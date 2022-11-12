14 Kasım 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Fransızlar TB2'lere hayran kaldı: Türkiye'yi 'vazgeçilmez' yaptı! Savaşın seyrini değiştirdi

Fransızlar TB2'lere hayran kaldı: Türkiye'yi 'vazgeçilmez' yaptı! Savaşın seyrini değiştirdi

Fransa'da TB2'lerin başarısının kaleme alındığı analizde Türkiye'nin şimdi de süpersonik bir insansız savaş uçağı geliştirdiği belirtilip "Bu insansız hava araçları açıkça ülke için çok önemli bir döviz kaynağını temsil ediyor." dendi. Öte yandan haberde, Kızılelma'ya da atıfta bulunularak, "Baykar firması ivmesini sürdürüyor, şimdi süpersonik bir insansız savaş uçağı İHA geliştiriyor" bilgisi paylaşıldı.

Giriş Tarihi: 12.11.2022 13:01 Güncelleme Tarihi: 12.11.2022 13:04
  • 1
  • 12
Fransızlar TB2’lere hayran kaldı: Türkiye’yi ’vazgeçilmez’ yaptı! Savaşın seyrini değiştirdi

Fransız basını Bayraktar İHA'ların tartışılmaz başarısına dikkat çekti. Francetvinfo adlı haber sitesinde yayınlanan haberde Türk silahlarına övgüler sıralandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
Fransızlar TB2’lere hayran kaldı: Türkiye’yi ’vazgeçilmez’ yaptı! Savaşın seyrini değiştirdi

. SİHA ve İHA'lar özellikle Ukrayna-Rusya savaşında üstün özellikleri ile dünyanın takdirini kazandı.

  • 3
  • 12
Fransızlar TB2’lere hayran kaldı: Türkiye’yi ’vazgeçilmez’ yaptı! Savaşın seyrini değiştirdi

Haberde, "Türkiye, Bayraktar SİHA'lar ile Ukrayna ordusu ve başta Sahel bölgesinde olmak üzere birçok ülkeyi memnun etti. SİHA'lar ülkeye önemli bir gelir sağlıyor" denildi.

  • 4
  • 12
Fransızlar TB2’lere hayran kaldı: Türkiye’yi ’vazgeçilmez’ yaptı! Savaşın seyrini değiştirdi

Yaşanan çatışmaların Türk silahlarının itibarını daha da artırdığı belirtilen haberde, "Drone'lar, Türkiye'nin dünyanın birçok bölgesinde vazgeçilmez bir tedarikçi olmasını sağlıyor." vurgusu yapıldı.

  • 5
  • 12
Fransızlar TB2’lere hayran kaldı: Türkiye’yi ’vazgeçilmez’ yaptı! Savaşın seyrini değiştirdi

"BİR YILDIZ HALİNE GELDİ"

"Özellikle savaş alanında gerçek bir yıldız haline gelen muharebe dronlarından yararlanan bir ülke var, o da Türkiye." ifadeleri kullanılan haberde, "Bayraktar insansız hava araçları, Ukrayna'daki savaşın ilk günlerinde, örneğin Rus zırhlı birliklerine veya düşman helikopterlerine karşı kendilerini kanıtladı. Batı tarafından devasa silah sevkiyatından çok önce, bu Türk savaş uçakları Kiev'in, Kremlin ordusunun hava saldırı gücüne rağmen dayanmasını sağladı." sözlerine yer verildi.