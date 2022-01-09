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Dünya’nın konuştuğu set cinayetinde çarpıcı gelişme! Alec Baldwin isyan etti: İşte o paylaşım

Dünyaca ünlü aktör Alec Baldwin, "Rust" filminin setinde kendisine verilen tabancadan çıkan kurşunla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in hayatını kaybetmesine ve yönetmen Joel Souza'nın yaralanmasına neden olmuştu. ABD'li oyuncu Alec Baldwin, Instagram hesabı üzerinden set kazasına dair yürütülen soruşturmada, kendisi ile ilgili çıkan haberlere yanıt verdi. İşte Alec Baldwin'in tepki gösterdiği Instagram paylaşımı...

Giriş Tarihi: 09.01.2022 15:27 Güncelleme Tarihi: 09.01.2022 15:43
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Dünya’nın konuştuğu set cinayetinde çarpıcı gelişme! Alec Baldwin isyan etti: İşte o paylaşım

ABD'li aktör Alec Baldwin'in yapımcılığını yaptığı "Rust" filminin setinde yaşanan facia hala dünya kamuoyunda sık konuşulan olayları arasında. Olaya ilişkin soruşturma devam ederken, Alec Baldwin cephesinden yeni bir hamle geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Dünya’nın konuştuğu set cinayetinde çarpıcı gelişme! Alec Baldwin isyan etti: İşte o paylaşım

ALEC BALDWIN O İDDİALARI YALANLADI

Amerikalı aktör Alec Baldwin, Instagram hesabından yaptığı videolu paylaşımda arama emrine rağmen telefonunu hala yetkililere teslim etmediği ve iş birliğinden kaçındığı yönündeki iddiaları yalanladı.

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Dünya’nın konuştuğu set cinayetinde çarpıcı gelişme! Alec Baldwin isyan etti: İşte o paylaşım

"TELEFONUNUZA GİRİP NEYİNİZ VARSA İNCELEYEMEZLER"

Soruşturmada neyin gerekli olduğunu belirlemede hukuki sürecin uzun sürebileceğini belirten Baldwin, "Telefonunuza girip, fotoğraflarınızı, eşinize olan aşk mektuplarınızı ya da neyiniz varsa inceleyemezler." ifadesini kullandı.

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Dünya’nın konuştuğu set cinayetinde çarpıcı gelişme! Alec Baldwin isyan etti: İşte o paylaşım

EMİR 3 HAFTA ÖNCE ÇIKTI

Yetkililer, 3 hafta önce çıkarılan arama emrine rağmen henüz inceleyemedikleri Baldwin'in telefonundaki mesajlaşmaların ve videoların soruşturmanın seyri açısından önemli olduğunu düşünüyor.

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Dünya’nın konuştuğu set cinayetinde çarpıcı gelişme! Alec Baldwin isyan etti: İşte o paylaşım

ALEC BALDWİN OLAYI

Aktör Alec Baldwin, 21 Ekim'de New Mexico eyaletinde "Rust" isimli filmin çekimleri sırasında kullandığı silahla 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olmuş, aynı olayda 48 yaşındaki yönetmen Joel Souza da omzundan yaralanmıştı.