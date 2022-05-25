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Selçuk Bayraktar MİG-29 ile uçtu! AKINCI TİHA eşlik etti | Azerbaycan'dan unutulmaz görüntüler
Türk SİHA'larının mucidi Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST Azerbaycan için gittiği Azerbaycan'da Rus yapımı savaş uçağı MiG-29 ile uçtu. Bayraktar'ın uçuş yaptığı anların görüntüleri paylaşıldı.MiG-29 uçuşuna Bayraktar AKINCI TİHA da eşlik etti.
Giriş Tarihi: 25.05.2022 14:21Güncelleme Tarihi: 25.05.2022 14:28