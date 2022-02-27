Ukrayna'da siviller Rus tankını böyle durdurdu
Son dakika haberine göre: Rusya'nın Ukrayna topraklarını işgalinin 4. gününde sabah saatlerinde başlayan Harkov'daki çatışmalar devam ediyor. Ukrayna'da sivil halk kentteki Rus tankını durdurarak "Vatanınızı koruyun, burası bizim toprağımız" dedi.
Giriş Tarihi: 27.02.2022
13:20 Güncelleme Tarihi: 27.02.2022
13:57
Tüm dünyanın aylardır gerçekleşmesinden korktuğu işgal, 4 gün önce Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk'a girmesiyle başladı. O günden beri Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili ajanslardan art arda açıklamalar geliyor. Şimdiye kadar 3'ü çocuk olmak üzere yüzlerce insanın hayatını kaybettiği ifade edildi. Öte yandan bu sabah yapılan açıklamada Rus birliklerinin Harkov'a girdiği ifade edildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
ÇATIŞMALAR YOĞUN BİR ŞEKİLDE YAŞANIYOR
Çatışmaların en yoğun yaşandığı kentlerden Harkov ile ilgili Ukrayna basınında yer alan haberlerde, Harkov'daki bir benzin deposuna Rus güçleri tarafından saldırı gerçekleştirildiği ve kentte yoğun çatışmaların sürdüğü belirtildi.
VALİ'DEN AÇIKLAMA: SIĞINAKLARDA KALIN
Harkov Valisi Oleg Sinegubov, "Rus ordusu Harkov'a girdi. Vatandaşlardan sokağa çıkmamalarını, sığınaklarda kalmalarını istiyoruz" dedi.
GAZ BORU HATTINDA PATLAMA
Ayrıca düzenlenen saldırılar sonucunda Harkov'da bir gaz boru hattında patlama meydana geldi. Patlamanın detaylarına ilişkin yerel yetkililerden henüz bir açıklama yapılmadı.
RUS BİRLİKLERİ ETKİSİZ
Ukrayna askeri güçlerinin şehirdeki bir Rus birliği etksizi hale getirdiği, çok genç olan bir Rus askerini ise canlı bıraktığı ifade edildi.