihi: 21.02.2024 14:10 Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 14:17
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