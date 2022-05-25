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Haberler Galeri Selçuk Bayraktar MİG-29 ile uçtu! AKINCI TİHA eşlik etti | Azerbaycan'dan unutulmaz görüntüler

Selçuk Bayraktar MİG-29 ile uçtu! AKINCI TİHA eşlik etti | Azerbaycan'dan unutulmaz görüntüler

Türk SİHA'larının mucidi Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST Azerbaycan için gittiği Azerbaycan'da Rus yapımı savaş uçağı MiG-29 ile uçtu. Bayraktar'ın uçuş yaptığı anların görüntüleri paylaşıldı.MiG-29 uçuşuna Bayraktar AKINCI TİHA da eşlik etti.

Giriş Tarihi: 25.05.2022 14:21 Güncelleme Tarihi: 25.05.2022 14:28
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Selçuk Bayraktar MİG-29 ile uçtu! AKINCI TİHA eşlik etti | Azerbaycan’dan unutulmaz görüntüler

TEKNOFEST Azerbaycan'a katılmak için Bakü'ye gelen T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ın Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne ait Rus yapımı savaş uçağı MiG-29 ile uçtu. Hava Pilot Albay Zaur Rüstemov ile Selçuk Bayraktar'ın uçtuğu MiG-29, Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA ile kol uçuşu gerçekleştirdi.

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Selçuk Bayraktar MİG-29 ile uçtu! AKINCI TİHA eşlik etti | Azerbaycan’dan unutulmaz görüntüler

Selçuk Bayraktar uçuşu Azerbaycan Hava Kuvvetleri Muharip Kuvvetler Komutan Yardımcısı Hava Pilot Albay Zaur Rüstemov ile birlikte gerçekleştirdi.

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Selçuk Bayraktar MİG-29 ile uçtu! AKINCI TİHA eşlik etti | Azerbaycan’dan unutulmaz görüntüler

Bakü'de bulunan Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda gerçekleşen uçuş öncesi SoloTürk'ün ilk pilotu olan MSB Kooordinatörü Hava Pilot Albay Murat Keleş'ten brifing alan Selçuk Bayraktar ve Albay Zaur Rüstemov, daha sonra çift kabinli MiG-29'a geçti.

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Selçuk Bayraktar MİG-29 ile uçtu! AKINCI TİHA eşlik etti | Azerbaycan’dan unutulmaz görüntüler

AKINCI İLE MiG-29'DAN KOL UÇUŞU

Hususi pilot lisansına sahip olan Selçuk Bayraktar ve Zaur Rüstemov'un uçtuğu savaş uçağı MiG-29'a, TEKNOFEST Azerbaycan'da uçuş gösterisi yapacak olan milli TİHA Bayraktar AKINCI eşlik etti.

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Selçuk Bayraktar MİG-29 ile uçtu! AKINCI TİHA eşlik etti | Azerbaycan’dan unutulmaz görüntüler

Savaş uçağı MiG-29 ve Bayraktar AKINCI TİHA'nın Bakü semalarında gerçekleştirdiği kol uçuşu şehirden heyecanla izlendi. MiG-29'a manevralar ve kol uçuşunun bir bölümünde Selçuk Bayraktar kumanda etti.