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Ülkede gündem yaratan fotoğraf! Başbakan sabaha karşı 4'te böyle görüntülendi

2 yıl önce hayatımıza giren koronavirüs son günlerde Omicron varyantıyla gündemde. Güney Afrika'da tespit edildikten sonra hızla dünyaya yayılan Omicron varyantı pek çok ülkede endişe yaratırken, şaşırtan fotoğraf önceki gün, gece geç saatlerde çekildi. Başbakan'ın sabaha karşı 4 sularında çekilen fotoğrafı, ülkede gündem yarattı. İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 07.12.2021 09:27 Güncelleme Tarihi: 07.12.2021 09:27
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Ülkede gündem yaratan fotoğraf! Başbakan sabaha karşı 4’te böyle görüntülendi

11 Kasım günü Botswana'da bir hastadan alınan örnekle ortaya çıkan Omicron varyantı, dünyanın dört bir yanında endişe yaratarak kısıtlamaların yeniden sıkılaştırılmasına sebebiyet verdi.

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Ülkede gündem yaratan fotoğraf! Başbakan sabaha karşı 4’te böyle görüntülendi

Dünyayı şaşkınlığa sürükleyen fotoğraf ise, hafta sonu sabaha karşı 04.00 sularında bir gece kulününde çekildi. Fotoğraftaki kişi, Finlandiya'nın 36 yaşındaki Başbakanı'ndan başkası değildi.

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Ülkede gündem yaratan fotoğraf! Başbakan sabaha karşı 4’te böyle görüntülendi

Finlandiya'nın genç Başbakanı Sanna Marin, Helsinki'nin başkentindeki bir gece kulübünde sabahın erken saatlerine kadar arkadaşlarıyla dans ederken görüntülendi.

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Ülkede gündem yaratan fotoğraf! Başbakan sabaha karşı 4’te böyle görüntülendi

36 yaşındaki Marin, Cumartesi günü arkadaşlarıyla Butchers adlı gece kulübünde kameralara yakalandı. Başbakan, sabah 04.00'e kadar mekandan çıkmadı.

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Ülkede gündem yaratan fotoğraf! Başbakan sabaha karşı 4’te böyle görüntülendi

Finlandiya, Almanya'daki günlük 56 bin 739 enfeksiyona kıyasla sadece bin 277 vaka ile Avrupa'da koronavirüsün en az görüldüğü ülkelerden biri oldu. Ülkede yalnızda bir Omicron varyantı görüldü.