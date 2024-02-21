Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi 2024 | Türkiye 3 sıra basamakları tırmandı! İşte Türk ordusunun milli gururları

ABD'li Global Firepower tarafından yapılan analizde, Türk ordusunun güçlü performansı dikkat çekti. 'Dünyanın en güçlü orduları 2024' listesinde Türkiye, üç basamak birden yükselerek önemli bir başarı elde etti. Bu gelişmelerin ışığında, Türkiye Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. (TUSAŞ), tarihi bir adım atarak Milli Muharip Uçak Kaan'ın ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Kaan, 21 metre uzunluğu ve 14 metre kanat açıklığıyla dikkat çekiyor. Özgün boyası ve radar izini düşüren tasarımıyla Türkiye'yi 5. nesil uçak üreten ender ülkeler arasına taşıyor.