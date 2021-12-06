06 Aralık 2021, Pazartesi
Cani üvey anneyi hapishanede zehirlediler! Küçük çocuğa çektirdiği acının aynısını yaptılar
Son dakika haberine göre: Dünyanın gündemine oturan vahşi cinayette son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Aylar boyunca babası ve babasının kız arkadaşı tarafından işkencelere maruz kalan 6 yaşındaki Arthur Labinjo-Hughes darbelere daha fazla dayanamayıp hayatını kaybetti. Cani üvey anne ile baba tutuklanırken, kadının hapishanede zehirlendiği ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 06.12.2021 14:13 Güncelleme Tarihi: 06.12.2021 14:13
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