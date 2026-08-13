ABD ve Ukrayna tatbikatta karşı karşıya geldi! Ukrayna dronları Amerikan zırhlı tugayını adeta savaş dışı bıraktı
ABD ordusu ile Ukrayna birlikleri Almanya'daki bir askeri tatbikatta karşı karşıya geldi. Tatbikatın sonucu Washington açısından dikkat çekici bir tablo ortaya koydu. Ukraynalı dron operatörleri, ABD birliklerinin zırhlı araçlarını kısa sürede tespit ederek tatbikat senaryosunda etkisiz hale getirdi.
The Wall Street Journal'ın (WSJ) özel haberine göre, Almanya'da nisan ve mayıs aylarında düzenlenen Combined Resolve tatbikatında Ukrayna'nın dron birlikleri, Teksas'taki Fort Hood'dan gelen ABD askerlerine karşı üstünlük sağladı. Ukrayna birlikleri, ABD'nin zırhlı tugayını tatbikat senaryosunda "yok etti".
Ortaya çıkan tablo, Rusya-Ukrayna savaşında hızla gelişen dron teknolojisinin modern savaş alanını nasıl değiştirdiğini bir kez daha gözler önüne serdi.
Daha da çarpıcı olan ise ABD ordusunun, milyarlarca dolarlık dron ve karşı-dron yatırımlarına rağmen küçük ve kısa menzilli savaş alanı dronlarına karşı hâlâ ciddi açıklar verebilmesi oldu.
ABD ORDUSUNA ALMANYA'DA AĞIR DRON ŞOKU
Combined Resolve, büyük ölçekli kara muharebelerini test etmek amacıyla yılda iki kez düzenlenen kapsamlı bir askeri tatbikat.
Tatbikata yaklaşık 3 bin 500 ABD askeri katıldı. Birliklerin büyük bölümünü 1. Süvari Tümeni'ne bağlı 3. Zırhlı Tugay Muharebe Timi oluşturdu.
ABD birlikleri, tatbikat alanında karşı kuvvet tarafından savunulan bir mevziye saldırmakla görevlendirildi.
Ancak karşı kuvvetin içinde Ukraynalı dron operatörleri de bulunuyordu.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri İnsansız Sistemler Kuvvetleri bünyesindeki 412. Alaydan gelen birlikler, ABD askerlerinin hareketlerini dron teknolojisiyle takip etti.
Sonuç kısa sürede ortaya çıktı. Ukrayna dronları ABD zırhlı birliklerini tespit etti, takip etti ve tatbikat kuralları çerçevesinde art arda "imha" etti.
ZIRHLI ARAÇLAR HAVADAN AVLANDI
Tatbikat senaryosunda ABD birlikleri ağır zırhlı araçlarla ilerledi.
Ancak bu araçların hareketi sırasında havaya kaldırdığı toz, Ukrayna keşif dronlarının işini kolaylaştırdı.
Ukrayna dron ekipleri, ABD zırhlı araçlarının konumlarını kısa sürede belirledi.
Ardından saldırı aşaması başladı.