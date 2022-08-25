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Haberler Galeri Öldü denilen 3 yaşındaki çocuk cenazesinde uyandı! Gözlerinin hareket ettiğini gören babaanne hemen nabzını kontrol etti

Öldü denilen 3 yaşındaki çocuk cenazesinde uyandı! Gözlerinin hareket ettiğini gören babaanne hemen nabzını kontrol etti

Mide ağrısı, kusma ve yüksek ateşi bulunan üç yaşındaki Camila Roxana Martinez Mendoza, kendi cenazesinde uyanarak adete herkesi şoke etti. Annenin fark ettiği tuhaflığa cenazedeki yakınları 'Halüsinasyon görüyorsun' dedi, tabutun açılmasından vazgeçildi. Ancak babaanne, torununun gözlerinin hareket ettiğini görünce neredeyse kalbi duracaktı.

Giriş Tarihi: 25.08.2022 10:53
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Öldü denilen 3 yaşındaki çocuk cenazesinde uyandı! Gözlerinin hareket ettiğini gören babaanne hemen nabzını kontrol etti

Mide ağrısı, kusma ve yüksek ateşi bulunan üç yaşındaki kız çocuğu annesi tarafından doktora taşındı. Küçük kızı muayene eden doktor elinden herhangi bir şey gelmeyeceğini söyleyip sıvı kaybı nedeniyle daha büyük bir hastaneye götürülmesini istedi.

Hastanedeki doktorlar yüksek ateşi düşürmeye çalışırken üç yaşındaki kız çocuğunun vücuduna soğuk bir havlu koydu, aynı zamanda hastanın oksijen seviyesi parmağına takılan nabız oksimetresiyle takip edildi.

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Öldü denilen 3 yaşındaki çocuk cenazesinde uyandı! Gözlerinin hareket ettiğini gören babaanne hemen nabzını kontrol etti

Küçük kız hastaneden taburcu edilirken, doktorun yazdığı reçetesinde ağrı kesici parasetamol ilacı vardı.

Durumu daha da kötüye giden Camila Roxana Martinez Mendoza'yı annesi bu kez başka bir doktora gösterdi. Söz konusu doktor, kız çocuğuna yeni bir ilaç verdi, hastaya meyve yedirilmesini ve su içirilmesini önerdi.

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Öldü denilen 3 yaşındaki çocuk cenazesinde uyandı! Gözlerinin hareket ettiğini gören babaanne hemen nabzını kontrol etti

40 bin kişilik küçük Villa de Ramos ilçesinde ikamet eden Mendoza ailesinin doktor doktor dolaştıktan sonra kızlarının cenaze töreninde yaşadıkları, dünya çapında yankı buldu.

APAR TOPAR ACİL SERVİSE
Meksika'nın orta kesimindeki San Luis Potosi eyaletinde yer alan Salinas de Hidalgo Hastanesi'nden taburcu edilen küçük kız, verilen ilaçlar ve doktorların tavsiyelerine rağmen kusmaya devam etti.

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Öldü denilen 3 yaşındaki çocuk cenazesinde uyandı! Gözlerinin hareket ettiğini gören babaanne hemen nabzını kontrol etti

Mendoza ailesi, Camila'yı bu kez yeni bir doktora muayene ettirdi. Doktor, hastanın apar topar acil servise taşınmasını önerdi.

Bir kez daha Salinas de Hidalgo hastanesine götürülen küçük kıza bir türlü oksijen verilemedi. Hemşireler hastanın damarlarını bulmakta güçlük çekti, anne Mary Jane Mendoza doktorların kızına damar yoluyla sıvı vermek istediğini söylüyor.

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Öldü denilen 3 yaşındaki çocuk cenazesinde uyandı! Gözlerinin hareket ettiğini gören babaanne hemen nabzını kontrol etti

10 DAKİKA SERUM VERİLDİ
En sonunda bir hemşirenin damara ulaşmasıyla 10 dakika boyunca kız çocuğu seruma bağlı kaldı. Hemşireler hastayı dinlenmesi için başka bir odaya götürürken, küçük kız annesine sarılıyordu.

Hemşirelerin kendisine "Kızının huzur içinde dinlenmesine izin vermelisin" dediklerini aktaran anne Mary Jane Mendoza, kendisinin ise başka bir odada kilitli olarak tutulduğunu söylüyor.