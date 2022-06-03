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Haberler Galeri Türkiye'nin Tel Rıfat ve Münbiç operasyonu an meselesi! SMO askeri tatbikatlarına hız verdi

Türkiye'nin Tel Rıfat ve Münbiç operasyonu an meselesi! SMO askeri tatbikatlarına hız verdi

Türkiye'nin terör örgütü PKK-PYD'yi Suriye'nin kuzeyinden temizlemek için Tel Rıfat ve Münbiç'e yönelik kara harekatının başlaması an meselesi. Türkiye'nin 30 kilometre derinlikte "güvenli bölge" oluşturmasına destek olacak Suriye Milli Ordusu da (SMO) hazrıalıklara hız verdi. SMO, 500 askerin katılımıyla ülkenin kuzeyinde tatbikat yaptı. İşte o fotoğraflar...

Giriş Tarihi: 03.06.2022 22:13 Güncelleme Tarihi: 03.06.2022 22:13
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Türkiye’nin Tel Rıfat ve Münbiç operasyonu an meselesi! SMO askeri tatbikatlarına hız verdi

SMO unsurları cephe hattında yaptıkları tatbikatta, cephe hatlarındaki mevzilere konuşlanma taktiklerini çalıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Türkiye’nin Tel Rıfat ve Münbiç operasyonu an meselesi! SMO askeri tatbikatlarına hız verdi

Ağır ve hafif silahların kullanıldığı tatbikatta hedefler başarıyla vuruldu.

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Türkiye’nin Tel Rıfat ve Münbiç operasyonu an meselesi! SMO askeri tatbikatlarına hız verdi

SMO dün de 2 bin özel kuvvet askeriyle gerçek mermilerle tatbikat yapmıştı.

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Türkiye’nin Tel Rıfat ve Münbiç operasyonu an meselesi! SMO askeri tatbikatlarına hız verdi
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Türkiye’nin Tel Rıfat ve Münbiç operasyonu an meselesi! SMO askeri tatbikatlarına hız verdi