25 Ağustos 2022, Perşembe
Öldü denilen 3 yaşındaki çocuk cenazesinde uyandı! Gözlerinin hareket ettiğini gören babaanne hemen nabzını kontrol etti
Mide ağrısı, kusma ve yüksek ateşi bulunan üç yaşındaki Camila Roxana Martinez Mendoza, kendi cenazesinde uyanarak adete herkesi şoke etti. Annenin fark ettiği tuhaflığa cenazedeki yakınları 'Halüsinasyon görüyorsun' dedi, tabutun açılmasından vazgeçildi. Ancak babaanne, torununun gözlerinin hareket ettiğini görünce neredeyse kalbi duracaktı.
Giriş Tarihi: 25.08.2022 10:53
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