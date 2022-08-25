Öldü denilen 3 yaşındaki çocuk cenazesinde uyandı! Gözlerinin hareket ettiğini gören babaanne hemen nabzını kontrol etti

Mide ağrısı, kusma ve yüksek ateşi bulunan üç yaşındaki kız çocuğu annesi tarafından doktora taşındı. Küçük kızı muayene eden doktor elinden herhangi bir şey gelmeyeceğini söyleyip sıvı kaybı nedeniyle daha büyük bir hastaneye götürülmesini istedi.

Hastanedeki doktorlar yüksek ateşi düşürmeye çalışırken üç yaşındaki kız çocuğunun vücuduna soğuk bir havlu koydu, aynı zamanda hastanın oksijen seviyesi parmağına takılan nabız oksimetresiyle takip edildi.