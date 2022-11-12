14 Kasım 2022, Pazartesi
Fransızlar TB2'lere hayran kaldı: Türkiye'yi 'vazgeçilmez' yaptı! Savaşın seyrini değiştirdi
Fransa'da TB2'lerin başarısının kaleme alındığı analizde Türkiye'nin şimdi de süpersonik bir insansız savaş uçağı geliştirdiği belirtilip "Bu insansız hava araçları açıkça ülke için çok önemli bir döviz kaynağını temsil ediyor." dendi. Öte yandan haberde, Kızılelma'ya da atıfta bulunularak, "Baykar firması ivmesini sürdürüyor, şimdi süpersonik bir insansız savaş uçağı İHA geliştiriyor" bilgisi paylaşıldı.
Giriş Tarihi: 12.11.2022 13:01 Güncelleme Tarihi: 12.11.2022 13:04
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