Cani üvey anneyi hapishanede zehirlediler! Küçük çocuğa çektirdiği acının aynısını yaptılar

Son dakika haberine göre: Dünyanın gündemine oturan vahşi cinayette son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Aylar boyunca babası ve babasının kız arkadaşı tarafından işkencelere maruz kalan 6 yaşındaki Arthur Labinjo-Hughes darbelere daha fazla dayanamayıp hayatını kaybetti. Cani üvey anne ile baba tutuklanırken, kadının hapishanede zehirlendiği ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 06.12.2021 14:13 Güncelleme Tarihi: 06.12.2021 14:13 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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