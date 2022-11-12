Fransızlar TB2’lere hayran kaldı: Türkiye’yi ’vazgeçilmez’ yaptı! Savaşın seyrini değiştirdi

"BİR YILDIZ HALİNE GELDİ"



"Özellikle savaş alanında gerçek bir yıldız haline gelen muharebe dronlarından yararlanan bir ülke var, o da Türkiye." ifadeleri kullanılan haberde, "Bayraktar insansız hava araçları, Ukrayna'daki savaşın ilk günlerinde, örneğin Rus zırhlı birliklerine veya düşman helikopterlerine karşı kendilerini kanıtladı. Batı tarafından devasa silah sevkiyatından çok önce, bu Türk savaş uçakları Kiev'in, Kremlin ordusunun hava saldırı gücüne rağmen dayanmasını sağladı." sözlerine yer verildi.