Türkiye'nin Tel Rıfat ve Münbiç operasyonu an meselesi! SMO askeri tatbikatlarına hız verdi

Türkiye'nin terör örgütü PKK-PYD'yi Suriye'nin kuzeyinden temizlemek için Tel Rıfat ve Münbiç'e yönelik kara harekatının başlaması an meselesi. Türkiye'nin 30 kilometre derinlikte "güvenli bölge" oluşturmasına destek olacak Suriye Milli Ordusu da (SMO) hazrıalıklara hız verdi. SMO, 500 askerin katılımıyla ülkenin kuzeyinde tatbikat yaptı. İşte o fotoğraflar...