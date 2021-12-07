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Ülkede gündem yaratan fotoğraf! Başbakan sabaha karşı 4'te böyle görüntülendi
2 yıl önce hayatımıza giren koronavirüs son günlerde Omicron varyantıyla gündemde. Güney Afrika'da tespit edildikten sonra hızla dünyaya yayılan Omicron varyantı pek çok ülkede endişe yaratırken, şaşırtan fotoğraf önceki gün, gece geç saatlerde çekildi. Başbakan'ın sabaha karşı 4 sularında çekilen fotoğrafı, ülkede gündem yarattı. İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 07.12.2021 09:27Güncelleme Tarihi: 07.12.2021 09:27