Ukrayna’da siviller Rus tankını böyle durdurdu

Tüm dünyanın aylardır gerçekleşmesinden korktuğu işgal, 4 gün önce Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk'a girmesiyle başladı. O günden beri Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili ajanslardan art arda açıklamalar geliyor. Şimdiye kadar 3'ü çocuk olmak üzere yüzlerce insanın hayatını kaybettiği ifade edildi. Öte yandan bu sabah yapılan açıklamada Rus birliklerinin Harkov'a girdiği ifade edildi.