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Cani üvey anneyi hapishanede zehirlediler! Küçük çocuğa çektirdiği acının aynısını yaptılar

Son dakika haberine göre: Dünyanın gündemine oturan vahşi cinayette son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Aylar boyunca babası ve babasının kız arkadaşı tarafından işkencelere maruz kalan 6 yaşındaki Arthur Labinjo-Hughes darbelere daha fazla dayanamayıp hayatını kaybetti. Cani üvey anne ile baba tutuklanırken, kadının hapishanede zehirlendiği ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 06.12.2021 14:13 Güncelleme Tarihi: 06.12.2021 14:13
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Cani üvey anneyi hapishanede zehirlediler! Küçük çocuğa çektirdiği acının aynısını yaptılar

İngiltere'de aylardır gündemden düşmeyen, 6 yaşındaki Arthur Labinjo-Hughes'un cinayet olayında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Cani üvey anneyi hapishanede zehirlediler! Küçük çocuğa çektirdiği acının aynısını yaptılar

Ülkenin Solihull kentinde babası ve babasının beraber yaşadığı kız arkadaşı tarafından aylarca süren işkence sonrası dövülerek öldürülen Arthur'un katilleri hapis cezası alsa da, olayla ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

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Cani üvey anneyi hapishanede zehirlediler! Küçük çocuğa çektirdiği acının aynısını yaptılar

NELER OLMUŞTU?

Sevgilisiyle beraber 6 yaşındaki oğluna aylar boyunca fiziksel ve psikolojik şiddet uygulayan 29 yaşındaki Thomas Hughes ve Hughes'un kız arkadaşı, 32 yaşındaki Emma Tustin'le yaşayan 6 yaşındaki Arthur, korkunç bir cinayete kurban gitmişti.

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Cani üvey anneyi hapishanede zehirlediler! Küçük çocuğa çektirdiği acının aynısını yaptılar

Thomas'la sevgili olduktan sonra onunla ve oğluyla aynı evde yaşamaya başlayan Emma, bir süre sonra küçük çocuğa şiddet uygulamaya başlamıştı.

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Cani üvey anneyi hapishanede zehirlediler! Küçük çocuğa çektirdiği acının aynısını yaptılar

Aylar boyu her gün, küçük çocuğa 6 kaşık tuz yedirdiği anlaşılan Emma, çocuğa su vermeyerek böbreklerinin de iflas etmesine neden olmuştu. Şiddetin dozunu her geçen gün artıran Emma, Arthur'u başını duvara vurarak öldürmüştü.