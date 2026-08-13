Gerçek mühimmatın nadiren kullanıldığı tatbikatta dron operatörlerinin hedefi yeterince yakından vurması, gözlemciler tarafından "öldürme" yani etkisiz hale getirme olarak kayda geçirildi.

Yani etkisiz hale getirilen birlikler, senaryonun devam edebilmesi amacıyla yeni bir birlik olarak yeniden oyuna dahil ediliyor.

Ukrayna dronları ABD araçlarını o kadar hızlı şekilde etkisiz hale getiriyordu ki, tatbikatın devam edebilmesi için bazı ABD birliklerinin yeniden sahaya gönderilmesi gerekti. Askeri tatbikatlarda bu uygulama "re-spawn" olarak adlandırılıyor.

Tatbikatın en dikkat çekici ayrıntılarından biri de burada ortaya çıktı.

Askerler birliklerini daha geniş alana yaymaya, daha iyi gizlenmeye ve elektronik harp sistemlerini daha etkin kullanmaya başladı. Ancak başlangıçtaki sonuç, Washington açısından oldukça çarpıcıydı:

UKRAYNA'NIN SAVAŞ TECRÜBESİ ABD'Yİ GERİDE BIRAKTI

Bu tablonun arkasında Ukrayna ordusunun yaklaşık 4,5 yıllık savaş deneyimi bulunuyor. Ukrayna birlikleri, Rusya ile savaş boyunca dron teknolojisini yalnızca kullanmayı değil, sürekli geliştirmeyi de öğrendi. Dron operatörleri, sahada bozulan araçları onarmak, sistemleri hızla değiştirmek ve yeni taktiklere uyarlamak konusunda büyük deneyim kazandı.

ABD ordusunun ise bu konuda aynı seviyede saha tecrübesine sahip olmadığı görüldü. Tatbikata katılan bir kişinin aktardığına göre, Amerikalı droe operatörleri ateş altında dronları tamir etme ve silahlandırma konusunda Ukraynalılar kadar deneyimli değil.

İşte Almanya'daki tatbikatın Washington açısından asıl önemi de burada ortaya çıkıyor. ABD, dron teknolojisinin geliştirilmesi ve satın alınması için milyarlarca dolar harcarken Ukrayna, aynı teknolojinin gerçek savaş koşullarındaki kullanımında yıllar içinde benzersiz bir deneyim kazandı.

PENTAGON MİLYARLAR HARCADI AMA SORUN BİTMEDİ

ABD, insansız hava araçlarını modern savaşın temel unsurlarından biri olarak uzun süredir görüyor. Washington uzun menzilli silahlı dronların savaş alanında kullanılmasına öncülük eden ülkelerden biri oldu. Pentagon son yıllarda dron ve karşı-dron sistemlerine milyarlarca dolar yatırım yaptı.

Ayrıca dron teknolojilerini kullanmak ve bu tehdide karşı koymak amacıyla özel birlikler oluşturuldu.

Buna rağmen Almanya'daki tatbikat, teknolojiye sahip olmak ile teknolojiyi savaş alanında etkili biçimde kullanmak arasındaki farkı ortaya koydu. Ukrayna'nın avantajı ise yalnızca sahip olduğu dron sistemlerinden kaynaklanmıyor. Asıl fark, bu sistemleri gerçek savaşta kullanarak elde edilen deneyimde ortaya çıkıyor.