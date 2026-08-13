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ABD ve Ukrayna tatbikatta karşı karşıya geldi! Ukrayna dronları Amerikan zırhlı tugayını adeta savaş dışı bıraktı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ABD ordusu ile Ukrayna birlikleri Almanya'daki bir askeri tatbikatta karşı karşıya geldi. Tatbikatın sonucu Washington açısından dikkat çekici bir tablo ortaya koydu. Ukraynalı dron operatörleri, ABD birliklerinin zırhlı araçlarını kısa sürede tespit ederek tatbikat senaryosunda etkisiz hale getirdi.

ABD ve Ukrayna tatbikatta karşı karşıya geldi! Ukrayna dronları Amerikan zırhlı tugayını adeta savaş dışı bıraktı 1

The Wall Street Journal'ın (WSJ) özel haberine göre, Almanya'da nisan ve mayıs aylarında düzenlenen Combined Resolve tatbikatında Ukrayna'nın dron birlikleri, Teksas'taki Fort Hood'dan gelen ABD askerlerine karşı üstünlük sağladı. Ukrayna birlikleri, ABD'nin zırhlı tugayını tatbikat senaryosunda "yok etti".

ABD ve Ukrayna tatbikatta karşı karşıya geldi! Ukrayna dronları Amerikan zırhlı tugayını adeta savaş dışı bıraktı 2

Ortaya çıkan tablo, Rusya-Ukrayna savaşında hızla gelişen dron teknolojisinin modern savaş alanını nasıl değiştirdiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Daha da çarpıcı olan ise ABD ordusunun, milyarlarca dolarlık dron ve karşı-dron yatırımlarına rağmen küçük ve kısa menzilli savaş alanı dronlarına karşı hâlâ ciddi açıklar verebilmesi oldu.

ABD ve Ukrayna tatbikatta karşı karşıya geldi! Ukrayna dronları Amerikan zırhlı tugayını adeta savaş dışı bıraktı 3

ABD ORDUSUNA ALMANYA'DA AĞIR DRON ŞOKU

Combined Resolve, büyük ölçekli kara muharebelerini test etmek amacıyla yılda iki kez düzenlenen kapsamlı bir askeri tatbikat.

Tatbikata yaklaşık 3 bin 500 ABD askeri katıldı. Birliklerin büyük bölümünü 1. Süvari Tümeni'ne bağlı 3. Zırhlı Tugay Muharebe Timi oluşturdu.

ABD birlikleri, tatbikat alanında karşı kuvvet tarafından savunulan bir mevziye saldırmakla görevlendirildi.

Ancak karşı kuvvetin içinde Ukraynalı dron operatörleri de bulunuyordu.

ABD ve Ukrayna tatbikatta karşı karşıya geldi! Ukrayna dronları Amerikan zırhlı tugayını adeta savaş dışı bıraktı 4

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri İnsansız Sistemler Kuvvetleri bünyesindeki 412. Alaydan gelen birlikler, ABD askerlerinin hareketlerini dron teknolojisiyle takip etti.

Sonuç kısa sürede ortaya çıktı. Ukrayna dronları ABD zırhlı birliklerini tespit etti, takip etti ve tatbikat kuralları çerçevesinde art arda "imha" etti.

ABD ve Ukrayna tatbikatta karşı karşıya geldi! Ukrayna dronları Amerikan zırhlı tugayını adeta savaş dışı bıraktı 5

ZIRHLI ARAÇLAR HAVADAN AVLANDI

Tatbikat senaryosunda ABD birlikleri ağır zırhlı araçlarla ilerledi.

Ancak bu araçların hareketi sırasında havaya kaldırdığı toz, Ukrayna keşif dronlarının işini kolaylaştırdı.

Ukrayna dron ekipleri, ABD zırhlı araçlarının konumlarını kısa sürede belirledi.

Ardından saldırı aşaması başladı.

ABD ve Ukrayna tatbikatta karşı karşıya geldi! Ukrayna dronları Amerikan zırhlı tugayını adeta savaş dışı bıraktı 6

Keşif dronlarının ardından patlayıcı taşıyan dronlar ve hedefe doğrudan çarparak imha gerçekleştiren FPV dronları devreye girdi.

Gerçek mühimmatın nadiren kullanıldığı tatbikatta dron operatörlerinin hedefi yeterince yakından vurması, gözlemciler tarafından "öldürme" yani etkisiz hale getirme olarak kayda geçirildi.

Fakat Ukrayna ekiplerinin başarısı bununla sınırlı kalmadı.

ABD ve Ukrayna tatbikatta karşı karşıya geldi! Ukrayna dronları Amerikan zırhlı tugayını adeta savaş dışı bıraktı 7

ABD BİRLİKLERİ ADETA YENİDEN "DOĞDU"

Tatbikatın en dikkat çekici ayrıntılarından biri de burada ortaya çıktı.

Ukrayna dronları ABD araçlarını o kadar hızlı şekilde etkisiz hale getiriyordu ki, tatbikatın devam edebilmesi için bazı ABD birliklerinin yeniden sahaya gönderilmesi gerekti. Askeri tatbikatlarda bu uygulama "re-spawn" olarak adlandırılıyor.

Yani etkisiz hale getirilen birlikler, senaryonun devam edebilmesi amacıyla yeni bir birlik olarak yeniden oyuna dahil ediliyor.

ABD ve Ukrayna tatbikatta karşı karşıya geldi! Ukrayna dronları Amerikan zırhlı tugayını adeta savaş dışı bıraktı 8

ABD tarafı, iki hafta boyunca aynı eğitim senaryosunu tekrar tekrar uyguladı. İlk aşamada büyük kayıplar veren ABD birlikleri, tatbikat ilerledikçe performansını geliştirdi.

