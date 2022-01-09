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Haberler Galeri Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov imkansızı istedi! 51 yıldır alev alev yanıyor: Cehennem Kapısı kapanıyor

Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov imkansızı istedi! 51 yıldır alev alev yanıyor: Cehennem Kapısı kapanıyor

Türkmenistan'da bulunan ve "Cehennem Kapısı" olarak bilinen ve 1971'den bu yana yanmakta olan ateşin söndürülmesi talimatı verildi. Bir grup uzmandan imkansız gibi görünen bu görevi başarmalarının bir yolunu bulmalarını isteyen Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, 2010 yılında da benzer bir talepte bulunmuş ancak başarılı olunamamıştı.

Giriş Tarihi: 09.01.2022 17:01 Güncelleme Tarihi: 09.01.2022 17:01
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Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov imkansızı istedi! 51 yıldır alev alev yanıyor: Cehennem Kapısı kapanıyor

Türkmenistan'da bulunan ve "Cehennem Kapısı" olarak bilinen ve 1971'den bu yana yanmakta olan ateşin söndürülmesi talimatı verildi.

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Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov imkansızı istedi! 51 yıldır alev alev yanıyor: Cehennem Kapısı kapanıyor

Talimat Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov'dan geldi.

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Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov imkansızı istedi! 51 yıldır alev alev yanıyor: Cehennem Kapısı kapanıyor

Devlet Başkanı, Derveze gaz kraterinde 1971'den bu yana yanan çukurun, hem çevreyi hem de civarda yaşayanların sağlığını olumsuz etkilendiğini söyledi.

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Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov imkansızı istedi! 51 yıldır alev alev yanıyor: Cehennem Kapısı kapanıyor

Berdimuhammedov, bilim insanlarını biraraya getirerek gerekirse yabancı uzmanlardan da destek alarak yangını söndürmek için yollar arama talimatı verdi.

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Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov imkansızı istedi! 51 yıldır alev alev yanıyor: Cehennem Kapısı kapanıyor

Sovyetler Birliği döneminde jeologların çalışması sırasında yanlışlıkla oluşan, yaklaşık 60 metre çapında ve 20 metre derinliğindeki kraterdeki ateş 1971'den bu yana aktif durumda.