Askerler birliklerini daha geniş alana yaymaya, daha iyi gizlenmeye ve elektronik harp sistemlerini daha etkin kullanmaya başladı. Ancak başlangıçtaki sonuç, Washington açısından oldukça çarpıcıydı:

ABD'nin gelişmiş zırhlı birlikleri, Ukrayna'nın savaş alanında kendisini kanıtlamış küçük dronları karşısında ciddi biçimde savunmasız kaldı.

ABD ve Ukrayna tatbikatta karşı karşıya geldi! Ukrayna dronları Amerikan zırhlı tugayını adeta savaş dışı bıraktı 9

UKRAYNA'NIN SAVAŞ TECRÜBESİ ABD'Yİ GERİDE BIRAKTI

Bu tablonun arkasında Ukrayna ordusunun yaklaşık 4,5 yıllık savaş deneyimi bulunuyor. Ukrayna birlikleri, Rusya ile savaş boyunca dron teknolojisini yalnızca kullanmayı değil, sürekli geliştirmeyi de öğrendi. Dron operatörleri, sahada bozulan araçları onarmak, sistemleri hızla değiştirmek ve yeni taktiklere uyarlamak konusunda büyük deneyim kazandı.

ABD ordusunun ise bu konuda aynı seviyede saha tecrübesine sahip olmadığı görüldü. Tatbikata katılan bir kişinin aktardığına göre, Amerikalı droe operatörleri ateş altında dronları tamir etme ve silahlandırma konusunda Ukraynalılar kadar deneyimli değil.

İşte Almanya'daki tatbikatın Washington açısından asıl önemi de burada ortaya çıkıyor. ABD, dron teknolojisinin geliştirilmesi ve satın alınması için milyarlarca dolar harcarken Ukrayna, aynı teknolojinin gerçek savaş koşullarındaki kullanımında yıllar içinde benzersiz bir deneyim kazandı.

PENTAGON MİLYARLAR HARCADI AMA SORUN BİTMEDİ

ABD, insansız hava araçlarını modern savaşın temel unsurlarından biri olarak uzun süredir görüyor. Washington uzun menzilli silahlı dronların savaş alanında kullanılmasına öncülük eden ülkelerden biri oldu. Pentagon son yıllarda dron ve karşı-dron sistemlerine milyarlarca dolar yatırım yaptı.

Ayrıca dron teknolojilerini kullanmak ve bu tehdide karşı koymak amacıyla özel birlikler oluşturuldu.

Buna rağmen Almanya'daki tatbikat, teknolojiye sahip olmak ile teknolojiyi savaş alanında etkili biçimde kullanmak arasındaki farkı ortaya koydu. Ukrayna'nın avantajı ise yalnızca sahip olduğu dron sistemlerinden kaynaklanmıyor. Asıl fark, bu sistemleri gerçek savaşta kullanarak elde edilen deneyimde ortaya çıkıyor.

ABD ve Ukrayna tatbikatta karşı karşıya geldi! Ukrayna dronları Amerikan zırhlı tugayını adeta savaş dışı bıraktı 10

TANKLARIN DEVRİ SONA MI ERİYOR?

Almanya'daki tatbikat, modern savaşın en önemli sorularından birini yeniden gündeme taşıdı: Tanklar ve ağır zırhlı araçlar, dron çağında hâlâ savaş alanının belirleyici unsurları mı?

Ukrayna savaşında çok sayıda tank ve zırhlı araç imha edildi. Cephe hattının bazı bölümlerinde zırhlı araçların hareket alanı ciddi biçimde daraldı. Bazı ABD'li askeri yetkililer ise bunun doğrudan tankların önemini kaybettiği anlamına gelmediğini savunuyor.

Onlara göre Ukrayna'daki savaşın büyük ölçüde bir çıkmaza dönüşmesi, dron saldırılarını daha ölümcül hale getirdi. Cephe hareketliliğinin yeniden artması halinde tanklar ve diğer zırhlı araçlar yeniden önemli bir rol üstlenebilir.

ABD ve Ukrayna tatbikatta karşı karşıya geldi! Ukrayna dronları Amerikan zırhlı tugayını adeta savaş dışı bıraktı 11

Ancak Ukraynalı askeri düşünürler çok daha köklü bir değişim yaşandığı görüşünde. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri eski Başkomutanı Valeriy Zalujniy gibi isimler, dron teknolojisinin geleneksel manevra savaşını şimdilik uygulanamaz hale getirdiğini savunuyor.

ABD ve Ukrayna tatbikatta karşı karşıya geldi! Ukrayna dronları Amerikan zırhlı tugayını adeta savaş dışı bıraktı 12

İRAN CEPHESİ DE WASHINGTON İÇİN ALARM VERİYOR

Almanya'daki tatbikatın zamanlaması da ayrıca dikkat çekiyor.

ABD ordusunun dron tehdidine karşı zafiyeti yalnızca Avrupa'daki tatbikatla sınırlı değil. ABD güçleri bu yıl Orta Doğu'da İran'ın uzun menzilli dronlarına karşı da ciddi tehditlerle karşı karşıya kaldı.

İran dronlarının Amerikan askerlerinde can kaybı ve yaralanmalara yol açtığı, bazı askeri araç ve uçakların zarar gördüğü bildirildi. Bu nedenle Almanya'daki tatbikat, Washington için yalnızca teorik bir eğitim sonucu değil.

ABD ordusunun farklı cephelerde karşı karşıya kaldığı dron tehdidinin ortak bir uyarısı niteliğinde.

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